《路透晚报》--11月10日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美国总统奥巴马称TPP动能蓄积，美日农产品市场谈判陷入僵局

美国总统奥巴马称，他看到迈向12国跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)正在增建动能，将刺激增长。参与TPP谈判的各国领导人称，协商各国致力于达成“既具有挑战又较为平衡”的贸易协议，以开放市场。目前美日之间的谈判陷入僵局，并阻碍了涉及12个国家的TPP谈判进展，分歧主要在于日本将多大程度地开放农产品进口市场。

--中韩两国结束自贸区谈判，将大幅减少贸易投资壁垒

中国与韩国领导人周一表示，中韩自贸区结束实质性谈判。根据协议，两个贸易大国间将消除或大幅减少贸易和投资壁垒。两国就进一步互相开放市场进行了两年多谈判，但韩国方面对于该协议能否很快通过议会批准仍存疑问。

--科威特石油部长认为OPEC不会做出减产决定

科威特石油部长Ali al-Omair周一对记者表示，石油输出国组织(OPEC)不太可能在11月27日召开的会议上做出减产决定。Omair还指出，他相信油市上多余的供应将很快被吸纳，油价不太可能跌至将会损害科威特经济的水平。

--俄国总统普京：中俄计划扩大人民币结算贸易

俄罗斯总统普京表示，中俄两国计划增加以人民币进行结算的贸易规模。普京并排除了俄罗斯实施资本管制的可能性。普京在北京亚太经合组织(APEC)会议上表示，要将俄罗斯的外债与国内生产总值(GDP)之比控制在15%已下。普京表示，他希望作空卢布的投机操作很快停止，而且经济层面不存在卢布走软的根本因素。受到普京谈话影响，卢布全线走坚，0735GMT，兑美元及欧元分别劲升1.9%及1.7%。

--澳新银行将明年铁矿石价格预估下调逾20%

澳新银行(澳盛银行,ANZ)调降其2015年铁矿石价格预估，从先前预估的每吨平均101美元降至78美元，指因供应过剩且中国制钢原料需求前景疲弱。这一预估修正使澳新银行处于预估值区间的低端。此前该银行对铁矿石前景处于看多行列，预计明年价格将反弹。

--丹麦宝运石油宣告破产，船用燃料油市场陷入混乱

船用燃油价格周一上涨，买家赶忙寻找新的库存，此前全球最大船用燃料油供应商、丹麦宝运石油(OW Bunker) OW.CO 因旗下亚洲子公司疑似发生诈欺事件，宣告破产，导致这个陷入困境的行业步入新一波混乱局势。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数跌至一周低点，因日圆回升、NTT大跌

日本股市周一跌至一周低点，因美国公布就业数据逊于预期之后，日圆兑美元反弹回升，在此同时日本电信电话(NTT)发布获利预警导致股价大跌。日经指数收低0.6%至16,780.53点，为10月31日以来最低收位。东证股价指数下跌0.3%至1,360.11点。JPX-日经指数400跌0.3%至12,412.00点。

--中国股市：沪综指收涨2.3%至三年新高，沪港通将正式推出激励市场情绪

中国股市沪综指收涨2.3%至三年新高，并创三个半月最大单日涨幅。分析师指出，沪港通将正式推出的消息极大激励了市场情绪，同时今天公布的经济数据为未来货币政策进一步宽松预留了空间，APEC概念股亦纷纷造好，但技术面将存在一定调整要求。沪综指收报2,473.673点，涨55.502点或2.30%，此前收盘高点为2011年11月15日2,529.76点，此前最大单日涨幅为2014年7月28日的2.41%。

--香港股市：受沪港通利多消息激励收高，但获利了结卖压抑制涨幅

香港股市收高，因中港两地证监会宣布沪港通正式启动日期，但分析师指出，受到一些获利了结卖压影响，港股涨势不如内地股指亮丽。恒生指数上涨194.46点，或0.83%，至23,744.7点，恒生国企指数涨76.49点，或0.73%，至10,615.82点。恒生指数中涨幅最大者为港交所的大涨4.6%，跌幅最大者为华润创业的大跌5.1%。

--汇市：美元延续跌势，瑞郎兑欧元走强逼近央行容忍上限

美元本周开局不利，周一走软，部分投资者仍将上周五稍逊于预期的非农就业数据视为美元涨势停滞的藉口。此前美元连续三周强劲上涨。瑞郎兑欧元再次逼近央行设定的1.20瑞郎上限，因过去一周欧元区麻烦重重。欧洲盘初时美元指数下跌0.1%，美元兑日圆和欧元分别下跌0.5%和0.2%至144.08日圆以及1.2471美元。

--欧元债市：西班牙公债收益率下降，市场无视加泰罗尼亚象征性公投

西班牙公债收益率(殖利率)小跌，投资者对该国加泰罗尼亚地区的象征性独立公投不以为意。其他欧元区公债的人气也大致正面，押注本周欧元区数据将支持欧洲央行(ECB)把资产购买范围扩大至政府公债。0935GMT，西班牙10年期公债收益率报2.12%，走势与意大利公债一致。德国10年期公债收益率报0.812%。

--国际油市：布兰特原油涨向84美元，乌克兰与利比亚局势提供支撑

布兰特原油涨向每桶84美元，连续第二日上涨，此时乌克兰境内的军事活动升级，而利比亚的混乱再次危及石油生产和出口。中国公布的一系列疲软经济数据，进一步证明经济在降温，开启了政府采取刺激措施的可能性，这可能刺激中国对石油的需求。0846GMT时，布兰特原油上涨0.87美元，至每桶84.26美元。美国原油升0.63美元，至每桶79.28美元。

--全球金市：黄金下跌近1%，因空头回补激发的涨势消退

黄金下跌近1%，在空头回补引发了一波涨势之后，投资者调整仓位，而且股市上涨和偏空的人气继续打击黄金。0847GMT时跌至1,172.80美元。现货银报15.66美元。(完)

(整理 洪曦; 审校 蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。