《路透晚报》--11月26日

图中为百元面额的美元及万元面额的日元纸币。 REUTERS/Shohei Miyano

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行将不会渐进放宽政策的立场未有改变--审议委员白井早由里

日本央行审议委员白井早由里周三表示，央行将不会渐进放宽政策的立场未有改变，该行也将不会只因为经济未达预期，就自动放宽货币政策；日本央行在10月31日祭出了其能做出的最大规模宽松措施，现在需要仔细观察数据。

--沙特石油部长称油市最终将自行稳定下来

沙特阿拉伯石油部长欧那密称，他认为油市“最终将自行稳定下来”。石油输出国组织(OPEC)成员国石油部长周四将在维也纳举行会议。周二的沙特、委内瑞拉、俄罗斯和墨西哥四国会晤未达成减产协议。

--英国央行首席经济学家称未来利率可能守在3%

报纸Bristol Post报导，英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹称，英国开始升息后，可能最后持稳在3%，低于金融危机前的水平。霍尔丹称，他不知道利率将何时开始上调，而当开始加息时，央行打算逐步而有节制地加息。

--独家：印度经济成长放缓，央行承受降息压力

印度财政部两位高阶消息人士表示，印度截至9月的三个月经济成长率可能从上季的5.7%放缓至5%左右，央行因此面临降息压力。消息人士称，在印度央行下周二做出利率决定前，财长杰特利将会见央行总裁拉詹，可能敦促其调降利率。

--香港旺角弥敦道已完成清场--路透目击者

据路透目击者称，周三香港警方已清理了旺角占领区的障碍物，拆除了示威者搭建的帐篷，并驱散示威者。

[市场摘要]

--日本股市：小幅收低，本田汽车瞒报事故消息令股价跌至一周低点

日本股市周三收低，投资者谨慎等待一系列美国经济数据，另外假期导致美国本周股市交易天数减少，压制风险偏好。本田汽车急跌。日经指数收低0.1%，报17,383.58点。东证股价指数跌0.2%，报1,406.40点；JPX日经400指数跌0.3%，报12,816.64点。

--中国股市：沪综指受金融股带动收升1.4%，逾三年来首次站上2,600点

中国股市沪综指收升1.4%，逾三年来首次站上2,600点整数关口。分析师称，今日券商、保险和银行等金融股高举领涨大旗，加之有新股网下申购资金解冻，提振大盘冲关多隘，连续五日上涨；尽管大涨后短线存在技术调整要求，但料不会改变整体上涨趋势。

沪综指收报2,604.35点，大涨36.75点或1.43%，此前收盘高点为2011年8月26日的2,612.19点；上证A股今日成交3,160亿元人民币，上日为2,814亿。

--香港股市：追随内地股市收升，金融类股领涨

香港股市强劲上涨，追随内地股市升势。金融类板块领涨，令市场对油价给能源类股带来的负面影响反应淡然。恒生指数涨1.1%至24,111.98点，恒生国企指数上扬2.5%，报11,051.35点。

--汇市：美元兑日元小幅下跌，澳元兑美元改写四年新低

美元兑日圆小幅下跌，但在美国感恩节假日临近之际，基本保持在最近的区间内。澳元兑美元则是改写四年新低。0907GMT，美元兑日圆下跌近0.2%至117.77，澳元兑美元报0.8506，此前一度触及0.8499，改写约四年来新低。

--欧元债市：葡萄牙公债收益率徘徊在纪录低位，短债换长债计划引人注目

葡萄牙公债收益率徘徊在纪录低点附近，稍后该国将展开短债换长债活动，旨在减轻近期偿债压力。葡萄牙10年期公债收益率微跌至2.94%，略高于周二触及的纪录低位2.927%。德国10年期公债收益率持平于0.75%，仅略高于10月中旬触及的低位0.716%。

--国际油市：布兰特原油期货持稳，关注OPEC会议

布兰特原油期货持于每桶78.40美元附近，本周稍晚OPEC将举行会议。不过油价在盘中稍早下跌，因亚洲四大经济体出现疲软迹象。0816GMT时，布兰特原油期货报每桶78.16美元，脱离日内稍早创出的78美元低位，美国原油期货报每桶73.90美元，从73.64美元低位反弹。

--全球金市：金价保持在近1,200美元水准，本周陷入区间震荡

黄金变动不大，之前股票市场因美国经济乐观人气而走高。交易商紧张地等待美元走势指引以及瑞士央行黄金储备全民公投。0835GMT时现货金报每盎司1,199.15美元。

--金属期市：期铜因需求疑虑阴影笼罩而挫跌，关注美国数据

伦敦期铜跌至三周低点后略为扳回失土，美国稍晚将公布连串数据，预料将显示全球最大经济体的良好运作情形。0836GMT, 三个月期铜报每吨6,570美元，伦铜盘中一度跌至11月5日以来最低位6,582美元。上海期交所主力1月期铜跌1.4%，报每吨47,020元人民币。(完)

(整理 于春红; 审校 张明钧)

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