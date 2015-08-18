《路透晚报》--8月18日

图为投资者在上海一家券商营业部查看股票信息。沪综指周二收跌6.1%，创三周最大单日跌幅。 REUTERS/Aly Song

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国7月CPI同比上升0.1%，预估为持平

英国统计局周二公布，7月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.1%，高于调查预估的持平；当月核心CPI较上年同期上升1.2%。7月扣除抵押贷款的零售物价指数(RPIX)较上年同期上升1.1% ，涨幅大于预期的1.0%，零售物价指数(RPI)较上年同期上升1.0%，与预期相符。

受到通胀高于预期的影响，英镑兑美元在数据公布扩大涨幅，英国股市则是转为下跌。

--澳洲央行会议记录：货币政策适宜维稳，对汇率的担忧似乎减轻

澳洲央行8月4日政策会议的记录显示，本月维持利率在历史低位是适宜的，该行并指出，经济正在对矿业投资繁荣的结束进行调整。该央行还表示，澳元汇率下跌提振了出口。这与之前的会议说法不同，之前该央行称，澳元汇率需要进一步下跌。

--日本政府考虑要求企业明年再度涨薪--消息人士

数名政界消息人士称，日本政府正在考虑向企业施压要求其明年再度涨薪，现阶段由于消费疲软，日本经济正逐渐停滞。日本政府与商界主要游说团体以及工会之前召开一系列会议，促成主要企业在过去两年的春季涨薪。消息人士称，政府内部关于明年采用同样策略进行薪资谈判的呼声现在越来越高。

--人民币汇率7月实际与名义有效汇率双双刷新历史新高--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，7月人民币实际与名义有效汇率指数均再现大幅反弹，双双刷新历史新高。其中当月人民币实际有效汇率指数上涨1.61%至132.13，上月为环比上涨0.81%；人民币名义有效汇率指数上涨1.20%至127.46，上月环比为上涨0.87%。

在强势美元背景下，为改变人民币盯住美元而导致人民币有效汇率持续走高而继续恶化对外贸易条件，并进一步完善人民币中间价形成机制，上周中国央行宣布对人民币汇率中间价报价进行改革，并宣布一次性贬值近2%。

--亚洲国家拟追查海外未申报资产，新加坡财富管理业如坐针毡

新加坡财富管理业现正面临更加迫在眉睫的风险，因包括印尼、印度等亚洲国家，准备追查存放在低税率的新加坡未申报资金。印尼政府正考虑对愿把海外资金汇回国内的个人实施租税特赦。印尼是新加坡财富资产管理业务的主要来源。印尼称其本国人士光是存放在新加坡的资金就有2,250亿美元。

新加坡是亚洲以资产计第二大离岸中心，规模仅次于香港。由于政治及经济稳定，加上低税负以及法律规范，造就新加坡繁盛的金融中心地位。根据德勤(众信, Deloitte Touche)数据，新加坡银行业管理的私人客户资产达到4,700亿美元。

--一男子在曼谷中心一桥上投掷小型爆炸物，所幸未造成伤亡

泰国警方周二表示，一名男子从曼谷中心区的一桥上扔出一个小型爆炸物，但未造成人员伤亡。曼谷Klongsan区的副警长Natakit Siriwongtawan表示，这名身份不明的男子在曼谷昭披耶河(Chao Phraya River)一繁忙的码头附近投掷一爆炸物，爆炸物落入河道。[nL3S10T2NI]

泰国当局称，曼谷爆炸案附近的闭路电视上看到一名嫌犯，目前正在寻找该嫌犯。泰国政府称，周一晚高峰发生的爆炸意在破坏泰国经济。尚未有人声称对该事件负责。曼谷昨晚发生的爆炸已经造成22人死亡，其中包括九名外籍人员。

[市场摘要]

--日本股市：收低，因亚股疲弱打压市况

日本股市日经指数周二收低0.3%，受期货市场及其他亚股疲软的打压，因投资人担心中国经济放缓。日经指数收低近66点至20,554.47点，稍早的温和涨幅悉数回吐。东证股价指数近持平，报1,672.22点。

--中国股市：沪综指收跌6.1%创三周最大单日跌幅，国企改革板块大跌拖累大盘

中国股市沪综指收跌6.1%创三周最大单日跌幅，国企改革板块大跌拖累大盘。分析师指出，除国企改革板块这面多头大旗倒下外，本周股指期货交割以及上周末中证金表态持续发酵等均对大盘造成冲击，多因素叠加导致股指大跌，短线看仍有进一步惯性下跌空间。

沪综指收报3,748.164点，跌245.504点或6.147%。此前最大单日跌幅为7月27日的8.48%。上证A股今日成交7,214亿元人民币，上日为6,256亿元。

--香港股市：恒指收挫1.4%，市场担心人民币会继续贬值

香港主要股指盘中跌至六周最低水平，受内地股市大跌拖累，投资者担心中国还会让人民币进一步贬值。恒生指数跌1.4%，至23,474.97点，为去年12月以来最低收盘点位，且为连续第三日下跌。恒生国企指数跌1.8%，至10,770.05点，为2014年11月以来最低收盘点位，当时中国股市正展开一场轰轰烈烈的反弹。

--汇市：美国升息前景支撑美元，英国公布通胀数据后英镑触及日高

美元微升，上周人民币贬值可能引发全球汇率战的忧虑减轻，市场关注焦点又回到美联储升息前景上面来。市场交投清淡，美元兑多数新兴市场货币上涨。随着人民币兑美元即期继续下跌，新兴市场货币亦走低。0842GMT，美元指数几近持平，报96.789，摆脱上周所及一个月低点95.926。英镑兑美元在英国公布通胀数据后上涨，触及日高1.5672，数据公布前报1.5594。

--欧元债市：欧元区公债收益率下滑，因油价下跌增强低通胀担忧

欧元区公债收益率(殖利率)小幅下降，即将公布的英国和美国消费者物价指数(CPI)数据成关注焦点，市场担心全球陷入低通胀局面。德国10年期公债收益率跌1个基点，报0.62%，其他公债收益率多为持平或略微下跌。希腊公债早盘表现最好，10年期公债收益率跌2基点，报9.14%，国际债权人正在对新一轮860亿欧元救助计划做出最后修改。

--国际油市：美国油价创逾六年低位，因需求前景疲软

美国油价创逾六年最低水平，交易商预计北半球夏季过去后炼油厂石油需求将减少，而亚洲一些国家经济疲软以及全球产量高企也加剧了投资者对供过于求的担忧。0844GMT，近月布兰特原油期货跌0.34美元，报每桶48.40美元。美国原油期货跌0.36美元至41.51美元。

--全球金市：金价走势挣扎，市场焦点转回美国升息

金价陷于窄幅区间，难以向上发展，因投资人在面对大多表现强劲的经济讯号时，预期美国将在短期内升息。金价上周终止周线七连跌，因中国突然贬值人民币协助带动部分避险买盘。然而随着人民币汇价趋于稳定，市场焦点已经转回即将到来的美国升息。0845GMT时，现货金扩大涨幅，报每盎司1,119.60美元。

--金属期市：伦铜创六年新低接近5,000美元，因对中国经济信心恶化

伦敦金属交易所(LME)期铜跌至六年新低，接近每吨5,000美元，因市场对中国经济的信心恶化，打击了已然因夏季制造业迟滞和美元走强而受影响的需求。

0846GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑1.82%至每吨5,022美元。上海期货交易所期铜合约跌1.1%，至每吨38,790元人民币(6,059美元)。(完)

(整理 杜明霞；审校 张明钧)

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