《路透晚报》--8月3日

图为行人经过日本央行总部。日本央行6月会议记录显示，一些委员对货币宽松的重点抱有怀疑。 REUTERS/Yuya Shino/File Photo

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本央行6月会议记录显示，一些委员对货币宽松的重点抱有怀疑

日本央行一位审议委员6月再度呼吁减少公债购买，另一位委员称政策重点已经从资产购买转向利率，凸显出委员们对当前政策框架抱有怀疑。日本央行公布的6月15-16日政策会议记录显示，委员们还普遍认为，短期内通胀预期已经有所走软，但长期预期仍处于上行轨道。在7月29日的会议上，日本央行则称将在9月全面检视量化宽松政策，让投资者意外，也让外界愈发认为日本央行目前的政策框架达到了极限。

--日本财务官浅川雅嗣对汇市投机走势提出警告

日本财务省财务官浅川雅嗣加大对日圆升势的口头干预，警告投机客勿推升日圆上涨过快。“外汇市场呈现出单边和投机性走势。正如七国集团(G7)及20国集团(G20)公报中明确指出的，外汇过度波动将损害经济稳定性，”浅川雅嗣表示，并称目前利率与外汇市场都很波动。“为防止投机活动更为活跃，我们将高度密切关注，并在必要时根据G7和G20协议予以回应。”

--英国经济第三季料萎缩，明年底前有50%机率陷入温和衰退--NIESR

英国国家经济社会研究院(NIESR)称，由于6月公投决定退出欧盟，英国经济本季料萎缩，明年底前有50%的机率出现温和衰退。NIESR称，经济前景已变黯淡，英国央行应对这一形势的能力有限。英国央行将于周四开会，会中可能决定采取2009年以来的首次降息行动。NIESR预计英国经济第三季萎缩0.2%，2016年全年增速放缓至1.7%，5月时预估为增长2.0%。

--PMI数据：

* 一项民间商业调查显示，日本7月服务业活动小幅扩张，因企业处理未交货订单，并且新订单在6月大幅下滑后显示出趋稳迹象。7月经季节调整的IHS Market服务业采购经理人指数(PMI)升至50.4，6月为49.4。

* 英国经济以2008-09年金融危机以来最快速度萎缩，这使周四英央行降息成为“意料之中的事”。7月服务业PMI持平于7月22日公布的初值47.4，自6月的52.3下滑，且创下2009年3月以来最低。

* 调查显示，欧元区上月企业活动扩张速度略快于之前估计，该地区迄今似乎基本摆脱了英国6月公投退出欧盟的影响。Markit报告称，欧元区7月综合PMI终值为53.2，高于初值52.9和6月的53.1。

* 受服务业增长走强鼓舞，德国7月民间部门活动升至年内最高，但在英国公投退欧后，一些公司乐观情绪减弱。德国7月Markit综合采购经理人指数(PMI)升至55.3，与初值一致。

* 法国服务业在第三季开局的增长速度快于之前估计，抵消了制造业持续疲弱的影响。Markit称，法国7月服务业采购经理人指数(PMI)升至50.5，高于初值50.3，也高于6月的49.9。

--企业业绩：

* 欧洲最大银行--汇丰控股表示，其上半年核心获利下降29%，略低于预估，因营收受到英国及香港核心市场经济增速放缓的打击。

* 全球矿业巨头力拓公布的半年度业绩创12年来最差，较上年同期大跌47%，因铁矿石和铜价下跌。不过业绩没有担心的那么差，该公司公布的派息也高于预期。

* 欧洲第二大保险商--法国安盛保险(Axa)公布2016上半年净利成长4%，受房地产处置的收益提振，但因天然巨灾成本及资产管理收入减少而受抑制。

* 法国第二大上市银行--法国兴业银行公布，第二季净利大幅增加，抵消了来自低利率以及疲弱交易收入的压力，主要受出售所持银行卡支付公司VISA Europe股权所带来的收益提振。

