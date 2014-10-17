《路透晚报》--10月17日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本企业10月信心疲弱，出台支撑政策的压力进一步增大

路透短观调查显示，日本10月企业信心降至一年半低点，反弹艰难。这进一步表明，日本政府或许不得不推出新的政策支持举措，以缓解上调消费税给经济带来的影响。路透短观调查显示，日本10月制造业景气判断指数降至8，为2013年5月以来最低，9月为10。1月预计将持平。路透短观调查与日本央行的短观调查密切相关。景气判断指数下降，可能加剧日本央行进一步放宽政策的压力，尽管日本央行官员目前似要避免推出更多刺激举措。

--独家：美联储考虑将压力测试修改后作为防范危机的手段

美国联邦储备委员会(美联储)正在考虑，或可将每年一次的银行业压力测试改为一项工具，用于防范过度金融风险的积累。如果这项计划实施，银行业为了应付这些经过修改的测试要求，可能不得不将原本要派发给股东的数以十亿美元计资金留在手中。据了解情况的人士透露，随着美联储不断提高其危机预防能力，联储官员目前正在讨论，是否对每年一次的压力测试进行调整，专门针对特定市场和行业，以解决整体经济面临的风险。

--欧洲央行执委科尔预计欧元区第三季和第四季实现经济正增长

欧洲央行执委科尔称，欧元区经济仍处于复苏正轨，央行预计经济将在第三季和第四季录得增长。科尔重申欧洲央行的表态，即管委会“准备好在必要时采取更多非传统措施”。在谈到欧洲央行最新的民间部门资产购买计划时，科尔说，“我们将按照新的购买计划，在未来几天内开始购买资产，目标是扩大欧洲央行的资产负债表规模。”

此外，欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼称，欧洲央行有采取进一步举措的余地，现在还不是采取紧急措施的时候。

--英国央行首席经济学家称，低利率或许有必要维持更长时间

英国央行首席经济学家霍尔丹表示，英国央行或许有必要维持低利率较预期更久，以降低经济陷入长期停滞的可能性。霍尔丹说，由于全球增长减弱、金融和政治风险加剧，以及薪资和生产力增长可能继续不及预期等因素，他对英国经济前景更为悲观。霍尔丹还表示，金融市场押注英国央行在2015年中首次升息，这或许是正确的操作。

英镑兑美元在霍尔丹讲话后跌至1.6030，在讲话前报1.6085。英镑随后反弹到1.6055美元，日内仍为下跌0.2%。

--沪港通已准备到位，目前还未有开通时间表

香港联交所行政总裁李小加向媒体表示，沪港通的预备工作已经到位，目前也没有开通的时间表，他认为监管机构在适当的时候会公布。李小加称，业界已经做好准备工作，“枪声一响就开跑”，两地监管当局宣布的时间未必要在开车前一周或者两周，市场不必过度解读。他并希望能在沪港通通车前两星期有公布。

--美国SUNEDISON与中建投资本三年内将在中国建设1GW光伏项目

美国领先的太阳能开发商SunEdison与中国主权基金中投公司旗下的中建投资本近日签署合资协议，计划未来三年在中国开发、建设和拥有最多1GW(吉瓦)的公用事业级太阳能光伏项目。公司新闻稿称，SunEdison和中建投资本进行的合资计划目前正在对投资多个大型项目进行探讨和评估，预计将在明年初开始施工。

[市场摘要]

--日本股市：日经收低1.4%创半年来最大周线跌幅，全球增长担忧施压

日本股市日经指数周五收低，周线跌幅创六个月最大，因投资者对全球经济放缓的担忧，盖过了美国利好数据的影响。日经指数收低1.4%，报14,532.51点；本周下跌5%。出口商类股表现落后，丰田汽车下挫2.5%，Panasonic跌0.9%。东证股价指数跌1.5%，至1,177.22。

