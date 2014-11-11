《路透晚报》--11月11日

图为马德里一家银行的职员展示欧元现钞。 REUTERS/Andrea Comas

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本首相安倍可能延后调高消费税--政府消息人士

一名接近日本首相安倍晋三办公室的政府官员周二表示，安倍可能延后调高消费税，因他研判经济复苏过于脆弱，难以承受进一步打击。有关推迟上调消费税的臆测提振日股日经指数收高2.1%，创下七年高点，

日本债市遭遇近一年最大跌幅。

--APEC领导人重申参与亚太自由贸易区(FTAAP)进程

亚太经合组织(APEC)领导人发表联合声明，重申参与中国推动的亚太自由贸易区(FTAAP)进程。21个APEC成员领导人在两日峰会后发表联合声明指出，将在取得共识基础上逐步推动亚太自贸区的实现。

--中美两国在信息科技产品自由贸易方面取得突破

美国贸易代表弗罗曼表示，中国与美国已在信息科技产品消除关税的谈判中取得突破。他预期这些突破将为在日内瓦的信息科技协议(ITA)谈判奠定基础。

--沃达丰上调核心利润预估，因主要季度营收指标大幅改善

全球第二大移动通讯运营商沃达丰上调核心利润预估，此前公布的季度营收主要指标大幅增长，因该公司的欧洲市场移动服务需求改善。沃达丰表示，目前预计全年核心利润将介于116至119亿英镑，此前预估值为介于114至119亿英镑。

--日本10月消费者信心指数连三降，服务业景气恶化

日本调查显示，10月消费者信心连续第三个月下降。10月消费者信心指数由前月的39.9降为38.9，为4月以来最低。10月服务业景气判断指数为44.0，低于9月的47.4。10月展望指数由前月的48.7降至46.6。

--英国10月零售销售温和回升

行业调查显示，上月英国零售支出温和回升，受消费者购买家具等昂贵商品提振。该数据在9月大幅下滑。英国零售业联盟(BRC)表示，10月整体零售支出较上年同期成长1.4%。9月则为下滑0.8%，为2012年4月以来最大同比跌幅。

[市场摘要]

--日本股市：触及七年新高，市场揣测首相安倍将推迟加税

日本股市周二触及七年新高，关于日本首相安倍晋三可能延后调高消费税，并提前举行大选以巩固政治地位的揣测升温。日经指数收盘大涨2.1%至17,124.11点，创2007年10月以来最高收位。

--中国股市：沪综指盘中大幅震荡后收跌，A股成交额创历史新高

中国股市沪综指小幅收跌，盘中大幅震荡，A股成交额创历史新高。今日银行证券等权重股带动大盘冲高，但中小盘个股普跌带动股指回落。沪综指收报2,469.673点，跌4.0点或0.16%，盘中一度升至2,508点的三年新高，全天最大振幅达2.54%；上证A股今日成交3,309亿元人民币，较前日2,450亿大增三成半。沪深300指数收报2,558.612点，跌0.28%；沪深300指数期货主力11月合约尾盘报2,551.0点，跌0.18%，成交1,304,939手。

--香港股市：收高，受内地股市银行股大涨鼓舞

香港股市收高，表现胜过内地市场，因香港投资者买入与“沪港通”相关的中资银行股。恒生指数涨63.58点或0.27%，至23,808.28点；恒生国企指数涨36.24点或0.34%，至10,652.06点。

--汇市：美元兑日圆升破116创七年高点，因日股大涨打压日圆

美元兑日圆创七年新高，因冒险意愿上扬，提振日本股市大涨，打击了日圆的魅力。美元兑日圆在EBS平台触及116.02日圆，为2007年10月以来首次升破116。0833GMT，欧元兑美元跌0.14%，报1.2403，距上周所及的两年低点1.2358略有段距离。

--欧元债市：投资者买入意大利和西班牙公债，因预期欧洲央行放宽政策

意大利和西班牙政府公债收益率(殖利率)下滑，缩小与可比德债的利差，因投资者普遍预期欧洲央行将放宽货币政策。0904GMT，意大利10年期公债收益率报2.325%；西班牙10年期公债收益率报2.096%。德国10年期公债收益率上涨1.8个基点，报0.839%。

--金属期市：伦敦期锌小涨，供应不足的担忧浮现

伦敦期锌价格走坚，假日因素导致交投清淡。秘鲁一家矿场发生罢工，重燃供应紧张的担忧。而伦铜则几无变动。0834GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.47%，报6,634美元。LME三个月期锌价格下跌0.42%，至每吨2,234美元。上海期交所锌合约收高0.1%。

--国际油市：布兰特原油挫至四年低点，跌幅超过1美元

布兰特原油期货跌逾1美元，至四年低点每桶81.23美元，因美元走强和美国页岩油旺盛产出打压油价。0838GMT时，美国原油跌0.69美元，至每桶76.71美元。

--全球金市：金价续跌向四年半低点，因美元走强

金价续跌，为第二个交易日下跌，跌向2010年来最低水准，因美元走强损及黄金的避险需求。0839GMT时现货金报1,148.80美元。美国期金报1148.3。期银下跌1.22%，报15.48。(完)

(整理 洪曦; 审校 蔡美珍)

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