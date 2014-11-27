《路透晚报》--11月27日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美国NHTSA命令高田将驾驶座气囊召回范围扩大至全美

美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)周三命令日本安全气囊生产商高田将驾驶座气囊召回范围扩大至全美。NHTSA要求高田在下周二之前宣布，其安全气囊的气体发生器存在缺陷，并进行召回。若高田拒不从命，NHTSA可能开始对高田处以每辆汽车最多7,000美元的处罚，同时实施强制召回。

日本丰田汽车周四表示，将在全球召回57,000辆汽车，更换高田所生产的可能有致命危险的安全气囊。丰田最新召回车款为Vitz，在一些市场名为Yaris，以及在2002年12月至2004年3月生产的跨界车种RAV4。总计在日本约4,000辆、欧洲约6,000辆。丰田汽车称，最新召回不包括北美地区。

--澳大利亚第三季企业投资超预期，有利于经济增长

澳大利亚第三季企业投资高于预期，未来支出计划扩大的程度也超过预期，这一给人以希望的迹象说明澳大利亚经济能够应对矿业热潮的降温。澳大利亚统计局公布第三季资本支出小升0.2%，与分析师预期的下滑1.5%截然相反，推动澳元兑美元上涨0.0025美元。重要的是，澳大利亚第三季设备支出跳增4.4%，创三年最大增幅，也为经济增长做出良好贡献。

--日本拟建融资机构支持防务出口--消息人士

日本正在考虑为武器出口建立一个政府支持的融资机构，这会加快首相安倍晋三推动日本偏离和平主义的脚步，让日本在该地区的安全关系得到加强。这些消息人士称，可能考虑的其中之一是，仿效自筹资金的国际协力银行(JBIC)和国际协力机构(JICA)，创建一个政府支持的机构，为军事项目优惠融资。日方此举可能惹怒中国。

--沃尔玛宣布解雇中国区数名高管以降低成本

沃尔玛表示，该公司已解聘中国区数名高管，藉此降低在中国的运营成本。沃尔玛一直在竭力应对中国销售放缓及激烈价格竞争等难题。沃尔玛发言人Brooke Buchanan表示，数名高管已被解聘，旨在帮助“建立一个更有效率的结构，让我们未来的业务更具竞争力”。

--香港学生运动领袖黄之锋被禁止进入旺角抗议地区

香港警方在旺角清场行动中逮捕的学生运动领袖黄之锋周四被禁止进入旺角的一大片地区，作为其获得保释的条件。香港电台称，立法会议员梁国雄也被禁止进入旺角地区。黄之锋和梁国雄被控阻碍法院执达，他们没有认罪。他们1月14日将再次出庭。

[市场摘要]

--日本股市：收低，日经指数期货遭做空令股市跌幅扩大

日本股市周四收低，日经指数期货午盘遭遇抛压，扩大了稍早因美国疲弱经济数据和日圆走强而激发的跌势。日本股市日经指数收低0.8%，报17,248.50点。美国感恩节前，许多投资者持观望态度，成交量为11月10日以来最低。日本东证股价指数(TOPIX)跌1.0%，收报1,391.90点。JPX-日经400指数下滑1.1%，报12,680.52点。

--中国股市：沪综指收升1%续创逾三年新高，受新股申购资金回流支撑

中国股市沪综指收升1%续创逾三年新高，并为连续第六个交易日上涨，A股成交额再创历史新高。分析师称，目前已形成蓝筹大盘股冲关整固，中小盘跟风上涨的板块轮动格局，短期连涨后虽有技术调整压力，但新股申购资金回流对大盘形成支撑，料行情出现转折的可能性不大。沪综指收报2,630.49点，大涨26.14点或1%，此前收盘高点为2011年8月4日的2,684.04点；上证A股今日成交3,386亿元人民币创历史新，上日为3,160亿。

--香港股市：收跌，投资者担忧大陆经济对A股涨势存疑

香港股市收跌，投资者对中国经济状况抱有疑问，不愿继续追逐A股涨势。恒生指数跌0.5%至24,004.28点；恒生国企指数下滑0.3%至11,013.87点。总成交量为1,417亿股。

--汇市：欧元兑美元跌至日低，此前公布西班牙通胀数据

欧元兑美元跌至日低，此前西班牙数据显示消费者物价11月跌幅超过预期，令人担忧该国陷入通缩。0846GMT，欧元兑美元报1.2480，日内下跌0.2%。不过美元表现持续受到上日美国数据低迷影响，美元兑日圆报117.44，下跌0.24%。

--欧元区公债收益率处于纪录低位，受西班牙通胀数据拖累

欧元区公债收益率徘徊于纪录低位左右，此前西班牙消费者物价指数大跌，令市场臆测欧洲央行将进一步放宽货币政策。数据显示，西班牙11月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期跌0.5%，市场原预估为下跌0.3%；10月为下滑0.2%。

德国10年期公债收益率下跌1个基点至0.726%，仅略高于历史低点0.716%；西班牙及意大利10年期公债收益率双双下跌2个基点至1.96%及2.14%，均距离历史低点不远。

--国际油市：油价续创四年来新低，OPEC会议减产希望渺茫

布兰特原油价格续创四年来新低，因石油输出国组织(OPEC)本周会议看来可能不会决定减产来支撑油价。稍早布兰特原油期货一度跌75.48美元，不过0851GMT时已经回升到每桶75.98美元，但跌幅仍深达每桶1.77美元。美国原油期货下滑1.46美元，至72.23美元。

--全球金市：金价在1,200美元下方继续走低，黄金ETF持仓量下降

黄金价格连续第二天下跌，仍在每盎司1,200美元下方，因主要黄金上市交易基金(ETF)持仓量继续减少，交易员也在瑞士央行黄金储备全民公投前态度谨慎。不过美国公布暗淡经济数据后美元下跌，抑制了金价跌势。现货金一度跌至日低每盎司1,185.20美元，0824GMT削减部分跌幅报1,194.40美元。美国市场因感恩节休市，黄金成交量低迷。

--金属期市：伦铜脱离三周低位小升，美元走弱提供助力

伦敦期铜小升，美元走弱抵消了对于中国需求增速的担忧。铜价前一日曾触及三周低点。业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将不进行任何操作，这也是四个月以来正回购操作首度暂停。分析师称市场将此更视为较为偏空的信号。0825GMT，LME三个月期铜涨0.32%，报每吨6,592.25美元。周三时该合约一度跌至6,556美元，为11月5日迄今最低。沪铜下滑0.3%，报每吨46,720元人民币。(完)

(整理 于春红; 审校 张明钧)

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