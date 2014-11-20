《路透晚报》--11月20日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区11月综合PMI逊于最低预估值，新订单逾一年来首次下降

欧元区11月企业增长逊于预估，尽管价格下降，新订单分项则出现逾一年来首次下跌。11月综合采购经理人指数(PMI)初值降至51.4，甚至不及路透调查分析师给出的最低预测值。

德国11月民间部门增速为16个月来最慢，制造业增长停滞，服务业也失去动能。这暗示德国第四季经济增长疲弱。11月综合PMI初值降至52.1，为16个月最低；10月终值为53.9。

法国11月民间领域萎缩幅度放缓，但是新订单下滑速度创逾一年之最，显示下个月局势可能会恶化。11月综合PMI初值微升至48.4，脱离10月触及的八个月低点48.2。制造业PMI跌至三个月低位47.6，服务业PMI上涨0.5点至48.8。

--日本制造业PMI初值微降，出口成长加速降低经济阴霾

日本10月出口增幅为八个月来最大，此一令人振奋的迹象显示，全球需求可望协助日本从意外衰退中复苏，并支持日本央行乐观的经济展望。10月出口较上年同期成长9.6%，为路透调查分析师预估增幅4.5%的两倍多，且高于9月的按年增幅6.9%。

调查报告显示，日本11月制造业活动增长小幅放缓，但产出增速为3月以来最快，表明经济正从意外衰退中复苏。Markit/JMMA经季节调整的日本11月制造业采购经理人指数(PMI)初值降至52.1，10月终值为52.4。

--韩国经济不存在陷入日本式通缩的风险--穆迪

穆迪高管表示，韩国正在经历通胀放缓，主要因为商品价格偏低，但韩国不存在陷入日本式通缩的风险。“我认为韩国正在经历一轮通胀放缓过程，但并非通货紧缩，”穆迪高级副总裁伯恩(Tom Byrne)在首尔一次会议的间隙对路透表示。

--三大橡胶种植国同意控制出口以避免供应过剩

泰国、印尼和马来西亚这三大橡胶生产国发表联合声明宣布，已同意“控制对全球市场的天然橡胶出口”，以确保市场不会供应过剩。三个国家还一致同意，不会在之前确定的目标以外继续扩大橡胶种植面积，且每年将国内橡胶消费量提高10%。这三个国家的天然橡胶供应量占到全球总量的67%左右。

--美国参议院将听证气囊问题，高田面临持久战

日本高田公司面临着一场持久战，应对气囊危机造成的后果。召回越来越多，给这家亏损的日本公司带来更多成本。美国参议院的一个商业委员会周四稍晚举行听证会，高田和两家车企、美国汽车安全监管当局的官员以及一名车祸受害者将会作证。这场听证会将是首度公开播出探讨高田安全气囊问题。

关键问题在于，高田在向汽车制造商及监管当局示警之前，是否早已知情并隐瞒缺陷；高田曾做过甚么举动来找出问题、以及是否有必要展开全国性的全面召回行动。

[市场摘要]

--日本股市：收平，日圆疲弱扶助人气但获利回吐限制涨幅

日本股市周四收盘几无变动，日圆进一步走疲扶助人气，但投资者对软银等近期劲涨的个股了结获利，限制了大盘涨幅。日经指数微升0.1%，报17,300.86点，接近上周触及的七年高位。东证股价指数涨0.1%，报1,397.64点，仍接近周三创下的八年高位。JPX-日经400指数亦收高0.1%，报12,761.84点。

--中国股市：沪综指微幅收升，新股发行注册制改革等消息压制大盘反弹

中国股市沪综指微幅收升，力度有限。分析师指出，今日大盘持续震荡，盘中热点在大盘蓝筹股和成长股之间转换。而汇丰PMI初值创半年新低和加快新股发行注册制改革的消息对大盘反弹形成压制，加重了投资者对经济走势和市场扩容的担忧，短期股指调整压力继续加大。

沪综指收报2,452.656点，涨1.674点或0.07%，上证A股今日成交1,507亿元人民币，前一交易日成交1,669亿。

--香港股市：连续第四天收低，金融类股下挫

香港股市收低，录得沪港通启动以来连续第四天下跌。恒生指数初步收低0.1%，报23,349.64点。恒生国企指数收平于10,379.43点。金融类股跌幅居前，拖累恒指。石油类股周三深跌，今日出现技术性反弹。

--汇市：日圆兑美元跌至七年新低，澳元因铁矿石下跌而承压

日圆下滑，兑美元触及七年低点，兑欧元跌至六年低点，因投机客扎堆以日圆为融资币进行利差交易。美元最高涨至118.64日圆，为2007年8月以来最高。欧元兑日圆也劲扬至148.80，触及2008年10月以来最强水准。

--金属期市：伦敦期镍触及五周高位，市场预期镍市供应短缺

伦敦期镍触及五周高位，因市场预期，在印尼禁止镍矿石出口后，随着中国不锈钢制造商消耗原料库存，中国将出现镍矿石短缺。但在中国制造业数据公布后，镍价涨幅收敛，其他金属下滑。LME三个月期镍触及每吨16,380美元，为10月15日以来最高，0833GMT回落至16,312美元，仍较上日上涨约1%；上日期镍大涨3.2%。LME期铜下滑0.14%，至每吨6,675.75美元，自9月中以来，价格陷入约6,600-6,900这个300美元的区间波动。上海期货交易所1月主力期铜合约守住0.5%的涨幅，报每吨47,490元人民币。

--国际油市：布兰特原油期货持于78美元上方，市场等待OPEC会议

布兰特原油期货持于每桶78美元上方，下周石油输出国组织(OPEC)将召开会议，市场等待可能削减石油产量的消息。0834GMT时，布兰特原油期货上涨0.08美元至每桶78.18美元，上日收低0.37美元。美国12月原油期货跌0.01美元，至每桶74.57美元，周三收低0.03美元。12月合约将于周四到期。

--全球金市：金价持于1,200美元之下，因瑞士民调央行买金支持率下降

黄金勉力从隔夜跌幅中恢复，之前美联储对美国经济的乐观看法提振美元，此外一项民调显示，瑞士选民对要求央行增加黄金储备的支持度降低。0835GMT，现货金报每盎司1,187.80美元，上日挫跌1.2%。美国黄金期货一度下跌1.5%至每盎司1,176.20美元，之后反弹至1187美元。(完)

(整理 朱晓军；审校 高琦)

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