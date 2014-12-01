《路透晚报》--12月1日

图中为欧洲央行总部前的欧元标识雕塑。 REUTERS/Ralph Orlowski

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧元区11月制造业增长停滞，新订单降幅创19个月最大

欧元区11月制造业增长停滞。尽管价格大幅下调，但新订单降幅创19个月最大，表明未来几个月前景暗淡。另外一个令欧洲央行政策制定者担忧的是，欧元区最大的三个经济体--德国、法国和意大利制造业活动有所萎缩。欧元区11月制造业采购经理人指数(PMI)终值为50.1，为2013年6月以来低点，也低于初值50.4和10月数据50.6。

德国11月制造业活动萎缩速度为17个月来最快，打击对德国经济反弹的期望。11月制造业PMI终值降至49.5，为2013年6月以来最低。

法国制造业活动11月创三个月来最快萎缩速度，显示民间部门可能拖累第四季经济成长表现。11月制造业PMI终值小跌至48.4。新出口订单连续七个月下滑，不过下滑速度较10月有所放缓。聘雇水准也走低。

意大利11月制造业活动连续第二个月萎缩，该国经济在六年来第三次陷入衰退，目前鲜有复苏希望。11月制造业PMI持平于10月的49.0，过去两个月的数值为2013年5月以来最低。

--日本经济：第三季衰退程度料比初估温和，因企业资本支出增加

日本经济第三季的衰退程度可能没有大家担心的那么严重，因为周一公布的最新企业资本支出数据暗示，第三季国内生产总值(GDP)数据将略微上修。

日本企业第三季资本支出较上年同期增长5.5%，第二季按年增幅为3.0%，这可能将缓解对经济从消费税上调带来的打击中复苏的担忧。

另一项调查显示，日本11月制造业活动扩张速度放缓，产出扩张速度略慢于前值，显示日本经济意外跌入衰退之后复苏温和。11月Markit/JMMA日本制造业PMI终值为52.0，略低于初值52.1，也低于10月终值52.4。该指数连续第六个月处于荣枯分水岭50的上方。

--穆迪将日本评级从AA3下调至A1，评等展望稳定

信用评等机构穆迪将日本主权债信评级由AA3下调至A1，展望为稳定。穆迪称下调日本评级主要是因为该国实现财政减赤目标的不确定性加重，但评级行动不影响日本AAA外币和本币的国家和银行存款上限。评等展望稳定反映了包括重大财政整顿的上档风险大致平衡。

--澳洲数据：11月TD-MI通胀指标较上月上升0.1%，较上年同期增长2.2%

民间经济数据显示，澳洲11月物价压力温和，汽油价格下跌抵消了水果和蔬菜的上涨，为澳洲保持利率在纪录低位提供了空间。由道明证券和墨尔本研究院公布的数据显示，澳洲11月TD-MI通胀指标较前月升0.1%，10月为上升0.2%。该通胀指标年增速放缓至2.2%，10月为2.3%，但仍然接近澳洲央行长期通胀目标区间2-3%的下端。

--韩国数据：油价下跌以及竞争压力重创出口，央行降息预期升温

韩国11月出口意外下滑，幅度为逾一年半来最大，因油价暴跌，且主要出口产品受到苹果公司的激烈竞争。该国央行因此面临进一步降息的压力。

调查显示，韩国11月制造业活动连续第三个月萎缩，不过萎缩幅度减慢，凸显韩国经济回升势头的脆弱。

韩国总统朴槿惠要求政府通过改革来改变经济结构，使经济能够长期保持成长。在其讲话之后，公债期货下跌。一些交易员表示，朴槿惠的这些言论减轻了央行需进一步降息的压力。

[市场摘要]

--日本股市：资本支出数据提振日经指数触及七年新高，航空股飙升

日经指数周一升至七年新高，因强劲的资本支出数据帮助提振了市场人气。与此同时，由于油价下挫，航空类股扩大涨幅。出口股也上涨，因美元兑日圆触及七年新高。

日经指数收高0.8%，报17,590.10点，为2007年7月以来最高收位。东证股价指数上涨0.8%，收于1,421.65点。JPX-日经400指数上涨0.7%，收于12,929.86点。