* 荷兰最大的金融服务公司--荷兰国际集团(ING)公布，第二季净利增加近27%，超出市场预期，得益于放款强劲增长。

--韩国称朝鲜向东部海域发射了一枚弹道导弹，日方称“严重威胁”日本安全

韩国军方称， 朝鲜从西部地区向东部海域发射了一枚弹道导弹。这是朝鲜不顾联合国安理会决议发射的又一枚弹道导弹。

韩国联合参谋本部的一位官员称，朝鲜早晨发射的一枚弹道导弹在日本水域或附近着陆，这显示朝鲜攻击邻国的野心。

日本防卫大臣中谷元表示，朝鲜发射导弹“严重威胁”日本安全。他向记者称，日本自卫队仍警惕朝鲜进一步发射导弹。

日本首相安倍晋三称，朝鲜发射导弹落在日本水域或附近，给日本安全造成巨大威胁，东京方面强烈抗议。

[市场摘要]

--日本股市：日圆走强打压日经指数触及三周低点，金融股受创最重

日本股市日经指数跌至三周低点，因日圆走强。而继日本公债近期波动之后，今日金融股受创最重。日经指数收低1.9%至16,083.11点，创下6月24日以来最大单日跌幅，并触及逾三周来最低收盘位。东证股价指数下跌2.2%至1,271.98点。

--中国股市：沪综指连二日小幅收升，国企改革股领涨但观望气氛仍浓

中国股市沪综指连二日小幅收升。分析师指出，大盘走势虽略有反复但已开始走稳，短期仍将是低位横盘震荡过程；创业板形态则还未修复好，重心或继续下移。沪综指收报2,978.461点，涨7.182点或0.24%。上证A股今日成交1,574亿元人民币。沪深300指数收报3,193.51点，涨0.14%。

--香港股市：恒指收跌1.8%至两周低点，追随全球市场低迷走势

香港股市下跌逾1%至两周低点，追随全球股市的下跌走势，因围绕经济增长和欧洲银行业体质的忧虑挥之不去。恒生指数收跌1.8%，收报21,739.12点。恒生国企指数下跌1.7%至8,978.33点。

--汇市：美元指数在六周低点附近挣扎，美国升息预期降温

美元小升，但兑一篮子货币仍接近六周低点，市场认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)将会较晚而非较早升息的看法，持续令美元承压。0835GMT，美元指数小涨0.22%报95.270，但仍接近周二低位95.003，而且较一周前美联储政策声明公布前下跌2%。美元兑日圆涨0.21%至101.09日圆。

--欧元债市：德国公债收益率小跌，观望两年期新债发行表现

德国公债收益率(殖利率)小跌，投资人观望两年期德债发售，此笔发债被认为将考验对于欧洲央行买债方案持续支撑市场的信心。德国发行50亿欧元两年期新债，票息为零，上日德债甫遭遇今年最大跌势之一。

--国际油市：美国原油期货继续低于40美元，供应过剩让市场承压

国际油价仍保持疲弱，美国原油期货价格跌至每桶40美元下方，布兰特原油期货亦跌破每桶42美元，因供应过剩和经济增长迟滞都令油市承压，尽管美元走软给油价带来些许支撑。0837 GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货涨0.73%报每桶39.80美元，布兰特原油期货价格涨0.72%报每桶42.10美元。

--全球金市：金价守住上日涨幅，得益于亚股下挫且联储升息前景转暗

金价守住上日涨幅，因亚洲股市大跌且美国经济数据疲弱，削弱了对美联储近期内升息的预期。黄金在今年以来大涨约28%，表现可圈可点，投资者在经济疑虑加剧的情况下买入黄金避险。0839GMT，现货金略升至每盎司1,364.21美元，昨日触及7月11日以来高位1,367.33美元。美国期金跌约0.12%至每盎司1,371.00美元。

--金属期市：美元反弹打压伦铜下跌，夏季清淡市况持续

伦铜下跌，因美元脱离近期低点。沪铜亦下滑，此前中国表示正在考虑放松货币政策，但没有提及何时行动。0841GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑0.25%，报每吨4,880美元，上日收盘近持平。(完)