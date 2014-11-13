《路透晚报》--11月13日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本自民党资深议员称，安倍似乎已经决定提前国会改选--时事社

据日本时事新闻社周四引述一名资深自民党议员称，看来首相安倍晋三已经决定进行提前选举。自民党前副党魁大岛理森认为，安倍似乎已经做出决定。他说“看来安倍晋三终于下定了决心，认为他决定举行选举的想法是合理的，”日本时事新闻社引述他的话称。

--美国纽约FED总裁杜德利：过早收紧政策对FED的风险远大于过晚收紧

美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席杜德利称，过早升息对美联储的风险，比过晚行动要大得多，为美联储缓慢收紧政策的作法提出强烈辩护。杜德利称，预计未来数月通胀会进一步放缓，因汽油价格降低和美元走强。

--澳洲央行助理总裁肯特称汇市干预仍是一个选项

澳洲央行助理总裁肯特(Christopher Kent)重申，通过干预压低澳元汇率仍是一个选项，但他并未暗示澳洲央行在考虑实施干预。肯特在悉尼发表讲话后被问及央行是否已排除干预可能。他指出，澳洲央行总裁史蒂文斯过去曾表明，干预是一个选项，完全排除汇市干预是不明智的。

--日本本田公布第五起与高田气囊相关事故致死案例，扩大召回

本田汽车称，马来西亚一名驾驶者在7月发生事故后死亡与高田气囊有关，因气囊缺陷进行召回的汽车增加17万辆，涵盖五款车型。公布该事故之前，高田气囊至少与美国四起交通事故致死有关，全部为本田汽车。

--日本9月机械订单意外跳升，给经济送来及时雨

日本9月核心机械订单意外连续第四个月上升，本月制造商信心增强，表明日本经济之前因4月上调消费税而受创后，可能最终开始加速。核心机械订单较前月上升2.9%，路透调查分析师预估为下降1.9%。

--英国10月房价增幅降至17个月低位

英国皇家测量师学会(RICS)调查显示，英国房价增长在截至10月的三个月内大幅放缓，增幅降至2013年5月以来最低，因伦敦房价更为普遍下跌。RICS称，10月房价差值从9月的正30降至正20，为一年多前英国经济开始回升以来的最疲软水平，处在路透调查预测区间的低端。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创下七年新高，因有报导称安倍料提前举行大选

日本股市日经指数周四升至七年新高，因一篇有关首相安倍晋三可能决定提前大选的报导引发投资者的热烈回应，值此之际，关于安倍可能推迟上调消费税的预期也越来越浓厚。日经指数收高1.1%，报17,392.79点，为2007年6月以来最高收位。东证股价指数上涨0.9%，收报1,389.51点。

--中国股市：沪综指震荡收跌，经济数据不佳加剧大盘调整压力

中国股市沪综指震荡收跌。分析师指出，近日大盘在高位出现反复波动状态，各板块走势出现严重分化，经济数据不佳亦加剧大盘调整压力，但稳增长政策加码提升市场信心，后市有望维持震荡上行格局。沪综指收报2,485.606点，跌8.87点或0.36%。

--香港股市：收高，受博彩及金融类股提振

香港股市收高，受消费及博彩类股提振，并受金融类股支撑。恒生指数收高81.76点，或0.34%，报24,019.94点；恒生国企指数涨71.15点，或0.66%，报10,800.91。

--汇市：美元兑日圆反弹，澳洲央行干预警告打击澳元

美元兑日圆向本周稍早所及的七年高点小幅回升，外界臆测日本首相安倍晋三将决定12月举行提前选举。0838GMT，美元兑日圆上涨0.13%，报115.59；欧元兑美元上涨0.17%，报1.2460美元。澳元兑美元涨0.05%，报0.8723。

--金属期市：伦铜持稳，中国经济数据疲弱但助燃刺激举措出台预期

伦敦期铜持稳，数据显示中国经济增长在10月降温，这打压了需求前景，但另一方面这也提升了有关中国可能进一步推出刺激举措来支撑房地产市场的预期。0840GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.09%，报6,686.25美元。上海期交所主力1月期铜合约微涨0.3%，至每吨47,400元人民币。

--国际油市：布兰特原油跌至80美元附近，因OPEC预计对其原油需求下降

布兰特原油期货交投在每桶80美元附近，接近2010年以来最低水平，此前石油输出国组织(OPEC)称明年对该组织石油的需求将下滑，但沙特对可能减产保持沉默。0841GMT时，12月布兰特原油期货下跌0.67%，报79.84美元。美国原油期货跌0.4%，报76.86美元。

--全球金市：金价连续第二天下跌，投资者关注美元及美国就业数

黄金连续第二日下跌，投资者等待美国公布初请失业金人数报告，以寻找有用的线索。与此同时，金市人气依然脆弱，因对于经济复苏的乐观期待和美元走强都打压了黄金的避险魅力。0842GMT，现货金小跌报1,159.40美元。

--欧元债市：意大利和西班牙公债收益率下滑，ECB通胀报告料提升QE预期

意大利和西班牙公债收益率(殖利率)下滑，分析师预测欧洲央行周四公布的调查报告并不乐观，从而突显出进一步放宽货币政策的需要。0816GMT，10年期意大利公债收益率跌1个基点至2.35%；西班牙10年期公债收益率跌至2.11%。德国10年期公债收益率升1个基点至0.83%。(完)

(整理 洪曦; 审校 蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。