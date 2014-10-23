《路透晚报》--10月23日

图为香港联交所交易大厅内的交易员们。 REUTERS/Bobby Yip

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲PMI密集出炉，欧元区向好而德法两重天

周四公布的调查显示，欧元区企业10月表现好于预期，但是产品价格再次下调，另外对于未来的乐观情绪降至逾一年最低。Markit公布的欧元区10月综合采购经理人指数(PMI)初值升至52.2，高于路透调查分析师给出的所有预估。

调查显示，德国10月民间部门活动增速加快，因制造业反弹，显示德国经济或在第四季积聚动能。Markit公布的德国10月综合PMI初值升至54.3，9月终值为54.1。10月综合PMI远高于荣枯分水岭50，服务业及制造业景气皆呈现扩张。

调查显示，法国企业活动10月降温至八个月低位，而在需求疲软之际，企业下调产品价格的速度为全球金融危机以来之最。Markit公布的法国10月PMI初值从9月终值48.4降至48.0。制造业指数从跌至两个月低点47.3，远低于路透访问18位分析师平均预估的48.5。10月服务业PMI初值降至八个月低点48.1，预估为48.2。

--汇丰中国10月制造业PMI初值微升，日本10月制造业PMI初值升至七个月高位

就业和库存指数有所改善，推动汇丰中国10月制造业PMI初值小幅升至三个月高点。但内外需显露放缓迹象，且投入和产出价格进一步回落，均表明经济下行压力犹存，要求政策面宽松以稳增长。汇丰(HSBC)/Markit联合公布“汇丰中国制造业PMI预览”，10月PMI初值回升至50.4。这是该指数连续第五个月位于荣枯分水岭上方，上月终值为50.2。

一项调查显示，日本10月制造业活动扩张速度达七个月最快，因国内外订单增加。该数据令人鼓舞，显示经济在受到4月上调消费税冲击后可能终于开始恢复活力。Markit/JMMA日本PMI初值经季节调整后升至52.8，9月终值为51.7。

--英国央行副总裁布罗德班特：央行将逐步加息，无法排除长期经济停滞可能性

英国央行副总裁布罗德班特表示，伴随着经济成长不利因素以及借贷成本的长期下行压力消失，央行只有可能会逐步上调利率。布罗德班特称，当前经通胀和风险调整的投资回报率虽然很低，但有可能会上升，因生产率改善。不过他也警告称，这一假设并不确定，且不能排除长期经济滞胀的可能性。

--新西兰CPI涨幅下降有助利率稳定，央行总裁称亚币汇率上升损及经济

新西兰政府发布数据显示，第三季消费者物价指数(CPI)较上年同期涨幅下降，因食品与通讯产品价格下跌。这令外界预期，指标利率或许在2015年年初后仍维持稳定。新西兰第三季CPI较上年同期上升1.0%，为2013年6月以来最低涨幅；前季为上涨1.6%。

新西兰央行总裁惠勒表示，近年来的汇率上升已损及亚洲经济体，但资本管制并非解决之道。惠勒表示，国际间的金融关联给央行官员制定货币政策带来挑战。他说，它们引起汇率大幅波动，并使汇率持续而具破坏性地背离经济基本面。他说，减轻这种压力的最好办法是增加国内储蓄，而不是改变汇率机制或施加资本管制。

--欧洲央行执委莫尔许称欧洲经济尚未脱离险滩

欧洲央行执委会成员莫尔许表示，欧洲经济尚未脱离危险区域，呼吁进一步的金融一体化以克服增长所面临的障碍。“欧洲经济整体形势很明显地指明，我们不能等待奇迹来结束低增长阶段。我们还没有脱离危险区域，”莫尔许在一宴会上致辞时表示。他还表示，以资本市场联盟形式出现的进一步一体化，将为“经济复苏和金融稳定提供至关重要的动力，”不过他也呼吁金融、财政和经济政策措施各尽其责地维护复苏。

