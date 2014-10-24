《路透晚报》--10月24日

10月24日，中国财长楼继伟在北京人民大会堂召开的筹建亚投行备忘录签字仪式上讲话。 REUTERS/Takaki Yajima

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国第三季GDP初值较前季增长0.7%，较上年同期增长3.0%，符合预期

英国国家统计局周五公布的数据显示，该国第三季国内生产总值(GDP)初值较前季增长0.7%，较上年同期增长3.0%，路透调查预估分别为增长0.7%和增长3.0%。数据还显示，英国第三季服务业产出较前季增长0.7%，第三季工业生产较前季增长0.5%。

--纽约一名医生埃博拉病毒检测呈阳性

美国官员表示，纽约市一名医生埃博拉病毒检测呈阳性。这名医生最近曾在西非参与医治埃博拉患者。纽约市长周四晚间召开记者会宣布了上述消息。几个小时之前，这名医生因有不适症状到纽约市一家医院就诊，并被隔离治疗。市长Bill de Blasio表示，Craig Spencer医生现年33岁，在贝尔维尤医院接受了检测，结果显示他感染了埃博拉病毒。

该消息爆出后，标普500电子迷你期指大跌，日圆和美国债券等避险资产上扬。

--德国11月GFK消费者信心指数升至8.5，高于分析师预估

德国11月消费者信心回升，说明消费者对自身收入感到乐观，并且愿意花钱，尽管德国经济正在放缓。此前消费者信心连续两个月小幅下滑。德国11月GFK消费者信心指数升至8.5，10月上修后为8.4。该结果是针对大约2,000名德国消费者的调查作出的。该指数在7月和8月均达到七年半高点8.9。本月数字甚至高于路透调查中30位分析师的最高预估8.3。预估中值为8.0。

--中印等21国决定成立亚投行，为中国倡议的新多边开发机构

中国倡议设立的亚洲区域新多边开发机构的筹建工作进入新阶段。中国、印度、新加坡等21国在北京共同决定成立亚洲基础设施投资银行(AIIB)，初始认缴资本目标为500亿美元左右，拟在明年底开始运作。据新华网报导，域内意向创始成员国正式签署《筹建亚投行备忘录》，之后将启动章程谈判和磋商，预计各国在2015年内完成章程谈判和签署工作，使亚投行在2015年底前投入运作。

除了掌控亚洲开发银行的日本之外，区域重要国家澳洲、印尼和韩国也不在上述意向创始成员国之列。此前美国对由西方主导的现有多边开发机构迎来新对手表示关切。亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦周四表示，不欢迎成立一家目的基本相同、由中国倡议成立的另一家区域性银行。

--英国首相计划在欧盟峰会上反对欧盟预算计划--消息

英国一政府消息人士称，首相卡梅伦(David Cameron)计划在本周出席欧盟峰会时进行游说，反对欧盟让成员国拿出更多资金的要求。卡梅伦面临对欧盟采取更强硬态度的压力。明年5月英国将进行大选，反对欧盟的英国独立党(UKIP)支持率上升，威胁他连任的机率。欧盟要求成员国拿出更多资金以满足今年余下时间更高的支出需求，同时正在就2015年预算进行磋商。英国政府对这两项都表示反对，认为金额过高。这可能加剧卡梅伦与欧盟之间的紧张关系。

--韩国第三季经济加速成长，但全球不利形势带来不确定性

韩国第三季经济加速成长，受民间消费和建筑支出增长推动，但季度出口则出现一年来首次下滑，暗示全球经济降温，这应该会使央行继续保留进一步放宽政策的可能性。初值数据显示，韩国经济7-9月经季节调整后较前季成长0.9%，第二季和第一季分别为成长0.5%和成长0.9%。

[市场摘要]

