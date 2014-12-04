《路透晚报》--12月4日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行审议委员佐藤健裕称，明年中前通胀恐呈停滞

佐藤健裕周四称，由于油价大跌，明年中之前通胀可能呈现停滞，凸显出该行在实现物价目标上所面临的严峻挑战。但佐藤警告称，若过度狭隘地关注短期物价波动，则可带来反效果，因央行当前的公债购买规模已经过大。他在10月央行会议上曾投票反对放松货币政策。

--欧洲经济前景黯淡，欧洲央行采取行动的压力与日俱增

欧洲央行在周四会议后将会详细说明欧元区经济困境的程度，该央行面临与日俱增的压力，必须采取激烈行动来阻止欧元区的颓势。欧元区18国的经济复苏大都停滞，欧洲央行总裁德拉吉将公布央行人士对经济成长和通胀的最新预测。这两项预估都料将进一步下调。央行可能会将购买重新打包债券计划扩大至公司债，但德拉吉不太可能宣布任何激进举措来振兴经济，像是买进政府公债。

--韩国第三季GDP数据泄露通缩风险，央行或年底降息

韩国央行公布第三季国内生产总值(GDP)修正值，经季节调整后较上季增长0.9%，与前值一致，不过数据显示出通缩风险升温。分析师表示，尽管韩国没有迫切的通缩风险，但是即便扣除能源价格下跌等外部因素，通缩压力也在增加。一些人呼吁央行加大放宽货币政策的力度。

--独家：日本高田最早曾于2003年调查有问题的气囊气体发生器

高田公司表示，最早在2003年，该公司就曾对一辆宝马汽车上的气囊气体发生器碎裂进行调查，但当时的结论是这是个异常现象；不久后美国国会将第二度就高田供应的安全气囊隐患召开听证会。高田承认仍未找到气囊爆炸的“根本原因”。丰田将因高田气囊在日本和中国召回19万辆汽车，中国一汽轿车也将召回15,798辆轿车。

--韩国三星电子利润下滑，手机部门几位高管将离职--消息

一位知情人士表示，三星电子手机部门三位副总即将离开。这家全球最大的智能手机生产企业正面利润迅速下滑的困境。该人士称，这些高管直接向部门负责人申宗均报告。尽管智能手机部门营收下滑且预计公司在2014年将录得三年来最差年度利润，但申宗均本周仍获得留任。三星电子在宣布对管理人员进行一年一度的人员调动时，拒绝透露是否有高管即将离开公司。

[市场摘要]

--日本股市：连续第五日收高，日圆走软及美国利好数据提振人气

日本股市周四跳涨至七年半高点附近，日圆疲软提振出口类股，此外美国经济数据显现出的经济韧性，以及对欧洲进一步推出刺激政策的预期也提振了风险人气。日经指数连续第五日收高，上涨0.9%至17,887.21点，为2007年7月以来最高收盘位。东证股价指数上涨0.8%至六年半高点1,440.60点。JPX-日经400指数上升0.7%至13,078.27点。

--中国股市：沪综指大涨至43个月新高，并创近两年最大单日涨幅

沪综指大幅收涨4.3%至43个月新高，受金融、石油等权重股集体飙升带动。分析师称，今天盘面热点开始扩散，大盘加速上涨，由于本周央行货币政策仍偏宽松，市场对资金面较乐观，充裕资金继续流入低估值大盘蓝筹股。

沪综指收报2,899.46点，涨119.93点或4.31%；今日沪综指创近两年最大单日涨幅。上证A股今日成交5,087亿元人民币。

沪深300指数收报3,104.35点，涨4.61%；沪深300指数期货主力12月合约尾盘报3,190.8点，涨6.74%，成交1,925,232手。

--香港股市：大幅收高，受内地股市升势带动

香港股市上扬，金融和能源板块领涨；内地股市延续近期升势。恒生指数收升1.7%至23,832.56点，恒生国企指数大涨3.8%至11,481.03点。

--汇市：欧洲央行会议前欧元触及两年低点，澳元扩大跌势

欧元触及两年低点，人气低落；市场押注欧洲央行将被迫扩大刺激措施，以提振欧元区萎靡的经济。欧洲央行周四政策会议后不太可能实行全面量化宽松计划，但一些人认为该行可能为明年初行动预做准备。

欧元兑美元一度跌至1.2295美元，自2012年8月以来首次跌破1.2300。欧元显然已经跌破过去三周交投区间1.2360/1.2600的底部，此为欧元偏空信号。欧元最新报1.2317，涨0.06%。

美元兑日圆再创七年新高，一度在EBS平台上升至119.98日圆。美元/日圆最新报119.82，日内上涨0.05%。

美元指数触及五年半新高89.044，为2009年3月以来最高水平，最新报88.904，跌0.06%。澳元兑美元跌0.3%，报0.8380，盘中一度低至0.8358，为2010年年中以来最低。

--欧元债市：欧元区公债收益率盘旋低点上方，观望欧洲央行会议

欧元区公债收益率(殖利率)在纪录低位上方盘旋，投资人退场观望，以了解欧洲央行是否会在通胀预期下滑及经济成长数据乏力刺激下，于周四会议出台新措施。德国10年期公债收益率持平于0.75%，高于周一所创的纪录低位0.698%。

--油市：布兰特原油期货升逾70美元，美国原油库存下滑带来支撑

布兰特原油升至每桶70美元以上，与美国原油期货一道上涨，因美国原油库存下降支撑油价。0836GMT时，布兰特原油期货上涨0.25美元至每桶70.17美元。美国原油期货上升0.36美元至67.74美元。很多分析师预计，油价继最近大跌后将继续下滑，因美国页岩油产量保持强劲增长，而且石油输出国组织(OPEC)决定不减产。

--金市：美元力压黄金走低，静候ECB政策决议与美国初请失业金数据

金价在亚洲盘小幅下滑，之前美元指数接近五年半高位，但黄金仍保持在关键的每盎司1,200美元上方。投资者等待周四欧洲央行政策会议决议以及美国公布的初请失业金人数，并观察是否会进一步提振美元。0831GMT，现货金报每盎司1,206.40美元。

--金属期市：期铜反弹升高，因油价上涨且中国数据略微向好

期铜走坚，得益于油价上涨，以及数据显示中国服务业扩张步伐略微加快。自周一触及四年半低点后，伦铜已经上扬逾200美元。0838GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜升0.62%，报每吨6,419.75美元，自上日的跌势中反弹。(完)

(整理 张涛；审校 高琦)

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