--韩国总统朴槿惠称日圆疲弱给经济带来挑战

韩国总统朴槿惠再次表示，日圆疲弱是韩国经济面临的一个挑战，这是她本月第二次特别提及汇率问题。“在包括日圆疲弱等外部环境快速变化的情况下，处于竞争态势的经济体正在加快速度赢过韩国，”总统办公室援引朴槿惠的话表示。总统直接对某一货币发表评论很少见，不过这已是本月朴槿惠第二次在讲话中提到日圆。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数下跌，因中国PMI数据未能缓解全球成长忧虑

日本股市周四下跌。中国制造业的小幅扩张未能缓解有关全球经济成长前景的忧虑。日经指数收跌0.4%，报15,138.96点。东证股价指数跌0.3%，收报1,232.34点。JPX-日经400指数跌0.3%，收报11,212.87点。

--中国股市：沪综指收跌1%再创一个月新低，汇丰PMI略升难改大盘弱势

中国股市沪综指收跌1%，连续第三日刷新一个月收盘低点纪录。分析师指出，尽管汇丰PMI初值微升，但不足以扭转市场短期偏弱的趋势，而且中小盘股继续回调亦引发融资盘止损，短线大盘料仍有调整压力。

沪综指收报2,302.418点，跌24.135点或1.04%，此前收盘低点为9月22日的2,289.87点；上证A股今日成交1,404亿元人民币，上日为1,384亿元。沪深300指数收报2,395.936点，跌0.94%；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报2,404点，跌1.08%，成交786,177手。

--香港股市：恒生指数小幅收低，中国制造业数据帮助限制跌幅

香港股市收低，与亚洲地区股市走势一致，中国制造业活动略微增强，帮助限制跌势。恒生指数初步收低0.3%至23,333.18点。恒生国企指数收高0.1%。

--全球汇市：欧元区PMI数据亮丽帮助欧元弹离低点，但涨势或难以为继

欧元兑美元从两周低位反弹，此前数据显示欧元区企业在10月扩张速度超出预期；不过在市场不断预期欧洲央行会推出更多货币宽松措施之际，欧元涨幅可能昙花一现。欧元兑美元升至1.2662，从法国10月综合PMI初值出炉后所及的两周低位1.2614反弹。美元兑一篮子主要货币仍处守势，报85.711。新西兰元兑美元跌0.8%至0.7864美元，受温和通胀率数据打压。

挪威央行公布决议维持利率不变之后，挪威克朗兑欧元跌至日低8.40克朗。

--欧元债市：德债收益率上涨，因欧元区PMI数据向好

德国公债收益率(殖利率)上涨，此前出炉的欧元区PMI数据向好。0846GMT，德国10年期公债收益率涨2个基点至0.88%；德国公债期货价格跌0.15%至150.41。

--金属期市：伦铜上涨，得益于中国制造业PMI数据

伦敦期铜上涨，得益于中国制造业活动略见成长，但围绕全球经济的不确定性挥之不去，令价格上档受限。0839GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.8%，报每吨6,683美元。上日曾触及一周高点每吨6,710美元，之后收低0.6%。上海期交所主力1月期铜持平于每吨47,120元人民币(7,700美元)。上海期锌上涨近2%，追随隔夜伦敦市场涨势。

--国际油市：布兰特油价升向85美元，汇丰中国制造业PMI激发乐观情绪

布兰特原油逆转稍早跌幅，小升向每桶85美元，因中国制造业数据好于预期，缓解了对于供应增加的忧虑。0830GMT，布兰特原油12月合约涨0.05美元，报84.76美元；之前曾触及一周低点84.23美元。周三该合约下跌1.51美元，创下一周来最大单日跌幅。美国原油12月合约涨0.08美元，报每桶80.60美元。

--全球金市：金价接近1,240美元，亚洲股市下跌

金价接近每盎司1,240美元，而亚洲股市走软。但谨慎情绪依然占据上风，因美元徘徊在一周高点附近，且资金进一步流出黄金基金。0833GMT，现货金报每盎司1,239.30美元。美国期金跌0.5%至每盎司1,239.70美元。(完)

(编译 朱晓军；审校 杜明霞)

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