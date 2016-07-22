《路透晚报》--7月22日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国公投退欧后经济迅速萎缩，7月服务业PMI创纪录最大跌幅

最新PMI数据显示，上个月公投退欧后，英国经济的萎缩速度创下金融危机以来之最。PMI创下20年历史上最大降幅。7月服务业PMI降至47.4，创下1996年有纪录以来的最大降幅，且创下2009年3月以来最低。7月制造业PMI初值降至为2013年2月以来最低。7月综合PMI初值降至47.7，为2009年4月以来最低。受到数据打击，英镑兑美元及欧元应声跌至日低，英债期货上扬。

--欧元区7月企业活动增速跌至2015年年初以来最低，但德法展现韧性

调查显示，欧元区7月企业活动增速创2015年年初以来最低，综合采购经理人指数(PMI)初值从6月的53.1降至52.9，创下2015年1月以来最低水准。两大经济体德国及法国的表现虽增强，但被一些较小成员国的趋弱表现抵消。德国民间部门7月增速升至今年以来最高，Markit综合PMI初值升至55.3，6月为54.4。法国7月Markit综合PMI初值升至50.0。

--消息：日本央行将略微下调2017财年通胀预估，维持乐观经济展望

消息人士称，日本央行可能会在下周的政策会议上略微下调对下一财年的通胀率预估，且将大体维持对2018财年的乐观预期。该展望可能会给央行理由不必很快宽松货币政策。

另外，日本放送协会(NHK)引述未具名消息人士报导，日本将可能达不到2018财年的赤字削减目标，因为政府已将上调消费税的计划延后逾两年时间。

--精灵宝可梦GO在日本推出，火爆手游荣归故乡

任天堂的精灵宝可梦GO手机游戏已在日本推出，日本是全球最大的游戏市场之一，现在与美国、加拿大、澳洲和欧洲的30多个国家一起，拥有了这款“扩增实境(AR)”游戏。任天堂股价周五东京早盘一度涨逾4%，终场收升0.79%。日本麦当劳则已开放旗下分店作为游戏内角色对战或训练的道馆，股价收涨4.17%。

--三星电子在中国起诉华为侵犯知识产权

科技巨擘三星电子表示，已在中国数家法院就专利侵权问题向智能手机竞争对手华为提起诉讼。公司一位发言人称，三星约在两周前向北京一家法院起诉华为侵犯其六项知识产权。她没有详细说明这些知识产权的类型，亦未透露还向其它哪些中国法院提起类似指控。

--先正达上半年获利低于预期，预计中国化工年底前完成并购

瑞士种子和农药生产商先正达公布，上半年获利降幅大于预期。被中国化工集团收购的先正达仍预计，收购将于今年底前完成。集团净利下降13%至10.6亿美元，低于路透调查分析师平均预计的12.8亿美元。营收下滑7%至70.9亿美元，逊于分析师预估的72.2亿。

其他重要业绩：

* 全球第二大移动通讯运营商沃达丰公布第一季内生服务营收增长2.2%高于预期，标志着该公司的主要增长指标连续第八季增长，受助于其在西班牙和德国的强劲表现。该公司并确认其全年展望。

* 飞利浦照明第二季核心获利增长16%，维持全年财测

[市场摘要]

--日本股市：日经指数因日圆走强而收低1.1%，市场关注日央行下周会议

日股在交投淡静中收低，投资者对近期涨势进行获利了结，由于市场对日本央行大幅放宽货币政策的预期消退，日圆上涨。日经指数收低1.1%，报16,627.25点，周线涨0.8%。东证股价指数收低0.9%至1,327.51点，成交量仅有15.9亿股，创7月5日以来最低。

--中国股市：沪综指收盘下跌，谨慎观望情绪令反弹难持续

沪综指收市下跌。分析师指出，尽管昨日大盘反弹终结三连跌，但昨日涨势有些勉强，未能令市场谨慎观望气氛改观，大盘今日继续弱势震荡，成交维持低位水平。

沪综指收报3,012.816点，跌26.193点或0.86%；本周累计下跌1.36%，结束此前连续三周上涨。上证A股今日成交1,966亿元人民币，上日为1,995亿元。沪深300指数收报3,225.162点，跌0.84%。

--香港股市：跟随亚洲股市下跌，此前企业财报拖累美股涨势止步

港股收跌，因疲弱的企业财报隔夜打压美国股市迭创新高的涨势戛然而止，随后亚洲股市下跌。恒生指数跌0.2%至21,964.27点；恒生国企指数.HSCE跌0.3%至9,031.93点。

--汇市：英镑受PMI数据拖累下滑，美日货币政策差异化令日圆承压

MARKIT公布的PMI数据暗示英国GDP萎缩之后，英镑兑美元后触及日低1.3165，兑欧元跌至当日低位0.83785。日圆则承压，因对日本和美国货币政策分化的预期重燃。0904GMT，美元兑日圆涨0.37%，报106.18。

--欧元债市：投资者转进长债，因欧洲央行未处理可购债稀缺问题

投资人转进欧元区较长期债券，预期面临可买债券稀缺的欧洲央行，将把购债计划聚焦于收益较高的公债。指标30年期德国公债收益率跌2个基点，至0.51%，10年期德债收益率下跌2个基点至负0.08%，两年期德债收益率日内涨1个基点至负0.61%。

--国际油市：原油期货下滑且可能面临周线下跌，因供应过剩忧虑犹存

原油期货下滑，延续上日跌势，因投资者重新评估美国凸显石油供应过剩的数据，而伊拉克原油出口也在上升。0817GMT时，布兰特原油期货跌0.24美元，或0.52%，至每桶45.96美元。布兰特原油期货本周周线料跌逾3%。美国原油期货下滑0.8%，至44.36美元。

--全球金市：获利了结打击金价下跌，本周料连续第二周周线下跌

金价下跌，因投资者在上日黄金上涨1.2%之后获利了结。有迹象显示美国和欧洲央行在中期将继续宽松货币政策，帮助提振黄金上涨。0820GMT，现货金跌0.53%至1,323.93美元，本周料下跌约1%。美国期金下滑0.53%，报每盎司1,324.00美元。

--金属期市：伦敦期锌和期镍有望连续第二周录得涨幅，获益于供给疑虑

伦敦期锌和期镍均下滑，不过仍有望录得连续第二周周线上涨，供给紧俏，及英国决定退欧后市场憧憬央行放宽政策带来支撑。0822GMT，LME期镍下跌1.02%。上海期镍回吐稍早涨幅，跌0.76%。LME期铜下滑0.12%至每吨4,970美元。上海期交所期锌盘中触及17,555元人民币，创2015年5月以来最高，逼近四年高位。(完)