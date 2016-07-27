《路透晚报》--7月27日

图为日本首相安倍晋三，安倍宣布政府下周推出总规模超过28万亿日圆(2,653亿美元)的经济刺激计划。图片由共同社提供。Kyodo/via REUTERS

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本下周推出2,650亿美元刺激计划，日本央行面临货币宽松压力

日本首相安倍晋三周三宣布，政府下周推出总规模超过28万亿日圆(2,653亿美元)的经济刺激计划。不过其中多少将直接用于刺激增长还不得而知。刺激计划包括13万亿日圆的“财政措施”。计划总规模超出最初预估的20万亿日圆左右，将近日本经济产值的6%。这让日本央行面临压力，不得不进一步宽松货币政策，以配合安倍的大笔支出计划。受到刺激方案规模大于预期影响，日股上涨近2%，日圆兑美元下跌。

--英国第二季GDP初值按季成长0.6%高于市场预估，受益于工业生产大增

官方数据显示，英国第二季经济成长加速，受益于工业生产按季增幅创下1999年第三季以来最强；英国是在第二季末举行退欧公投。英国第二季国内生产总值(GDP)初值较前季增长0.6%，高于第一季成长的0.4%。路透调查分析师预计为持平于0.4%。第二季GDP初值较前上年同期增长2.2%，按年增幅为2015年第二季以来最大。

--任天堂第一财季亏损高于预期，但对精灵宝可梦GO寄望甚高

日本游戏公司任天堂第一财季录得营业亏损，不利的日圆汇率打压了该公司业绩，不过手机游戏精灵宝可梦GO横扫全球市场，令人对该公司长期增长充满期待。任天堂在4-6月当季营业亏损为51亿日圆(4,900万美元)，因日圆升值压低了海外获利；汤森路透Starmine SmartEstimate预计，第一财季营业亏损为40亿日圆。

--印尼总统任命世行常务副行长英卓华为新财长

印尼总统进行内阁重组，任命世界银行常务副行长英卓华(Sri Mulyani Indrawati)为新财长。此次重组旨在提高领导团队的效率。贸易、能源和工业等部门也将更换部长。英卓华在前印尼总统苏希洛执政期间曾担任财长。新内阁将在周三稍晚就职。

--葛兰素史克将对英国药厂新投资2.75亿英镑，对英国充满信心

英国最大制药企业葛兰素史克计划对英国国内三家制药厂新投资2.75亿英镑(3.61亿美元)，暗示尽管上月英国公投退欧，但该公司仍对英国充满信心。该公司表示，将对英格兰北部的Barnard Castle、苏格兰的Montrose和伦敦北部的Ware进行投资。

--澳洲第二季通胀率处于17年低位

澳洲第二季消费者物价按年升幅为1999年第四季以来最低，且核心通胀率处于纪录低位，为澳洲央行最早在下周降息敞开大门。第二季消费者物价指数(CPI)较上年同期仅上升1.0%，CPI截尾均值较上年同期上升1.7%，均远低于澳洲央行2-3%的目标区间。

--重要企业财报

* 日产汽车第一季营业利润下滑9.2%，受汇率变动影响

* PSA标致雪铁龙上半年获利创纪录高位，但营收及交付量下滑

* 通讯应用软件商Line上半年净利增至25.6亿日圆，营收亦增长

* 拜耳第二季获利轻松超越预期，并调高全年财测

* 空中客车季度获利下滑，受A400M军用运输机费用打击

* 德意志银行第二季勉强盈利，CEO称需加大重组力度

* 巴斯夫第二季获利下滑，预期2016年营收降幅较大

* LG显示器第二季营业利润骤降，但预计下半年获利回升

[市场摘要]

--日本股市：收高1.7%，报导称首相安倍将宣布28万亿日圆经济刺激计划

日股日经指数收高，因媒体报导首相安倍晋三宣布28万亿日圆(2,653亿美元)的经济刺激计划。日经指数收高1.7%，至16,664.82点。午后一度上涨2.7%至16,821.43点。

--中国股市：沪综指收挫1.9%创一个半月最大单日跌幅，题材股领跌大盘

沪综指收挫1.9%，创一个半月最大单日跌幅。分析师指出，今日股指延续震荡但临近午盘突现跳水，次新股等前期热点题材股领跌大盘。近期管理层加强监管，场内部分资金选择退出，同时新增资金入场意愿不强，大盘短线承压明显。沪综指收报2,992.00点，跌58.17点或1.91%；上证A股今日成交3,155亿元人民币，创三个半月来新高。

--香港股市：收高，未受内地市场疲势所累。

港股收高，未受内地市场跌势影响。恒生指数收高0.4%，报22,218.99点，恒生国企指数涨0.6%，报9,115.29点。

--汇市：日圆下跌，受有关财政刺激计划报导及央行宽松预期打压

日圆下跌，因市场预期日本央行将采取进一步宽松货币而承压，且媒体报导日本将编制规模2,650亿美元的刺激计划。0827GMT，美元/日圆报105.52日圆，上涨0.86%。美元/日圆涨幅一度达1.8%，升至106.54。欧元兑美元小升至1.0999。

--欧元债市：德债收益率走低，30年公债标售料售纪录最低收益率水平

德国政府发行10亿欧元30年期公债时，应会打破上个月标售30年期公债时平均收益率0.65%的最低纪录。在标售前的二级市场交易中，30年期德债收益率持平，自上周四以来的涨势，已使30年期德债收益率下跌约10个基点至0.48%，10年期德债收益率下跌约5个基点，至负0.08%，两年期德债收益率持平于负0.60%。

--国际油市：油价持于近三个月低位附近，因过剩及经济担忧因素犹存

油价下跌，维持在本周稍早所及近三个月低位附近，受供应充裕和经济增长放缓打压。0830GMT，布兰特原油期货报每桶44.61美元，较前一交易日收盘跌0.26美元。美国西德克萨斯中质油(WTI)原油期货跌0.12美元，报每桶42.80美元。

--全球金市：金价因美元及股市持坚小跌，美联储利率政策备受关注

金价小幅下跌，因在美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日稍晚公布利率决议前美元和股市持坚。0832GMT，现货金跌0.09%，报1,318.65美元。金价周二涨0.4%。美国期金跌0.19%，报每盎司1,318.3美元。

--金属期市：伦铜下滑，市场静候美联储利率声明

伦敦期铜跌至近一周低点附近，因中国市场人气偏空，且美国联邦储备理事会(美联储/FED)稍后将会公布利率决定，料维持利率不变。0745GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.76%至每吨4,892.50美元。上海期货交易所主力期铜合约下跌0.2%，至每吨37,740元人民币。(完)