--中国股市：沪综指小幅收跌结束连七日涨势，短线升幅过大调整压力渐增

沪综指小幅收跌，结束此前连续七日涨势。分析师称，今天早盘股指在金融等权重股的推动下继续冲高，成交量维持高位，但股指短线连续上升幅度过大，超买状态明显，调整压力渐增致股指宽幅震荡。

沪综指收报2,680.16点，跌2.68点或0.1%；上证A股今日成交4,007亿元人民币，上日为4,015亿。上证银行股指数收跌0.61%，走势明显弱于大盘。

沪深300指数收报2,819.81点，涨0.39%；沪深300指数期货主力12月合约尾盘报2,805点，涨0.30%，成交1,114,565手，沪股通130亿元额度使用14亿元。

--香港股市：收盘重挫，创下2月以来最大单日跌幅

香港股市指标股指创下2月以来最大单日跌幅，因较差的制造业数据更加令人担心中国放缓的经济。恒生指数大跌2.6%报23,367.45点，恒生国企指数重挫2.9%，报10,818.20点。

--汇市：美元兑日圆触七年多高位，瑞士公投结果推低瑞郎兑欧元

美元兑日圆触及七年多高位；同时瑞郎兑欧元下挫，因瑞士选民否决了迫使央行增加黄金储备的动议。大宗商品价格走弱，转而又加剧日本将再陷通缩的担忧，强化了主要经济体之间货币政策将背离的预期，令日圆承压。评级机构穆迪下调日本评级，日圆兑美元跌至七年低点119.15日圆，随后快速回升。0841GMT，欧元/美元涨0.07%至1.2459，美元/日圆跌0.15%至118.43。

澳元兑美元再度下探四年新低，从上周五尾盘0.85美元上方的水准下滑，最低跌至0.8416美元，触及2010年7月以来最低点。澳元最新报0.8478美元。

--国际油市：油价触及五年低点，创2008年金融危机以来最长跌势

油价在亚洲时段每桶下跌逾2美元至五年低点，延续上周的油价跌势。上周石油输出国组织(OPEC)决定不减产，令市场继续保持供应充裕的状态。

美国原油和布兰特原油都连续五个月下跌，为2008年金融危机以来延续时间最长的一波跌势。

布兰特原油触及每桶67.82美元的低点，为2009年10月以来最低。0851 GMT时，下跌1.53美元，报68.62。美国原油下跌1.61美元，至64.54，稍早曾触及日内低点64.10美元，为2009年7月以来最低。

--全球金市：瑞士公投否决增加黄金储备提案，金银价格均大跌

黄金下跌2%，白银更是大跌至2009年以来的最低点，周日瑞士民众以压倒性多数否决了增加央行黄金储备以及严格限制移民的提案，给已然紧张的市场提供了卖盘的触发因素。

现货金最低跌至每盎司1,142.91美元，为11月初以来最低，当时金价触及四年半低点1,131.85美元。0834 GMT时，现货金报1,156.35美元。

现货银一度下跌多达6.4%，至每盎司14.42美元，为2009年8月以来最低，后回升至15.03。

美国黄金期货下跌近3%，期银挫跌9%，之后略有反弹。

--金属期市：伦铜跌至2010年6月以来最低，受油价跌势拖累

伦敦期铜跌至四年半低点 ，上海金属下挫，追随油价下跌之势，因全球原油看来供过于求。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌至每吨6,230.75美元，为2010年6月以来最低；0831 GMT回升至每吨6,272美元，日内跌1.24%，上日下跌3.1%。上海期交所主力2月期铜跌5%，至4月以来最低水平，之后收窄跌幅报44,540元，但仍下跌了3.7%。(完)

(整理 张涛；审校 高琦)

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