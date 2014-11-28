《路透晚报》--11月28日

图为在东京拍摄的美元和日元现钞。 REUTERS/Shohei Miyano

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本10月通胀减缓，工业产出和支出数据显现回升迹象

由于油价下滑，日本核心消费者物价指数(CPI)同比增幅10月连续第三个月放缓，不过10月工厂产出意外增加，表明继4月上调消费税引发经济衰退后，企业降低库存。

扣除生鲜食品但包括油品在内的10月核心消费者物价指数(CPI)年增率为2.9%，符合分析师预估中值，但低于上月3.0%的年增率。排除4月加税的效应后，估计通胀为0.9%，不到日本央行2.0%目标的一半，投资人预计明年也很难达成上述目标。

10月失业率由9月的3.6%降至3.5%，求才求职比升至1.10，追平22年高位。10月家庭支出较上年同期下降4.0%，虽然降幅较9月的降5.6%缓和，但仍为连续第七个月下降。

--委内瑞拉称会继续努力以推动油价重回100美元

委内瑞拉总统马杜罗周四晚间表示，该国将继续采取行动推高石油价格，直至油价反弹至每桶100美元。石油输出国组织(OPEC)稍早决定不减产，委内瑞拉积极推动减产的努力受挫。OPEC决定不减产，对委内瑞拉摇摇欲坠的经济而言是一记重击，马杜罗称，委内瑞拉不会就此罢休。

--独家：法国、意大利和比利时或违反预算规定，欧盟明年3月复审

欧盟执委会周五将告知法国、意大利和比利时，它们2015年的预算可能会违反欧盟规定，但将等到明年3月初再决定是否针对这些国家采取行动。届时法国或面临数十亿欧元罚款，意大利和比利时则要接受惩戒处分。路透见到的草案文件显示，在一群可能违反预算限制的国家中，除上述三国之外，还有西班牙、葡萄牙、奥地利和马耳他。

--德法民间消费冷热两样情，英国房价涨幅降至近一年低点

德国联邦统计局公布，10月实质零售销售较前月增长1.9%，较上年同期增1.7%，路透调查预估分别为成长1.5%及1.4%。反观法国统计局公布10月消费者支出较前月下降0.9%，远低于预期的增长0.3%，因法国当月气温偏高，家庭尚未开始取暖。

全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society)数据显示，英国11月房价同比增幅降至近一年来最低，房地产市场动能继续减弱。Nationwide表示，11月房价较上年同期升高8.5%，为去年12月以来最小增幅，也远低于6月的近10年高点11.8%。

--日本或扩大高田气囊召回，引发汽车业信任疑虑

如果高田公司遵守美国当局将安全气囊召回范围扩大至全美的要求，本田汽车、马自达汽车可能需要再在日本召回20万辆汽车，以更换高田生产的气囊。目前美国的召回范围仅限于高湿度地区。

日本国土交通大臣太田昭宏表示，他担忧涉及高田安全气囊可能存在缺陷的汽车召回行动，将损害外界对日本汽车业及制造业品质的信任。太田昭宏同时指出，对于美国汽车监管当局近期要求将高田安全气囊召回范围扩大至全美一事，该省已要求高田汇报他们计画如何加以因应。

--又到年底调整时，三星电子员工担心裁员惶惶不可终日

三星电子内部人士称，又快到公司年底进行人员调整的时候了，今年大家表现得格外焦虑，因为三星智能手机业务表现疲弱，业绩又降至三年最差表现，公司预计将大量裁员。三星集团决定将化学和国防子公司出售给韩华集团，也加大了三星员工对调整的焦虑程度。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数因疲弱日圆与油价下跌而上涨，11月月线收高6.4%

日本股市周五升至两周高位，日圆走弱提振出口类股，此外油价下跌也令全日本空输 、East Japan Railway等航空公司和铁路股受益。

日经指数收高1.2%，报17,459.85点，为11月14日以来最高收盘价。本周日经指数上涨0.6%，11月跳涨6.4%，为去年11月以来最高单月涨幅。日本东证股价指数(TOPIX)上扬1.3%，报1,410.34点。JPX-日经400指数收高1.2%，报12,835.53点。

