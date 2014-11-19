《路透晚报》--11月19日

图为在东京拍摄的美元（中）和日元现钞。 REUTERS/Shohei Miyano

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行维持货币政策不变，黑田东彦未批评安倍推迟加税

尽管之前有数据显示日本经济已陷入衰退，但日本央行周三仍维持货币政策以及乐观的经济评估不变，希望用更多时间来评估上月意外祭出的宽松举措的效果。一如外界广泛预期，日本央行决定维持透过购买政府公债以及风险资产，以每年80万亿(兆)日圆的速度扩大基础货币的承诺。

央行总裁黑田东彦没有批评首相安倍晋三周二推迟上调消费税的决定。黑田东彦一直支持加税，认为这是平衡预算的必要之举。他还表示QQE在发挥预期效果，只要有必要就会继续实行QQE，以稳步达成2%的通胀目标。

--日本或将30/40年期公债发行规模提高2万亿日圆--消息

据知情政府官员透露，日本财务省正考虑在始于明年4月的新财年间，将30年期和40年期公债的发行规模总计提高2万亿(兆)日圆(170亿美元)。随着日本公共债务继续滚雪球般增长，该计划旨在利用当前超低的收益率水平抓紧举债，以减少未来对债务展期的需要。

--OECD上修印度成长展望，呼吁进行结构性改革

经济合作暨发展组织(OECD)指出，印度经济2015/16财政年度将加速，但若不进行全面的结构性改革，将无法达到本世纪头10年那么迅猛的增幅。

OECD在一项国家调查中预测，这个亚洲第三大经济体2015/16财政年度成长6.6%，增幅高于该组织5月预估的5.7%。OECD称印度2016/17财年经济增幅将小幅升至6.8%。

--台印积极洽商经济合作，经济部采取措施因应中韩FTA

针对中韩达成自由贸易协定共识，并将于年底前签署，在台湾产业间引发高度关注。台湾外交部长称，已和印度积极洽商经济合作；经济部并将采取多项因应措施。

经济部也指出，未来将争取两岸货贸协议不低于陆韩FTA的待遇，以及争取两岸服贸协议尽速生效，和加强产业辅导措施以因应贸易自由化。

--巴西央行可能微调货币政策，以抗击高通胀

巴西央行的经济政策官员Carlos Hamilton Araujo周二表示，央行可能微调货币政策，以抗击高通胀。这使得投资者押注未来数月利率上升幅度可能更大。“如有必要，(央行)可能调整货币政策，以确保良性的通胀前景，”他在一次银行活动上表示。

--三星集团旗下两公司放弃合并计划，因股东反对

韩国三星重工业周三宣布，由于股东反对，已经决定废止与三星工程建设进行总额达25亿美元的合并计划。这让母公司三星集团在权力交接前进行重整的计画受挫。造船商三星重工业此前提出收购工程和建筑公司三星工程建设，以打造一个规模更大、效率更高的公司。分析师此前表示，该交易主要是为了奠定一个框架，可以使得李在熔兄妹划分继承的资产更容易。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数回吐涨幅收低，投资者估量经济挑战

日本股市周三由升转跌，投资者考量首相安倍晋三推迟消费税上调决定，以及政策制定者在重振经济方面仍面临的挑战，并对股市进行获利了结。

日经指数收盘下跌0.3%，报17,288.75点，逆转早盘的小幅涨势。东证股价指数小涨0.1%，报1,396.54点，早盘曾触及八年高点。

--中国股市：沪综指连续第三日收跌，权重股炒作继续退潮拖累大盘

中国股市沪综指连续第三日收跌。分析师指出，近几日市场风格明显转换，沪港通快速降温使市场增量资金入市规模有所减少，主题概念股随之出现退潮，此前受益的大盘蓝筹股炒作继续退潮，中小盘个股表现相对活跃。

沪综指收报2,450.986点，跌5.38点或0.22%，上证A股今日成交1,669亿元人民币，前一交易日成交1,745亿。

--香港股市：收盘下跌，因内地购买港股资金过少打击人气

香港股市连续第三日下跌，因备受期待的沪港通未能促使资金从大陆流向香港，由此产生的失望情绪拖累港股。香港恒生指数收盘跌0.7%至23,373.31点。恒生国企指数跌0.4%，报10,380.56点。

--汇市：美元上涨，美联储会议记录可能凸显各央行间政策分歧

美元兑日圆触及七年新高，兑英镑则守在接近14个月高点的位置。在美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议记录公布前，投资者增加美元多头押注。该会议记录预计将凸显美联储和其他央行之间的政策差异。日圆处于守势，兑欧元降至六年低点。市场认为日本首相安倍晋三决定推迟消费税上调，将对股市起支持作用，同时利空日圆。

美元兑日圆最高涨至117.31日圆，为2007年10月以来最高。美元最新报117.35，日内上涨0.4%。欧元兑日圆上涨0.4%至147.25，为2008年末以来最高。

--金属期市：伦铜小跌，供给紧俏及经济刺激前景提供支撑

伦敦金属交易所(LME)期铜小跌，上海期铜也弹离主要支撑位，受供应较预期更为紧俏的状况支撑，而且市场寄望日本和欧洲又将推出一轮刺激政策。0832GMT，LME三个月期铜下滑0.2%，报6,616美元。上海期交所主力1月期铜价格走低0.4%，报每吨47,330元人民币。

--国际油市：布兰特原油持稳于每桶79美元下方，OPEC成员国分歧加深

布兰特原油持稳在每桶79美元下方，因数据显示，尽管有迹象显示市场供应过剩,沙特阿拉伯9月仍增加了原油出口；且石油输出国组织(OPEC)下周会议之前，成员国之间的分歧似乎也在加深。0834GMT时，布兰特1月原油期货跌0.2美元，报每桶78.27美元，周二结算价跌0.84美元。美国12月原油期货跌0.58美元，报每桶74.03美元，该合约周二收低1.03美元。

--全球金市：现货金脱离近三周高点，因美元走强

金价小涨，因美元走强使其未能守住隔夜的涨幅，当时金价上冲至近三周高点。0836GMT，现货金升至每盎司1,199.40美元。金价周二一度跳涨至近三周高位1,204.70美元，终场收高约1%。(完)

(整理 朱晓军；审校 高琦)

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