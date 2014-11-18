《路透晚报》--11月18日

资料图片：2013年8月12日，在东京一条商业街上，一名推着购物车的女性在挑选商品。 REUTERS/Yuya Shino

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本首相安倍将推迟上调消费税，并宣布提前大选

日本首相安倍晋三周二在党内领导人会议上表示，他将推迟上调消费税并提前大选。昨日公布的数据显示，在他重新执政近两年后，日本经济已经陷入衰退。

日本财务大臣麻生太郎表示，为遏制庞大的公共债务，上调消费税在所难免，但暗示首相安倍晋三将推迟原定明年进行的第二次消费税上调。

此前媒体和执政党议员表示，安倍晋三在与经济顾问会谈后，预计将在记者会上宣布推迟原定2015年10月第二次上调消费税至10%计划，最有可能延期18个月，同时宣布将在12月14日提前大选。

--中国10月全国房价同比跌幅扩大，但环比跌幅继续收窄

中国主要城市10月房价连续第二个月同比下跌，且跌幅较上月扩大，四个一线城市全部录得同比下跌；不过随着各地房贷政策调整，环比跌幅进一步收窄。

路透根据中国国家统计局公布数据测算，10月70个大中城市新建住宅（含商品住宅和保障性住宅）销售价格同比下降2.6%，跌幅大于上月的1.3%；环比下跌0.8%，虽然仍连续第六个月下跌，但跌幅比9月份缩小0.2个百分点。

--澳大利亚央行总裁称鉴于存在闲置产能，利率将保持在低位

澳大利亚央行总裁史蒂文斯周二表示，利率可能在一段时间内保持在非常低的水平，同时抑制房屋市场活动过度的任何举措需要仔细斟酌，不会采取粗暴措施。史蒂文斯表示，鉴于矿业投资热潮消退，经济中存在充足的闲置产能，应会有力地抑制通胀。

澳大利亚央行本月稍早开会讨论货币政策时认为，中国房地产市场前景及其对中国经济的影响存在“很大的不确定性”。澳大利亚央行公布的11月4日会议纪要还显示，央行委员第14次维持利率在2.5%不变，认为货币政策在继续发挥作用。

--G20经济成长计划缺乏可行性，疑似新瓶装旧酒

20国集团(G20)领导人齐聚一堂，庆祝刚达成的经济成长计划。但如果仔细揣摩这堆高达800多项的政策提案，不难发现当中的举措不是老旧过时，模糊不清，就是难以实施。

经济合作暨发展组织(OECD)大胆预计，其长达620页的改革计划，可以实现全球经济在2018年前成长2.1个百分点，不过这只有在计划得到完全贯彻的条件下才能实现，OECD承认“这有很大的不确定性”。

--印尼总统宣布燃料油涨价逾30%，央行召开临时会议

印尼新任总统佐科-维多多(Joko Widodo)周一宣布，目前受政府补贴的燃料油价格将上调逾30%，预计此举可在明年为政府节省超过80亿美元。印尼是东南亚最大的经济体。

印尼政府宣布燃料油涨价后，该国股市周二早盘上涨多达0.7%，而且央行决定周二稍晚召开临时会议。发言人称将发布关于利率的信息。

--气囊召回危机愈演愈烈，高田家族对公司的控制危如累卵

随着全球第二大气囊发生器制造商--高田因安全气囊缺陷问题遭受调查，银行业者开始评估这家有81年历史的老企业背后的日本家族、及其第三代执行长可能受到的影响。考虑到召回成本增加，以及未来可能面临诉讼，与高田有业务往来的银行业者正在研究财务应对之策，不过尚未与高田直接联系。增加股本可能会威胁到高田家族对公司的控制，由此可能提高公司治理和监管。

另一位资深银行家称， 另一种长期可能性或许是，在新管理层监督下，以汽车制造商和政府基金的投资来对高田进行资本重整。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创下两周来最大涨幅，市场关注提前选举消息

日本股市周二创下两周来最大涨幅，投资者关注首相安倍晋三是否将提前举行大选，并在日本经济第三季陷入衰退后是否考虑采取新的刺激举措。

日股日经指数大幅收高2.2%，报17,344.06点，创下11月4日以来最大单日百分比涨幅。东证股价指数大涨2.1%报1,394.88点，JPX-日经400指数上扬2.1%，报12,727.58点。

--中国股市：沪综指连续第二日收低，权重股利好兑现领跌大盘

中国股市沪综指连续第二日收低，权重股领跌大盘，成交量持续萎缩。分析师指出，沪港通启动后形成利好出尽的市场效应，蓝筹股短期有调整要求，料后市大盘维持小幅调整走势。

沪综指收报2,456.366点，跌17.643点或0.71%，上证A股今日成交1,745亿元人民币，前一交易日成交1,990亿，较上一交易日减近二成。

--香港股市：收盘下跌1.1%，金融股疲软

香港股市再度下跌，投资人对沪港通题材进行获利了解。恒生指数收盘下跌1.1%至23,529.17点，国企指数下跌1.2%至10,426.11点。

--汇市：欧元和日圆小幅上涨，关注安倍记者会和德国数据

周二欧洲盘初欧元兑美元在震荡走势中收复部分失地，投资者在关注德国ZEW投资者信心调查及日本和美国的重大事件，以寻找最新走势的线索。0859GMT，美元指数跌0.24%，报87.716。美元兑日圆基本持平，报116.67；欧元兑美元涨0.3%，报1.2493美元。

--金属期市：伦铜自两周高点下滑，受中国数据利空拖累

伦敦期铜自前日所创两周高点下滑，受累于对中国房地产业的担忧，但对于欧洲出台更多货币刺激举措的预期支撑了市场。0857GMT，LME三个月期铜下跌0.2%至每吨6,690美元，上日收盘接近持平，但曾触及11月4日以来最高位每吨6,734美元。上海期交所主力1月期铜小涨0.2%至每吨47,610元人民币。

--国际油市：布兰特原油期货跌破79美元后反弹，下周举行OPEC会议

布兰特原油期货跌破每桶79美元后反弹。下周将举行重要的石油输出国组织(OPEC)会议。0849GMT，布兰特原油下跌0.04美元，报每桶79.27美元，上日结算价下跌0.10美元。美国12月原油期货微升0.04美元，报每桶75.68美元，该合约周一结算价跌0.18美元。

--全球金市：金价上涨逾1%，因美元下滑

金价上涨，因美元下滑。0855GMT，现货金报每盎司1,197.30美元。美国期金涨逾1%至每盎司1,196.80美元。(完)

(整理 朱晓军；审校 张明钧)

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