《路透晚报》--11月25日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国第三季民间消费急速升温，使之免于衰退

周二公布的数据显示，德国第三季经济温和增长，因民间消费大幅增长盖过投资持续疲弱，从而避免陷入衰退。德国联邦统计局公布，第三季经季节调整后的国内生产总值(GDP)终值为较上季增长0.1%。

民间消费较上季增长0.7%，为三年来最大升幅，出口增幅大过进口，为经济成长贡献0.2个百分点。

--独家：美检察官将面谈伦敦汇市交易员，预示刑事指控将近--消息

消息人士向路透表示，美国检察官未来几周将前往伦敦，就汇市操纵事宜与交易员面谈。这个最新信号显示，当局在长期调查后已经接近提起刑事指控。知情人士告诉路透，美国司法部官员将与汇丰控股等银行的员工和已离职员工面谈。

--日本央行总裁无惧日圆贬值，暗示已为出台更多宽松举措做好准备

日本央行总裁黑田东彦强调，央行准备好进一步扩大刺激来达成物价目标，面对外界批评央行上月的货币宽松举措加剧日圆贬值，黑田也坚持其立场。但是，央行公布的上月政策会议记录显示，不是所有央行委员都认同黑田的看法，表明他若想再推出更多宽松举措，恐将面临阻力。

--欧洲央行管委诺亚：有关资产负债规模的声明是预期，而非目标

欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚表示，央行有关其资产负债规模的声明并非设定的一项目标，而是对未来资产负债扩大程度所做的一种预期。他表示，这些声明仍然是一种强烈的信号，说明如有必要，央行进一步放宽政策不会有质化上的限制。

--本田汽车承认2003年以来漏报逾1,700宗美国伤亡事故

日本本田汽车周一承认，自2003年以来有1,729宗与该公司汽车有关的伤亡事故，未报告给美国安全监管机构。本田在声明中称，这一漏报数据来自第三方审计。本田称导致漏报的原因在于“与数据登录有关的多种错误”，并表示该公司对法定报告要求的“解读过于狭窄”。该公司称，正就此采取补救措施。

--韩国智库提醒央行勿低估通缩风险，呼吁进一步降息

韩国开发研究院(KDI)周二警告韩国央行，不要对韩国陷入通缩的风险掉以轻心，并呼吁央行降息。韩国开发研究院在一份报告中称。GDP平减指数增幅慢于更常用的消费者物价指数。该机构主管也是撰写该报告的Lee Jae-joon在电话中表示，韩国央行需要进一步降息作为预防性回应，因为经通胀调整后的利率仍偏高。

[市场摘要]

--日本股市：小涨，索尼股价因电子产品部门营收目标而劲升

日本股市周二上涨，上周五中国意外降息，在日本长周末假期结束后激励进入市场的投资人。日经指数小涨0.3%，报17,407.62点。东证股价指数上升0.6%，报1,409.15点。JPX-日经400指数小涨0.6%，报12,849.27点。

--中国股市：沪综指收升1.4%续创逾三年新高，降息利好持续发酵

中国股市沪综指收升1.4%，续创逾三年收盘新高。分析师指出，降息利好持续发酵，集自贸区、国企改革及迪士尼等多种题材于一身的上海本地股今日领涨。板块有序轮动令市场交投保持活跃，新股申购虽对资金面有所影响，但高涨的做多氛围推动大盘连四日走升。

沪综指收报2,567.60点，大涨34.72点或1.37%，此前收盘高点为2011年8月29日的2,576.41点；上证A股今日成交2,814亿元人民币。

--香港股市：恒指收盘小跌，因投资者趋于谨慎

香港股市收盘小跌，在中国意外降息引发一波上涨行情后，投资者转为谨慎，对仓位展开整理。恒生指数下滑0.2%，收报23,843.91点。恒生国企指数下跌0.6%，收报10,782.91点。

--汇市：日圆/美元上涨，因日央行部分委员对QE感到担心

日圆上涨，此前日本央行会议记录显示出台进一步量化宽松措施的门槛很高，且在美国第三季国内生产总值(GDP)修正值公布前，美元难以大幅升高。美元兑日圆最新报117.96日圆，下跌0.3%；欧元兑日圆跌0.4%，至146.44日圆；欧元今日微幅下跌，欧元兑美元下滑0.1%，至1.2427美元，脱离本月稍早触及的近两年低点1.2358。

--欧元债市：欧元区公债收益率守在低位，因市场预期ECB将放松政策

欧元区公债收益率持稳在纪录低位。欧洲央行总裁德拉吉誓言将采取一切必要手段提高欧元区通胀率。西班牙10年期公债收益率低于2%，爱尔兰公债收益率在1.5%下方，葡萄牙公债收益率低于3%。德国10年期公债收益率跌1个基点至0.77%。希腊10年期公债收益率日内下滑5个基点，但仍处接近8%的高位。

--国际油市：布兰特原油期货跌至79.50美元，因OPEC大幅减产的预期消退

布兰特原油期货跌至79.50美元，因交易员对石油输出国组织(OPEC)将大幅减产的期待消退，但美国和德国GDP数据强劲的希望则为市场提供些许支撑。0838GMT，布兰特原油期货交投于每桶79.55美元，下跌0.13美元；美国原油期货涨0.12美元至每桶75.91美元。

--全球金市：金价保持在1,200美元左右，聚焦美元走势与瑞士公投

黄金价格持于每盎司1,200美元左右，上日曾小幅下跌；交易员关注美元以及瑞士举行的央行黄金储备全民公决，以得到更多交易指引。0840GMT，现货金涨至每盎司1,201.20美元，低于周五所创的三周高位1,207.70美元。(完)

(整理 于春红; 审校 张明钧)

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