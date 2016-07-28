《路透晚报》--7月28日

图为美国总统奥巴马和美国民主党总统候选人希拉里。奥巴马在民主党大会发表演讲，表态全力支持希拉里成为美国史上首位女总统。 REUTERS/Carlos Barria

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美国总统奥巴马描绘乐观前景，力挺希拉里接棒

美国总统奥巴马在民主党大会发表演讲，全力支持希拉里成为美国史上首位女性总统。他还就美国的前景提出了与特朗普不同的观点。特朗普认为美国正在遭到非法移民和恐怖主义包围，在世界中迷失自己。奥巴马则表示，“对于美国的未来，我比以往任何时候都更加乐观。”

--日本政府拟进行约7万亿日圆直接支出，经济财政大臣敦促日本央行配合政府出招

据两位知情人士告诉路透，日本政府计划进行约7万亿(兆)日圆(670亿美元)的直接财政支出，帮助为总计超过28万亿日圆的经济刺激计划融资。这一规模仅为总计划的四分之一。消息人士称，总方案中还包括6万亿日圆的财政贷款和投资计划，旨在刺激诸如磁悬浮列车线建设等民间开支。

日本媒体援引经济财政大臣石原伸晃的话报导称，政府和日本央行必须共同努力以支撑经济。石原伸晃的评论显示，政治考量可能迫日本央行采取行动。

--莱斯银行计划裁员3,000人并关闭200家分支，因应退欧影响

英国最大的零售银行--莱斯银行集团表示，将加快实施削减成本计划，这可以帮助抵消经济环境更形艰困、以及英国公投退欧可能导致信贷需求减少等因素带来的负面影响。莱斯银行宣布计划通过进一步裁员3,000人和关闭200家分支机构，到2017年底时节省4亿英镑，以在长期低利率环境下保护其获利和有力的股息表现。

--瑞士信贷第二季惊喜录得净利，对组织重组战略是一大提振

瑞士第二大银行--瑞士信贷公布第二季意外录得净利，直接打脸分析师原本预计的连三季亏损，对该行执行长谭天忠(Tidjane Thiam)组织重组的努力是一大提振。瑞士信贷第二季录得净利1.7亿瑞郎，低于上年同期的净利10.5亿瑞郎。

--壳牌季度获利下降逾70%，受油气价格疲弱冲击

皇家荷兰/壳牌石油集团季度获利下降逾70%，远低于分析师预估，因油气价格疲弱进一步打压其营收。壳牌第二季当前供应成本(CCS)净利为10亿美元，分析师预估为22亿美元，上年同期为38亿美元。

--德国总理默克尔提前收假，应对难民政策问题

德国总理默克尔周四提前结束假期，以应对难民政策挑战。部分国内外人士指责她的难民政策令伊斯兰恐怖主义在德国扎根。默克尔返回柏林将于1100 GMT召开记者会。7月18日以来德国发生多起袭击事件，造成包括四名袭击者在内的15人死亡，多人受伤。德国左翼和右翼政治人士均称这该归咎于默克尔的难民政策。

--油田服务商Swiber声请清盘，顿成新加坡最大油价下跌受灾户

新加坡油田服务商Swiber控股面临数亿美元债务及订单下滑，公司声请清算，成为新加坡当地因油价下挫而倒台的最大灾户。新加坡法院已经指定了临时清盘人，并定于8月19日进行清盘聆讯。Swiber股票暂停交易，其他与油气相关公司的股票下跌4-10%。

--重要企业财报

* 大众汽车核心品牌上半年获利下降，受丑闻打击且销售下滑

* 法国家乐福上半年营业利润增长5.3%，第二季营收增长放缓

* 法国巴黎银行第二季获利勉强增长，因零售银行获利骤减

* 达能婴儿食品及乳品带动上半年获利超预期，全年目标不变

* 软银第一财季获利基本持平，国内电信业务获利稳健

* 野村控股4-6月净利同比降32%，拟斥4.3亿美元回购股票

[市场摘要]

--日本股市：央行会议结果出炉前收跌1.1%，日圆走坚打压市场人气

日经指数下跌，在日圆走坚之后市场稍事喘息，与此同时大多数投资者保持谨慎，观望周五结束的日本央行政策会议将会有何结果。日经指数收跌1.1%至16,476.84点。

--中国股市：沪综指微收升，中小盘题材股走势仍弱令大盘反弹乏力

沪综指微收升。分析师指出，昨日大跌后今日股指惯性低开，盘中绩优股和题材股走势差异加大，估值水平偏高的中小盘题材股重心下移令大盘反弹乏力；后市大盘将维持箱体震荡，波动区间继续收敛，3,000点仍是短期沪指价值中枢位置。沪综指收报2,994.32点，微涨2.32点或0.08%。

--香港股市：略微收低，受能源和金融类股拖累

港股略微收低，受能源和金融类股拖累。恒生指数跌0.2%，报22,174.34点；恒生国企指数下滑0.4%，报9,082.85点。

--汇市：美元兑日圆下滑，对日本央行祭出强力刺激措施的预期减弱

美元兑日圆下跌，因对于日本央行推出激进刺激措施的预期消退。此前结束的美联储会议并未暗示近期升息。美元兑日圆最多下跌0.9%至104.48日圆。0831GMT，美元跌0.62%至104.74日圆；美元指数下滑0.72%至96.357，料将创下八周内最大单日跌幅。

--欧元债市：意大利公债收益率小升，投资者等待10年期新债发售

意大利公债收益率(殖利率)小升，投资者在等待10年期新债的发售，一天后欧盟将公布压力测试结果，料将凸显意大利部分银行的问题。意大利10年期公债收益率上升0.4个基点至1.22%，德国10年期公债收益率则是下跌0.2个基点至负0.14%，接近两周低点。

--国际油市：油价小涨脱离4月以来低位，但供应过剩仍令市场承压

油价自4月以来低位小幅反弹，但油市前景依然疲弱，因原油生产商和精炼商的产量持续超出需求。0836 GMT，布兰特原油期货报每桶43.49美元，较上日收盘价上涨0.02美元。美国原油期货涨0.15美元，至42.07美元。

--全球金市：现货金保持住隔夜升幅，之前美联储维持利率不变

金价小幅上涨，保持住昨日1.5%的升幅，因在美联储维持利率不变后美元走弱。0837GMT，现货金上涨0.24%，报1,342.64美元。美国期金涨1.15%至每盎司1,342.0美元。

--金属期市：伦铜脱离近两周低点，因美联储会后美元下跌

伦敦期铜脱离近两周低点，因美联储没有暗示近期升息之后美元下跌，刺激投资人买进大宗商品等硬资产。0838GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上升0.54%至每吨4,876美元。上日一度低至每吨4,830美元，为7月12日以来最低。沪铜跌幅缩减至0.2%，至每吨37,820元人民币(5,681美元)。(完)