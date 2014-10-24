《路透晚报》--10月24日

调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比创半年新低
路透上海4月28日 - 路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比连续第三个月回落，并创半年新低。近期国内监管层加强金融监管，令股市风险偏好降低，大多基金经理调低股票仓位。
以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：
[重大数据或新闻]
--英国第三季GDP初值较前季增长0.7%，较上年同期增长3.0%，符合预期
英国国家统计局周五公布的数据显示，该国第三季国内生产总值(GDP)初值较前季增长0.7%，较上年同期增长3.0%，路透调查预估分别为增长0.7%和增长3.0%。数据还显示，英国第三季服务业产出较前季增长0.7%，第三季工业生产较前季增长0.5%。
--纽约一名医生埃博拉病毒检测呈阳性
美国官员表示，纽约市一名医生埃博拉病毒检测呈阳性。这名医生最近曾在西非参与医治埃博拉患者。纽约市长周四晚间召开记者会宣布了上述消息。几个小时之前，这名医生因有不适症状到纽约市一家医院就诊，并被隔离治疗。市长Bill de Blasio表示，Craig Spencer医生现年33岁，在贝尔维尤医院接受了检测，结果显示他感染了埃博拉病毒。
该消息爆出后，标普500电子迷你期指大跌，日圆和美国债券等避险资产上扬。
--德国11月GFK消费者信心指数升至8.5，高于分析师预估
德国11月消费者信心回升，说明消费者对自身收入感到乐观，并且愿意花钱，尽管德国经济正在放缓。此前消费者信心连续两个月小幅下滑。德国11月GFK消费者信心指数升至8.5，10月上修后为8.4。该结果是针对大约2,000名德国消费者的调查作出的。该指数在7月和8月均达到七年半高点8.9。本月数字甚至高于路透调查中30位分析师的最高预估8.3。预估中值为8.0。
--中印等21国决定成立亚投行，为中国倡议的新多边开发机构
中国倡议设立的亚洲区域新多边开发机构的筹建工作进入新阶段。中国、印度、新加坡等21国在北京共同决定成立亚洲基础设施投资银行(AIIB)，初始认缴资本目标为500亿美元左右，拟在明年底开始运作。据新华网报导，域内意向创始成员国正式签署《筹建亚投行备忘录》，之后将启动章程谈判和磋商，预计各国在2015年内完成章程谈判和签署工作，使亚投行在2015年底前投入运作。
除了掌控亚洲开发银行的日本之外，区域重要国家澳洲、印尼和韩国也不在上述意向创始成员国之列。此前美国对由西方主导的现有多边开发机构迎来新对手表示关切。亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦周四表示，不欢迎成立一家目的基本相同、由中国倡议成立的另一家区域性银行。
--英国首相计划在欧盟峰会上反对欧盟预算计划--消息
英国一政府消息人士称，首相卡梅伦(David Cameron)计划在本周出席欧盟峰会时进行游说，反对欧盟让成员国拿出更多资金的要求。卡梅伦面临对欧盟采取更强硬态度的压力。明年5月英国将进行大选，反对欧盟的英国独立党(UKIP)支持率上升，威胁他连任的机率。欧盟要求成员国拿出更多资金以满足今年余下时间更高的支出需求，同时正在就2015年预算进行磋商。英国政府对这两项都表示反对，认为金额过高。这可能加剧卡梅伦与欧盟之间的紧张关系。
--韩国第三季经济加速成长，但全球不利形势带来不确定性
韩国第三季经济加速成长，受民间消费和建筑支出增长推动，但季度出口则出现一年来首次下滑，暗示全球经济降温，这应该会使央行继续保留进一步放宽政策的可能性。初值数据显示，韩国经济7-9月经季节调整后较前季成长0.9%，第二季和第一季分别为成长0.5%和成长0.9%。
