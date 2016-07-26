《路透晚报》--7月26日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国央行鹰派委员威尔在疲软PMI数据出炉后改变立场--金融时报

英国央行货币政策委员会委员威尔(Martin Weale)在一份周二出刊的访问中表示，在英国采购经理人指数远较预期疲弱之后，他对经济前景有了不同的看法，而在一周之前他称没有降息的急迫性。

尽管威尔并未在访问中并未明确表明他在下周政策会议的投票意向，但英镑兑主要货币已受此消息影响而扩大下跌。

--日本政府刺激计划直接支出规模将提高一倍--日经

日本经济新闻报导，按照一份刺激计划，日本政府接下来几年可能通过财政支出直接向经济注资6万亿日圆(570亿美元)，这样的规模是最初计划的两倍。财务省财政刺激计划草案中，起初为拨款3万亿日圆用于国家和地方政府直接支出。但日经未援引消息来源报导，由于政府官员及执政党议员要求加大支出，所以规模提高一倍。

此外，日本政府公布的预估值显示，如果经济增速持续疲软，即使到了2024财年，仍将无法达到2020财年名义国内生产总值(GDP)600万亿日圆(5.7万亿美元)的目标。内阁府指出，假设维持目前增速，目前预估2020财年(2020年4月开始)名义GDP为551万亿日圆。

--百威英博提高对SABMiller的收购价，并调整股票/现金比重

关于酿酒企业百威英博(Anheuser-Busch InBev)以逾1,000亿美元收购SABMiller的交易，百威英博方面已经提高出价，这主要考虑到英国公投决定退欧之后英镑贬值因素、以及百威英博股价上涨降低了原先条款对SABMiller股东的吸引力。百威英博现将收购价提高到每股45英镑，而去年11月份公布的是每股44英镑。百威英镑还调整了股票/现金的结构，将现金部分从去年11月份的3.78英镑提高到4.66英镑。

--意大利产业型退休基金承诺支持银行援助计划

意大利产业型退休基金业者已同意政府的一项请求，将投资于银行坏帐。目前意大利政府正设法赶在欧洲银行压力测试结果出炉前，为意大利第三大银行--西雅那银行(Banca MPS)建立起防护网。周五晚间将公布最新欧洲银行业压力测试结果，不良贷款负担沉重的西雅那银行可能被判定其资本不足以应付不利情境。

--韩国第二季GDP增速加快，资本支出和国内消费反弹

韩国央行估计，该国国内生产总值(GDP)在4-6月较上季增长0.7%，增速略高于前一季度，因国内消费和资本支出改善。第二季GDP较上年同期成长3.2%，为2014年第三季以来最快。路透调查预估中值为成长2.9%。第一季为成长2.8%。

--日本残障者设施发生持刀行凶案，19人死亡

日本神奈川县相模原市一身心障障安养院凌晨发生持刀袭击事件，病患在睡梦中遭到攻击，造成19人死亡，至少25人受伤，这是数十年来日本发生的最严重的杀人事件。26岁的嫌犯植松圣为安养院离职员工，嫌犯今年稍早曾表示，如果政府批准，他愿意去杀死残疾人，并因此住院接受治疗。

--重要企业财报

* 英国BP第二季获利低于预期，受炼油利润率及油价双低拖累

* 佳能第二季营业利润大跌35%，并下调全年获利预估

* 现代汽车第二季净利下降3%，为连续第10季下滑

* SK海力士第二季营业利润创三年低点，下半年有望回升

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创两周新低；日圆在美联储和日本央行会议前走强

日股日经指数周二跌至近两周低位，因日圆兑美元在美联储为期两天的政策会议之前走强，打击出口类股。日经指数跌1.4%至16,383.04点，为7月13日以来最低收位。东证股价指数跌1.4%至1,306.94点，JPX-日经400指数亦挫跌1.4%至11,750.11点。

--中国股市：沪综指收升逾1%，深交所遏制题材炒作令蓝筹股受宠

中国股市沪综指收升逾1%，创两周最大单日涨幅。分析师指出，深交所近期连续发文强调市场监管，尤其是今日明确指出要遏制题材炒作，使得近期热炒概念之风有所降温，短线资金转向蓝筹股，推动大盘从容上涨。沪综指收报3,050.166点，涨34.338点或1.14%，此前最大单日涨幅为7月12日的1.82%；上证A股今日成交1,847亿元人民币，上日为1,746亿元。

--香港股市：微幅收高，金融和消费类股领涨

香港股市略微收高，金融和消费类股领涨。恒生指数涨0.6%，报22,129.73点，恒生国企指数升0.3%，报9,062.25点。

--汇市：日圆走强，因交易商调降对日本新推刺激政策的预期

日圆兑美元和欧元涨逾1%，因交易商调降对于日本当局向疲弱经济注入新刺激措施力度的预期。日本政府消息人士上周对路透表示，政府正在准备总值在1,900亿美元或更高的经济刺激计划。但日本经济新闻报导指称，日本政府接下来几年可能通过财政支出直接向经济注资约6万亿日圆(570亿美元)。

0843GMT，美元兑日圆跌1.4%至104.32日圆。欧元兑日圆跌1.2%至114.83日圆。

--欧元债市：欧洲央行购债规模远大于供应量，公债收益率接近纪录低位

欧洲央行的购债规模直至今年底料将大幅超过新供应量，推动公债收益率接近纪录低位，策略师称，这一趋势将持续数月。意大利周二将启动本周的公债标售，但数量将较未来的赎回及央行购债规模为小。

德国10年期公债收益率周二降至负0.11%，较本月稍早所及负0.20%的纪录低位高9个基点。意大利10年期公债收益率报1.24%，仅较2015年所及纪录低位高出20个基点。

--国际油市：美元走软支撑油价，但人气依然偏空

油价先涨后跌，亚洲盘中从逾三个月低点反弹，受美元下滑提振；但供应过剩的担忧带动油价在欧洲盘初跌至数月来低点。0848GMT，布兰特原油报每桶44.40美元，较上日下跌0.32美元。美国西德克萨斯中质油报42.70美元，下跌0.43美元。

--全球金市：金价走高，投资者静候美联储议息会议结果

金价走高，此前两个交易日曾下滑，在美联储今日稍晚召开会议前，美元下滑且股市走低。0850GMT，现货金上涨0.47%至每盎司1,321.4美元。

--金属期市：伦铜接近一周低点，美联储会议在即削弱风险偏好

伦敦期铜卡在一周低点附近，在美联储今日稍晚即将召开会议之际，投资者的风险偏好下降，成交量萎缩。0851 GMT，伦敦金属交易所三个月期铜下跌0.47%至每吨4,876美元，上个交易日跌1.1%。(完)