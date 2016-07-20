《路透晚报》--7月20日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--任天堂股价回落，媒体报导称精灵宝可梦GO延迟在日本上市

日本任天堂回吐部分近期巨大的涨幅，收低12.61%，因有报导称精灵宝可梦GO游戏在日本上市时间延后。科技业新闻网站TechCrunch指出，这款游戏的开发商Niantic Inc原本预定周三在日本推出精灵宝可梦GO，但已经取消，因该公司担心这款游戏所造成的热潮将使得服务器(伺服器)超载。Pokemon公司发言人拒绝就该报导发表评论，重申在日本市场的推出时间尚未决定。

--英国央行报告：没有明显证据显示公投脱欧后经济急剧放缓

英国央行表示，“没有明显证据”显示，6月23日公投脱欧后英国经济在急剧放缓，不过接受央行调查的大约三分之一企业计划收紧招聘和投资。英国央行的区域代表表示，业务不确定性“上升明显”，但鲜有迹象显示消费者缩减支出。

--英国截至5月的三个月失业率创2005年来最低，公投前就业强劲

英国统计局表示，截至5月的三个月失业率降至2005年来最低，彰显在上月英国退欧公投前就业市场表现强劲。统计局称，截至5月的三个月失业率降至4.9%，为2005年截至10月的三个月以来最低，当时为5.0%。 数据公布和和央行调查报告后，英镑兑美元扳回日内所有跌幅。

--俄罗斯能源部长：不要再想与OPEC协调石油产量的事了

俄罗斯能源部长诺瓦克在接受路透专访时表示，他已经排除了与石油输出国组织(OPEC)就石油产量进行协调的可能性。诺瓦克称，俄罗斯认为与OPEC的合作主要集中在交换信息和对全球油市的分析方面，而不是协调生产。

今年俄罗斯油企一直在增产。诺瓦克称，他预计今年国内石油产量在5.42-5.44亿吨。2015年该国石油产量创下5.34亿吨的30年高点。

--思爱普第二季营业利润优于预期，软件授权增长

欧洲最大软件业者思爱普(SAP)公布季度营业利润优于预期，受助于软件授权增加，特别是在欧洲市场。扣除特殊项目后的第二季营业利润成长9%至15.2亿欧元(16.7亿美元)，优于路透调查分析师平均预估的14.5亿欧元。受到业绩激励，思爱普股价大涨3%，带领欧洲股市盘初走强。

另外，全球半导体设备主要供货商ASML则公布第二季净利较上年同期下降4%，但超越市场预估。该公司并称客户已开始接到其出货的最新设备。

--美国料将没收与马来西亚基金一马发展相关的资产--报载

据华尔街日报援引未具名消息人士报导，美国联邦检方料将提起民事诉讼，寻求没收与马来西亚国有基金一马发展(1MDB)有关联的资产。报导称，预计当局最早将于周三上午在美国提起诉讼，并称这些资产可能包括以据称是一马发展侵吞的钱所购买的房地产和其他资产。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收低中止六日连涨，任天堂股价大跌

日股日经指数为七个交易日以来首次收低，受获利了结操作影响。任天堂股价大跌，此前媒体报导称精灵宝可梦GO游戏延迟在日本上市。

日经指数收低0.3%至16,681.89点。东证股价指数收低0.1%至1,330.75点；JPX-日经400指数涨0.1%至11,953.84点。

--中国股市：沪综指连三日小幅收跌，观望气氛浓成交额创近一个月新低

沪综指连续三日小幅收跌。分析师指出，由于沪综指3,100点整数关口压力较大，场内观望气氛浓厚，大盘继续呈现窄幅整理走势，A股成交额创下近一个月新低。

沪综指收报3,027.90点，跌8.698点或0.29%。上证A股今日成交1,708亿元人民币，此前成交低点为6月23日的1,634亿元，上日为1,863亿元。沪深300指数收报3,237.605点，跌0.33%。

--香港股市：恒指收高1.0%，受对于刺激政策的乐观情绪提振

港股收高，关注最近几周各央行鸽派信号的投资者持续在股市买入。分析师称，恒生指数受到近期英国央行及其它央行偏鸽派措辞的提振，有望在未来几日或几周挑战22,000点。恒生指数收涨1.0%，报21,882.48点，恒生国企指数涨0.4%，报9,023.11点。

--汇市：美元指数触及四个月高点，美国数据强劲升息预期升温

美元指数触及四个月高点，美元兑日圆也上涨，得益于强劲的美国楼市数据，以及对美国联邦储备理事会(美联储)今年底之前可能升息的预期升温。0824GMT，美元指数报97.29，美元兑日圆涨0.2%至106.39日圆，欧元兑美元报1.0988。

--欧元债市：公债收益率下跌，稍晚迎来英国脱欧后首项重要欧元区数据

欧元区公债收益率(殖利率)下跌，稍晚1400GMT将公布7月欧元区消费者信心初值，将是目前为止英国公投脱欧冲击欧元区经济程度的最明确指标。如果进一步迹象显示欧元区经济前景趋淡，只会让市场更加预期欧洲央行将会准备推出新一轮货币政策宽松。

德国10年期公债收益率跌1个基点，至负0.10%，欧元区其他可比公债收益率跌幅相似。

--国际油市：原油期货涨跌不一，等待美国官方周度库存数据

原油期货表现有好有坏，布兰特原油涨幅有限，美国原油则在平盘上下波动，今日稍晚美国将公布官方周度原油库存数据。0828 GMT，布兰特原油跌0.02美元，报每桶46.64美元。美国原油期货跌0.1美元，报每桶44.55美元。

--全球金市：黄金下跌，因美国强劲经济数据推动美元指数上涨

股市走软几乎未给金价带来提振，因美国房屋市场数据优于预期，推动美元指数触及四个月高位。0830GMT，现货金下跌0.39%至每盎司1,326.5美元。美国期金跌0.4%，报每盎司1,326.8美元。

--金属期市：期铜与期镍下跌，因强势美元引发获利了结

伦敦期铜与期镍下跌，因美国强劲的房屋市场数据推升美元，引发上述两种金属获利了结。另外，期铜也受到供应上扬迹象的打击。0830GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.56%至每吨4,956美元。LME期镍跌0.57%至每吨10,500美元。上海期货交易所主力期铜合约回吐稍早超过1%的涨幅，收报每吨38,280元人民币。(完)