--中国股市：沪综指收升2%续创逾三年新高，板块走势分化明显波动有所加大

中国股市沪综指收升2%续创逾三年新高，并为连续第七个交易日上涨，A股成交额再创历史新高。分析师称，隔夜国际市场油价大跌，推动航空交运类个股大涨，同时金融地产等权重股亦整体飙升，带动股指反复冲高，但大盘连涨后调整压力增加，多数板块逆势下跌，市场波动有所加大。

沪综指收报2,682.83点，大涨52.35点或1.99%，此前收盘高点为2011年8月4日的2,684.04点；上证A股今日成交4,015亿元人民币，再创历史新高，上日为3,386亿。此外，沪综指本周累积上涨7.88%，创逾四年来最大单周涨幅；本月累积上涨10.85%，创近两年来最大单月涨幅。

--香港股市：小幅收低，但内地在港上市股票扬升

香港股市收低，未受内地股市大涨带动。内地市场有传言，存款保险制度预计很快推出。恒生指数下跌0.1%至23,987.45点，恒生国企指数上涨1.2%至11,145.39点。

--汇市：挪威克朗兑欧元和美元跌至五年低点，受油价大幅下滑拖累

挪威克朗兑欧元和美元跌至五年低点，前一日OPEC决定不削减产量，尽管全球石油供给过剩令油价大跌。欧元兑挪威克朗上涨0.5%至8.6800，前一日已经上涨了逾1%。美元兑挪威克朗也上涨至五年多高位6.9835。布兰特原油期货周四在OPEC会议后跌至五年低点71.25美元。

--欧元债市：欧元区公债收益率普遍下滑，油价下跌压低通胀预期

欧元区主权债券收益率(殖利率)保持在接近纪录低位的水准，油价下跌令市场预期新数据料显示整个地区通胀放缓。唯希腊公债收益率逆市上涨。投资者等待通胀率数据，预计该数据将确认欧洲央行是否需通过购买主权债来扩大货币刺激措施。

德国10年期公债收益率小跌至0.70%之下，法国10年期公债收益率走低1个基点至0.99%。意大利10年期公债收益率和西班牙10年期公债收益率均下跌3个基点，分别报2.04%和1.87%。10年期葡萄牙公债收益率跌4个基点报2.80%。

--国际油市：布兰特原油接近四年低位，此前OPEC决定不减产

布兰特原油持于每桶72美元上方，接近上日石油输出国组织(OPEC)决定不减产后触及的四年低点。0806GMT，布兰特原油下跌0.38美元至每桶72.58美元；今日稍早布兰特原油期货一度下跌1.46美元，至2010年7月以来最低位71.12美元。布兰特原油11月下跌超过15%，可能创出2008年11月来最大单月跌幅。

美国原油1月合约较周三下滑4.79美元至每桶68.90美元，稍早时曾跌至2010年5月以来最低的67.75美元。美国市场周四逢感恩节假期休市。美国原油期货11月下跌近15%，本月恐录得2012年5月来最大单月跌幅。

--全球金市：连跌三日，受油价重挫打压

金价连续第三日下跌，跌至一周低位，市场预期油价下跌会削弱通胀压力，限制黄金的避险魅力。油价下跌而美元走强，联手冲击金价。0853GMT时，现货金报1,184.80美元；今日稍早触及11月20日以最低位1,181.30。本周金价累计跌逾1%，终止了三周来的涨势。美国期金下滑1.15%至1,182.80美元。

--金属期市：LME期铜触及八个月低点，本周跌幅已超过3%

伦敦期铜跌至八个月低位，并有可能创下3月以来最大的单周跌幅。原油期货动荡引发大宗商品全面卖盘，有关全球经济成长的忧虑也给金属价格带来压力。油价、石油相关类股和石油相关汇价周五在亚洲盘全都挫跌，此前石油输出国组织(OPEC)不顾供应过剩局面决定不减产。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜一度跌至3月25日以来最低的每吨6,484.25美元；0854GMT时，下滑1.14%，至6,483.00美元，料将连续第五日下跌，本周迄今已累计下挫3.4%。上海期交所主力2月期铜跌1.4%，收报45,990元人民币。本周累计跌2.2%，创下9月中以来最大跌幅。(完)

(整理 于春红; 审校 张明钧)

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