《路透晚报》--7月25日

图为任天堂logo，任天堂股价暴跌近18%至跌停板，因公司称精灵宝可梦GO对获利影响有限。 REUTERS/Yuriko Nakao

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--叙利亚背包炸弹客在德国音乐节活动场外引爆身亡，12人受伤

德国巴伐利亚州政府官员表示，一位27岁的叙利亚男子将炸弹藏在背包，在Ansbach音乐节活动场外引爆后身亡，另外造成12人受伤，其中三人伤势严重。嫌犯一年前申请庇护被德国拒绝。这是不到一周内，德国发生的第四起流血攻击事件。警方称，爆炸发生后，有超过2,000人从音乐节疏散。

--德国7月IFO企业景气判断指数降至108.3，但仍高于预估

调查显示，德国7月企业信心下降，暗示在英国退欧后德国企业高管不太乐观。7月Ifo企业景气判断指数从6月的108.7降至108.3，但这高于路透调查分析师预计的107.5。Ifo主管称，这是由于对企业预期较不乐观导致。相反，对现况的评估微幅改善。德国经济显示出了韧性。

--消息：威讯周一将宣布以约50亿美元收购雅虎

据知情消息人士，威瑞森通讯(威讯)周一将宣布同意以约50亿美元收购雅虎，宣布时间将在纽约交易时段开始前。雅虎2月宣布计划评估其战略选择后，对于雅虎的未来一直充满不确定性。达成这项交易将终结这一局面。雅虎和威讯均拒绝置评。

--任天堂暴跌近18%至跌停板，因公司称精灵宝可梦GO对获利影响有限

日本任天堂股价收盘重挫近18%跌停锁死，创1990年10月以来单日最大跌幅，因公司称精灵宝可梦GO游戏对公司利润影响有限。任天堂在周五收盘后表示，子公司Pokemon Co营收对任天堂的利润贡献将有限，目前没有修正年度获利预期的计划。任天堂持有Pokemon Co的32%股权，定于周三公布第一季业绩。

--日本6月出口降幅低于预期，带来经济复苏希望

日本6月出口降幅低于预期，初步表明海外需求可能正从去年开始的持续疲弱态势中复苏。6月出口同比下降7.4%，优于路透调查分析师预估中值的下降11.6%，但仍为连续第九个月下降。

--美国洛杉矶附近野火迅速蔓延，逾千名消防人员投入救灾

美国超过1,600名消防人员力图控制洛杉矶附近迅速蔓延的野火，这场大火已经迫使洛杉矶北部乾旱峡谷地区数百户人家撤离，摧毁18栋房屋，并造成至少一人丧生、一条高速公路封闭。主管机关表示，周一稍早野火已经扩及3.3万英亩面积，在数年的乾旱之后，强风及旱情加剧火势。

[市场摘要]

--日本股市：获利了结操作拖累日经指数收平盘，任天堂重挫

日经指数收盘持平，回吐稍早涨幅，因投资者对美股激发的涨势进行获利了结。任天堂丧失近期动能，盘中一度跌停，此前该公司称精灵宝可梦GO游戏对公司利润影响有限。日经指数略微收低0.04%至16,620.29点。东证股价指数跌0.16%，报1,325.36点。

--中国股市：沪综指小幅收升，多空双方在20日均线上方争夺激烈

沪综指小幅收升。分析师指出，上周五证监会批准14家新股IPO，对今天市场形成明显抑制。大盘低开后又冲高回落，多空双方在20日均线上方争夺激烈。盘中个股跌多涨少，但跌幅不大，防御性和低估值的板块有一定护盘迹象。沪综指收报3,015.83点，涨3.01点或0.1%。

--香港股市：收盘微涨，投资者尾盘重又返场

港股收盘微涨，投资者在收盘之际返回市场。恒生指数涨0.1%至21,993.44点。恒生国企指数持平于9,034.76点。

--汇市：美元上涨，美、日央行会议前走势乐观

美元兑日圆小涨，兑欧元持于四周高位附近。本周稍晚将迎来日本央行和美联储会议，投资者总体预计会议结果将利好美元。美元兑日圆小幅上涨至106.30，美元兑欧元较周五创下的四周高点1.0955低不到0.0025美元。

--欧元债市：收益率保持在英国退欧后低点附近，G20承诺以政策促经济

欧元区债券收益率(殖利率)大多保持在英国退欧之后的低点附近，此前G20重申将使用所有政策工具促经济增长的承诺。指标德国10年期公债收益率日内持平，报负0.08%，距离7月初所及记录低点负0.20%不远；意大利及西班牙10年期公债收益率均下跌1个基点，分别跌至1.24%及1.12%，接近数月低点。

--国际油市：油价走疲接近两个月低点，受供应过剩及经济疑虑打压

国际油价守在两个月低点附近，投资人忧心全球原油及油品过剩将持续压抑市场一段时间。0847GMT，布兰特原油报每桶45.59美元，较上日下跌0.10美元。美国西德克萨斯中质油报44.05美元，下跌0.14美元。

--全球金市：金价因亚股大涨而下滑，美联储及日本央行决议备受关注

金价延续前一交易日跌势，因亚洲股市在风险偏好升温提振下接近九个月高位，而且市场在等待本周美联储及日本央行政策会议。0845GMT，现货金跌0.58%至每盎司1,314.38美元。

--金属期市：伦铜微升，供应增加的前景令涨势受限

伦敦期铜小涨，受全球央行宽松政策将持续很长时间的预期影响，但供应增加的预期遏制铜价涨势。0844 GMT，伦敦金属交易所三个月期铜小涨0.15%至每吨4,927.50美元，上个交易日跌1.1%。上海期交所期铜下跌0.78%至每吨38,160元人民币(5,714美元)。(完)