--日本股市：收高1.0%升至两周高位，埃博拉题材类股飙升

日本股市周五涨至两周高位，因日圆走软提升出口股，但对于埃博拉病毒在美国传播的担忧提振富士胶片(Fujifilm)等埃博拉题材类股。日经指数收高1.0%至15,291.64点，创10月10日以来最高收位。日经指数本周累计上扬5.2%。东证股价指数涨0.8%，报1,242.32点。JPX-日经400指数也升0.9%，报11,308.95点。

--中国股市：沪综指震荡近收平，反弹动力不足大盘延续调整

中国股市沪综指震荡近收平，延续调整走势。分析师指出，十八届四中全会公报符合市场预期，市场未形成新的炒作主线，盘面热点散乱。由于目前偏负面因素较多，经济走弱预期及新股申购分流资金压力令大盘缺乏持续反弹动力。

沪综指收报2,302.28点，微跌0.14点或0.01%，本周该指数累计下跌1.66%，为四个月来最大周跌幅；上证A股今日成交1,141亿元人民币，上日为1,404亿元。沪深300指数收报2,390.706点，跌0.22%；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报2,401.2点，跌0.21%，成交595,992手。

--香港股市：收跌，受中国房地产数据疲软拖累

香港股市收跌，受中国房地产数据及大型企业财报疲软打击。初步数据显示，恒生指数收低0.1%，至23,302.20点。恒生国企指数跌0.5%。本周香港两大股指分别收高1.2%和1.5%，创9月初以来最大单周涨幅。

--全球汇市：避险需求推动日圆扬升，因纽约发现首例埃博拉感染病例

日圆兑美元脱离两周低位，得益于避险买盘，因一名从西非返回纽约的医师的埃博拉病毒检测呈阳性。美元兑日圆跌约0.3%至107.98日圆，此前低见107.86日圆。标准普尔e-mini期货弹离低点，但仍下跌0.3%。欧元兑日圆跌约0.1%至136.72日圆。澳元兑日圆跌约0.2%至94.65日圆。欧元兑美元上涨约0.1%，至1.2661美元。

英国公布符合预期的GDP数据后，英镑兑美元小升至盘中高位1.6050美元。

--欧元债市：公债收益率持稳，静候银行业压力测试结果

欧元区公债收益率持稳，经历了两周波动走势后市场沉寂下来，等候本周末出炉的银行业压力测试结果，以及下周的美国联邦储备委员会(美联储/FED)利率会议。0747GMT，德国指标10年期公债收益率跌2个基点至0.88%，本周累计上涨1个基点，为六周来首见上涨。欧元区其他国家公债收益率也都下滑，西班牙和意大利10年期公债收益率分别下跌3个和2个基点，希腊10年期公债收益率跌9个基点。

--金属期市：伦铜小跌但周线料升，受中国季节性需求带动

伦敦期铜持平，市场预期供给将会增加，不过铜价本周有望录得周线升幅，因迹象显示中国需求恢复。0838GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.3%至每吨6,673.50美元，上交易日为上涨约1%。LME期铜本周周线可望录得涨幅。1月沪铜上涨0.7%，至47,390元人民币。本周共涨1.7%，为8月以来最大涨幅。

--国际油市：布兰特原油跌破86美元，因纽约发现首个埃博拉病例

布兰特原油逆转隔夜涨势，并跌破每桶86美元，因一名纽约医生的埃博拉病毒检测呈阳性，该消息令投资者风险意愿遇挫。0832GMT，布兰特原油12月合约跌1%，报85.94美元。美国原油12月合约也下滑约1%，报每桶81.31美元。

--全球金市：黄金本周料收低，因美国经济数据强劲及美元上涨

黄金连续基本持平，有可能中止连续两周上涨态势，因美元走强和经济数据强劲打击了黄金的避险魅力。现货金最多下跌0.3%，之后反弹，0835GMT报每盎司1,233.20美元。前两个交易日金价跌幅超过1%。(完)

(编译 朱晓军；审校 王洋)

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