[市场摘要]
--日本股市：收高1.0%升至两周高位，埃博拉题材类股飙升
日本股市周五涨至两周高位，因日圆走软提升出口股，但对于埃博拉病毒在美国传播的担忧提振富士胶片(Fujifilm)等埃博拉题材类股。日经指数收高1.0%至15,291.64点，创10月10日以来最高收位。日经指数本周累计上扬5.2%。东证股价指数涨0.8%，报1,242.32点。JPX-日经400指数也升0.9%，报11,308.95点。
--中国股市：沪综指震荡近收平，反弹动力不足大盘延续调整
中国股市沪综指震荡近收平，延续调整走势。分析师指出，十八届四中全会公报符合市场预期，市场未形成新的炒作主线，盘面热点散乱。由于目前偏负面因素较多，经济走弱预期及新股申购分流资金压力令大盘缺乏持续反弹动力。
沪综指收报2,302.28点，微跌0.14点或0.01%，本周该指数累计下跌1.66%，为四个月来最大周跌幅；上证A股今日成交1,141亿元人民币，上日为1,404亿元。沪深300指数收报2,390.706点，跌0.22%；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报2,401.2点，跌0.21%，成交595,992手。
--香港股市：收跌，受中国房地产数据疲软拖累
香港股市收跌，受中国房地产数据及大型企业财报疲软打击。初步数据显示，恒生指数收低0.1%，至23,302.20点。恒生国企指数跌0.5%。本周香港两大股指分别收高1.2%和1.5%，创9月初以来最大单周涨幅。
--全球汇市：避险需求推动日圆扬升，因纽约发现首例埃博拉感染病例
日圆兑美元脱离两周低位，得益于避险买盘，因一名从西非返回纽约的医师的埃博拉病毒检测呈阳性。美元兑日圆跌约0.3%至107.98日圆，此前低见107.86日圆。标准普尔e-mini期货弹离低点，但仍下跌0.3%。欧元兑日圆跌约0.1%至136.72日圆。澳元兑日圆跌约0.2%至94.65日圆。欧元兑美元上涨约0.1%，至1.2661美元。
英国公布符合预期的GDP数据后，英镑兑美元小升至盘中高位1.6050美元。
--欧元债市：公债收益率持稳，静候银行业压力测试结果
欧元区公债收益率持稳，经历了两周波动走势后市场沉寂下来，等候本周末出炉的银行业压力测试结果，以及下周的美国联邦储备委员会(美联储/FED)利率会议。0747GMT，德国指标10年期公债收益率跌2个基点至0.88%，本周累计上涨1个基点，为六周来首见上涨。欧元区其他国家公债收益率也都下滑，西班牙和意大利10年期公债收益率分别下跌3个和2个基点，希腊10年期公债收益率跌9个基点。
--金属期市：伦铜小跌但周线料升，受中国季节性需求带动
伦敦期铜持平，市场预期供给将会增加，不过铜价本周有望录得周线升幅，因迹象显示中国需求恢复。0838GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.3%至每吨6,673.50美元，上交易日为上涨约1%。LME期铜本周周线可望录得涨幅。1月沪铜上涨0.7%，至47,390元人民币。本周共涨1.7%，为8月以来最大涨幅。
--国际油市：布兰特原油跌破86美元，因纽约发现首个埃博拉病例
布兰特原油逆转隔夜涨势，并跌破每桶86美元，因一名纽约医生的埃博拉病毒检测呈阳性，该消息令投资者风险意愿遇挫。0832GMT，布兰特原油12月合约跌1%，报85.94美元。美国原油12月合约也下滑约1%，报每桶81.31美元。
--全球金市：黄金本周料收低，因美国经济数据强劲及美元上涨
黄金连续基本持平，有可能中止连续两周上涨态势，因美元走强和经济数据强劲打击了黄金的避险魅力。现货金最多下跌0.3%，之后反弹，0835GMT报每盎司1,233.20美元。前两个交易日金价跌幅超过1%。(完)
(编译 朱晓军；审校 王洋)
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