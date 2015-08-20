《路透晚报》--8月20日

图为股民在上海一家券商查看股票信息。沪综指周四缩量收低3.4%，国企改革板块再度领跌市场信心涣散。 REUTERS/Aly Song

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔提议上调通胀目标

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔表示，提高美国联邦储备委员会(美联储/FED)通胀目标可能会降低金融稳定所面临的风险，并降低联储实现物价稳定和充分就业的难度。柯薛拉柯塔在韩国央行还称，美联储将需权衡上调通胀目标的利弊，例如轻易调整目标是否会损及联储信誉。

此外，旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯认为，加息是给过热房地产降温的有效手段之一，但由此导致的房价下跌、进而给经济造成的负面影响则有些得不偿失。

--英国7月零售销售较前月上升0.1%，较上年同期增加4.2%

英国统计局公布，7月零售销售较前月上升0.1%，较上年同期增加4.2%，预估分别为增长0.4%和增长4.4%。

在这逊于预期的数据公布后，英镑兑美元和欧元下跌，英国公债期货虽较数据公布前回落5个跳动点，报118.18，当日涨幅仍有49个跳动点。

--马来西亚总理纳吉布称马币不会紧盯美元，也不会实施资本管制

马来西亚总理纳吉布表示，马币将不会紧盯美元，也不会实施资本管制。他在一份声明稿中指出，“汇率弹性对于吸收全球调整及波动而言很重要。”马来西亚7月31日止的国际储备跌破1,000亿美元关卡，令人更加质疑其保卫马币的能力；马币今年以来表现在亚洲货币中垫底。

--哈萨克斯坦允许本币自由浮动，放开首日坚戈大跌

中亚产油国哈萨克斯坦货币坚戈的币值跌逾四分之一，此前该国在全球原油价格大降重击下，推出自由浮动汇率制度。哈萨克斯坦证券交易所上的坚戈官方汇率在宣布实施浮动汇制后的首个交易日大跌26.2%，至1美元兑255.26坚戈。

--韩国企划财政部长官：人民币贬值给韩国经济带来“很大压力”

韩国企划财政部长官崔炅焕称，中国安排人民币贬值的决定给韩国经济带来“很大压力”，因为那个决定引发了全球金融市场动荡。崔炅焕还称人民币贬值有助于韩国出口，但相比之前言论最新表态似乎退了一步。他此前表示，人民币贬值将提振国内出口。崔炅焕说，如果韩国经济面临的风险因为人民币贬值和美联储准备开始升息而上升，韩国政府将考虑可能的应对措施。

韩国央行总裁李柱烈对宽松货币政策对需求的持续影响提出怀疑，称结构性改革对于经济实现可持续增长至关重要。

--韩国KBS报导，朝鲜在边境区向韩国的一个扩音器开火

韩国KBS新闻援引该国军方官员的言论称，朝鲜(北韩)军队大约在下午4点左右（0700 GMT）在西部边境地区开火。媒体报导没有说明使用的哪种武器。韩国联合通讯社称，韩国方面没有回击。韩国国防部称正在核实报导情况。

韩国国防部稍后表示，军方已经回敬数十枚155毫米炮弹，并已经加强警戒，密切注意朝鲜举动。

--泰国称曼谷爆炸案不太可能与国际恐怖主义有关

泰国当局称，周一曼谷四面佛寺附近爆炸案不太可能是国际恐怖分子所为，且中国游客并非袭击目标。警方称至少有10人参与了爆炸案。迄今无人宣称对这起爆炸案负责，泰国当局称袭击旨在破坏经济。泰国当局此番表态似乎排除了外国激进分子的嫌疑，令人揣测或许是泰国南部的伊斯兰分裂势力或国内政治活动人士参与了此次袭击。

[市场摘要]

--日本股市：受中国经济忧虑影响跌至六周低点附近，软银股价劲扬

日本股市周四连续第三天下跌，跌至六周低点附近，受担忧中国经济拖累；软银集团股价劲扬，有报导称，该公司副社长将购买公司股票。日经指数收低0.9%，至20,033.52点，创7月10日以来最低收盘位。东证股价指数跌1.5%至1,623.88点。软银跳涨2.2%，且为成交量第二大的个股。

--中国股市：沪综指缩量收低3.4%，国企改革板块再度领跌市场信心涣散 中国股市沪综指缩量收低3.4%。今日国企板块继昨日短暂反弹后再度领跌大盘，令市场信心涣散，尾市再现大幅跳水。分析师指出，此前大涨的证金概念和国企改革板块逐步转入下跌，市场再度进入板块无序轮动阶段，量能萎缩显示市场热度开始降温，短线大盘料延续震荡调整。

沪综指收报3,664.291点，跌129.818点或3.42%。上证A股今日成交5,006亿元人民币，上日为5,985亿元。

--香港股市：恒指收跌1.8%至今年最低收位，受累于全球市场疲软等因素

香港指标股指连续第五日下跌，创八个月最低收盘点位，受全球市场疲软以及对中国经济的悲观情绪拖累。恒生指数跌1.8%至22,757.47点。恒生国企指数跌2.3%至10,402.72点。

--汇市：挪威克朗创七个月最低，因GDP数据不佳催生央行降息押注

挪威克朗兑欧元跌至逾七个月来最低水平，此前公布的数据显示挪威第二季度经济放缓，给未来数月该国进一步放松货币政策留下了可能。

欧元兑挪威克朗升0.4%报9.2734，为1月初以来高位。美元/挪威克朗也涨0.4%至8.3161，距离周三创下的五个月高点8.3593不远。

与此同时美元持稳，此前在美联储会议记录公布后曾经下跌，因记录显示决策者不急于升息。美元兑日圆目前回升至124.05日圆，日内上涨0.2%，之前曾跌至三周低位123.68。欧元兑美元则持稳于1.1110美元。

--欧元债市：欧元区公债收益率下降，尾随美债走低

欧元区公债收益率大幅下降，此前公布的美联储会议记录显示，决策者担心通胀低迷及全球经济疲软构成的风险太大，所以不能承诺升息。德国10年期公债收益率下跌4个基点，本周首度下滑至60个基点的水平下方；其他欧元区公债收益率早盘也出现下跌。

--国际油市：油价进一步下跌，因美国库存和沙特出口增加

油价再跌，因北美和中东石油供应增加，美国原油徘徊在每桶略高于40美元处，为2009年信贷紧缩以来未见水准，布兰特原油则跌破47美元。亚洲交易时段油市进一步下滑。08320MT，美国原油期货跌0.18美元至40.62美元，布兰特原油期货跌0.35美元，报每桶46.81美元。

--全球金市：金价攀升至近五周高点，因美联储9月升息可能性降低

黄金价格攀升至近五周高点，上日美联储公布的7月会议记录暗示，9月不大可能升息。现货金一度高见每盎司1,141.75美元，创7月17日以来新高，0831GMT时报每盎司1,137.70美元。美国12月期金上升0.81%，报每盎司1,137.0美元，稍早高见1,141.80美元。

--金属期市：伦铜徘徊在5,000美元附近，中国担忧拖累价格

伦敦金属交易所(LME)期铜持于六年低点每吨约5,000美元附近，因中国股市下跌可能暗示经济存在更多隐患的问题，再加上处于需求淡季，拖累铜价下跌。0833GMT，LME三个月期铜弹升1.04%，至每吨5,057.000美元。上海期铜小升0.4%，报每吨38,620元人民币。(完)

(整理 杜明霞；审校 张明钧)

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