--中国股市：沪综指连二日收跌，外盘拖累及经济疑虑令大盘内外交困

中国股市沪综指连续第二日收跌。分析师指出，外围市场对A股走势形成一定压制，而昨日护盘的银行股今日亦有所下跌，对指数形成新的拖累，大盘短线市场强势特征渐失，盘中一度击穿中期趋势线--30日均线2,327点。

沪综指收报2,341.184点，跌15.315点或0.65%，日低为2,312.826点；本周该指数累计下跌1.40%，结束此前连三周涨势。上证A股今日成交1,791亿元人民币，上日为2,036亿元。沪深300指数收报2,441.732点，跌0.11%；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报2,445.6点，跌0.37%，成交847,206手。

--香港股市：收盘上涨，受海外市场与博彩类股表现带动

香港股市收高，因海外市场浮现复苏迹象，加之一家赌场公布获利较佳令博彩类股得到支持。恒生指数收高0.5%，报23,023.21点。恒生国企指数亦上涨0.5%。两大股指本周分别下滑0.3%和0.7%。

--全球汇市：美元随股市反弹而回稳，关注叶伦讲话

美元等大多主要货币走稳，股市也在本周撼动全球市场的大幅下跌后反弹。英镑在主要货币对中表现突出，跌约0.3%，此前英国央行首席经济学家霍尔丹称，央行首次升息时间可能晚于此前预期。投资人短期内的下一个焦点，为美联储主席叶伦周五的演说。美元兑欧元在欧洲盘初升0.2%，至1.2787美元。美元兑日圆基本持平于106.38日圆，脱离周三触及的五周低位105.19。

--欧元债市：二线国家公债收益率上扬，静候欧洲央行官员讲话

欧元区二线国家公债承受卖压，因该地区经济前景恶化，令投资者关注欧洲央行决策者是否可能就放松货币政策发出任何暗示。四位欧洲央行官员，以及美联储主席叶伦，今日都将发表讲话。西班牙、意大利和葡萄牙10年期公债收益率涨幅在3-4个基点，分别报在2.25%、2.62%、3.54%。

--金属期市：伦铜创六个月新低，全球经济增长担忧再度浮现

伦敦期铜创下六个月新低，对全球经济增长的担忧重回视野，打破了此前因美国经济强劲信号而曾短暂支撑市场的脆弱平静。0854GMT，LME三个月期铜下滑0.1%报每吨6,545美元，抹去此前涨幅。该合约一度跌至每吨6,530美元，为4月15日以来最低。上海期交所主力12月期铜合约收低2%，报每吨46,750元人民币。对于追踪技术面的基金而言，价格收在日低构成了卖出讯号。

--国际油市：布兰特原油跌破86美元，料连续第四周下跌

布兰特原油期货跌破每桶86美元，本周可能连续第四周下跌，尽管稍早攀升近1美元。投资者预计，充裕供应及欧洲和中国等地需求放慢触发油价大跌四个月的走势可能不会暂缓，这种看法打压了油价。0847GMT，近月布兰特原油期货上涨0.09美元，至每桶85.91美元。11月期货合约已于周四到期，结算价上涨0.69美元，报84.47美元。美国原油11月合约涨0.31美元至83.01美元，上日结算价上扬0.92美元。该合约可能连续三周周线下跌。

--全球金市：黄金料第二周录得涨幅，因经济忧虑和股市下跌提振避险买需

黄金小涨，有望连续第二周录得升幅，因围绕全球经济情况的担忧挥之不去，打压了股市和美元，提振了对黄金的避险需求。铂金和钯金是今日涨幅最大的两类贵金属，自昨日的大跌中反弹了约2%。0849GMT，现货铂金升逾1.2%至每盎司1,253.75美元。现货钯金上涨逾1%至749.75美元，前日跌幅最多达5%。现货金几近持平在每盎司1,238.50美元，本周上涨约1.4%，周三创下一个月高点1,249.30美元。(完)

(编译 艾茂林; 审校 朱晓军)

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