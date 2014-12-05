《路透晚报》--12月5日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美国11月非农就业料仍稳健增长，但薪资增幅仍不高

美国就业成长在11月可能稍许增速，但薪资增幅很可能保持温和，使得美联储可以维持利率不变直至明年晚些时候。据路透调查，非农就业岗位继10月增加21.4万个之后，11月可能增加23万个，失业率持稳在六年低位5.8%。就业报告将在周五1330GMT发布。11月平均时薪料增加0.2%，较上年同期成长2.0%。这远低于分析师认为可以让美联储放心开始升息的3%以上水准。

--澳大利亚总理阿博特基础建设承诺跳票，经济面临衰退之虞

澳大利亚总理阿博特上台时标榜将成为“基础建设总理”，但一年后的今天，他却有可能成为1990年代初期以来，第一位任内出现经济衰退的澳大利亚总理，而新建设项目进展缓慢正是原因之一。过去三季政府在资本建设上的公共支出不增反减。澳大利亚第三季经济仅成长0.3%，远低于预期。澳大利亚4-9月经济成长率仅0.8%，国内生产总值(GDP)连续几季出现负成长的可能性已经浮现。

--德国10月工业订单劲升，但央行下调经济增长预估

德国10月工业订单增幅超预期。此外尽管德国央行下调2015年经济成长预估，但央行总裁表示，有迹象显示当前的经济疲弱状况预计将很快过去。10月工业订单较前月增长2.5%，增幅远超出路透调查中分析师平均预估的0.5%，甚至超过最高预估值1.9%。

德国央行将2015年经济成长预估下调到1%，同时还将2014年经济成长率预估从6月时预计的1.9%下调至1.4%，并表示预计2016年国内生产总值(GDP)增长1.6%，低于6月时预估的增长1.8%。

--调查：日本第三季GDP修正值料显示经济萎缩幅度低于初值

日本第三季GDP修正值可能显示经济萎缩幅度低于初值，归功于资本支出增加。这将支持日本经济仅陷入浅度衰退的看法。路透调查的分析师预测，第三季GDP环比年率料修正为萎缩0.5%，初值为萎缩1.6%；资本支出料修正为增加0.8%，初值为下滑0.2%。

--2015年全球逾1,500亿美元的油气项目可能被砍掉

由于油价大跌，明年全球可能有总值超过1,500亿美元的原油和天然气勘探项目遭到搁置，从而在2020年前限制市场供给。挪威咨询公司Rystad Energy数据显示，明年诸家企业将就总价值5,000亿美元的800个油气项目做出最终投资决策，总产能接近600亿桶油当量。Rystad Energy分析部主管表示，其中大约三分之一支出或五分之一的产能不太可能得到批准。

[市场摘要]

--日本股市：连续第六日收升，本周累计上涨2.6%

日本股市周五小升，因日圆走弱提振出口股，帮助市场逆转早盘温和的跌幅。日经指数收高0.2%至17,920.45点，稍早触及17,922.29点，创下2007年7月来最高。东证股价指数上涨0.4%至1,445.67点，距离之前触及的六年半高位1,445.77点仅一步之遥。JPX-日经400指数上升0.4%至13,130.74点。

--中国股市：沪综指收升1.3%续创43个月收盘新高，A股成交额再创历史天量

沪综指大幅震荡收升1.3%，续创43个月收盘新高，股指盘中振幅接近6%，A股成交额再创历史天量。分析师称，今日除金融等权重股以外，个股普遍下挫，缺乏基本面支撑的个股跌幅明显，大盘前期上涨过快导致调整风险聚集，巨额成交暗示多空双方在目前点位分歧巨大，但目前调整仍属强势调整。

沪综指收报2,937.65点，涨38.19点或1.32%，本周该指数累计上涨9.5%，创近六年最大单周涨幅；上证A股今日成交6,386亿元人民币。沪深300指数收报3,124.88点，涨0.66%；沪深300指数期货主力12月合约尾盘报3,182.0点，涨0.35%，成交2,153,325手。

--香港股市：收高，海外资金与内地投资者一并提振大盘

香港股市收高，主要因海外资金流入以及内地投资者在港股投资数额提高。金融股领涨。恒生指数收高0.7%，报24,002.64点。恒生国企指数上涨1.0%，收报11,600.48点。两项指数周线分别上升0.1%和4.1%。

--汇市：欧元受空头回补买盘提振，但即将接受美就业数据考验

欧元持坚，之前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉未发出强烈的刺激信号。但如果稍晚的美国就业数据给美元多头带来鼓舞，欧元可能难以延续涨势。欧元兑美元从周四创下的1.2279附近两年低点跳升至1.2457美元，目前持稳在1.2370左右。美元指数涨0.12%至88.813。日圆兑美元周四晚间触及七年半低点120.255，最新报120.27，涨0.41%。

--欧元债市：公债收益率下滑，市场重新聚集QE前景

欧元区公债收益率(殖利率)下滑，欧洲央行(ECB)在12月会议上未能出台举措之后，市场试图摆脱失望情绪。德国10年期公债收益率跌2个基点至0.75%。西班牙10年期公债收益率和意大利10年期公债收益率均下跌2个基点，分别报1.86%和2%。

--油市：布兰特原油跌破70美元，之前沙特下调原油售价

布兰特原油期货续跌至每桶70美元下方，本周可能连续第二周录得跌幅。沙特下调原油官方售价再次表明，虽然油市供应过剩，但该国将坚持不减产。0827GMT，布兰特原油下跌0.45美元报每桶69.19美元。美国原油跌0.54美元，报66.27美元。

--金市：现货金料创10个月来最大单周涨幅，市场审慎观望美国数据

现货金料录得10个月来最大单周涨幅，油价温和反弹，提振黄金的通胀避险需求，不过在美国非农就业数据公布前，投资者仍紧张不安。该数据可能引发市场大幅波动。0829GMT，现货金基本持平在每盎司1,204.20美元。

--金属期市：LME期镍本周料上涨5%，受中国镍矿上涨推动

伦敦金属交易所(LME)期镍价格周五触及逾两个月高点，本周料上涨超过5%，受中国镍矿石价格上涨推动。LME期镍一度升至9月26日以来高点每吨17,200美元，随后在0847GMT报17,150美元，涨0.18%，周线料上涨5%左右。指标期铜报每吨6,484.25美元，涨0.22%。铜价周线有望涨近2%，为8月底以来最高。上海期交所主力2月期铜收涨1.2%，报每吨46,090元人民币(7,493美元)。(完)

(整理 张涛；审校 高琦)

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