《路透晚报》--8月15日

图为日圆纸币。日本经济继第一季强劲增长后，在4-6月减速至接近停滞。 REUTERS/Shohei Miyano/File Photo

Reuters8月15日 - 以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本第二季经济濒临停滞，安倍政策遭质疑

日本经济继第一季强劲增长后，在4-6月减速至接近停滞，受出口和资本支出疲软拖累，这给首相安倍施加更大压力，需出台政策以维持经济的可持续增长。日本内阁府周一公布的数据显示，第二季实质国内生产总值(GDP)环比年率为成长0.2%，不及路透调查预估中值成长0.7%，增幅远远小于1-3月修正后的增幅2.0%。

--日本央行将在9月政策检视中辩论基础货币目标

消息人士称，日本央行下次政策检视会议可能辩论通过大规模资产购买扩大基础货币的目标，消息人士表示，该行已经准备了一份将在下月公布的“全面性”评估的初步概要，当中将维持尽快达成2%通胀目标的宣誓。熟知日本央行思维的消息人士表示，不能排除更为激进的调整。一个选项可能是将货币政策目标从基础货币转向长期利率。

--英国公投退欧后雇主缩减聘雇计划

一项行业调查显示，在6月公投退欧后，英国雇主对聘雇更加谨慎，且更加不可能投资员工培训。英国人力发展协会(CIPD)称，雇主计划在未来三个月增加员工的比重从公投前的40%降至36%。有20%的雇主认为，有一些员工正考虑在未来12个月搬离英国。

--美国纽约肯尼迪机场经过搜查后未发现枪击迹象

纽约肯尼迪机场运营当局表示，对该机场进行初步排查后，并未发现机场航站楼有发生过枪击的证据。周日稍早有报告称在该机场一个航站楼内听到枪击声。纽约与新泽西港务局在一条推文上称，对八号航站楼进行搜查后并未发现弹壳；接到出发区有枪击的报告后，航站楼进行了人员疏散。纽约与新泽西港务局称：“出于谨慎，航站楼进行了疏散。”

--委内瑞拉今年石油产量严重下滑，因投资不足及付款推迟

路透在了解数据并采访公司消息人士及工作人员后认为，由于经济危机的影响以及数年来投资不足和管理不当，拥有全球最大原油储量的委内瑞拉今年的石油产量有可能出现14年来最严重的下滑。委内瑞拉国营石油公司Petroleos de Venezuela(PDVSA)正在极力遏制产量的下滑。由于客户对供油企业付款推迟、设备投资缺乏以及国家大型油田规划不当，今年以来产量下滑的情况有所加剧。

--泰国第二季GDP增幅高于预期，全年增长预估维持不变

泰国第二季经济增幅高于预期，得益于强劲的政府支出和游客消费，但该国经济规划机构维持2016年全年增长预估不变，因出口料将不及预期。旅游业占到泰国国内生产总值(GDP)的10%，在该国多个旅游胜地上周五发生一系列爆炸后，对今年剩余时间的旅游业收入将出现一些担忧。泰国国家经济及社会发展局(NESDB)周一称，第二季经季节调整的GDP较前季增长0.8%。这一增幅低于第一季修正后的1.0%，但高于路透调查预估的0.5%。

[市场摘要]

--日本股市：收盘下跌，日圆强势和日本GDP数据疲软打击人气

日本股市收盘下跌，市场交投淡静，因日圆保持强势，且数据显示，日本经济在第二季濒临停滞，打击了投资者人气。日经指数收盘跌0.3%至16,869.56点。东证股价指数收跌0.5%至1,316.63点，由于很多市场参与者因假日离场，成交量仅为12.4亿股，为2014年4月以来最低。

--中国股市：沪综指放量收升2.4%创逾七个月新高，地产金融板块领涨大盘

中国股市沪综指放量收升2.4%，创逾七个月新高。分析师指出，今日大盘放量跳空高开高走，股指轻松突破3,100点整数关口，地产、金融股走势强劲领涨大盘。另外近期深港通预期升温，对市场人气形成提振。沪综指收报3,125.20点，涨74.53点或2.44%，为两个半月最大单日涨幅，此前收盘高点为1月8日的3,186.41点，此前最大单日涨幅为5月31日的3.34%；

上证A股今日成交3,194亿元人民币，上日成交量为1,724亿元，较上一交易日放大八成以上。沪深300指数收报3,393.42点，涨3.01%。

--香港股市：收于九个月新高，金融和IT类股领涨

香港股市收于九个月新高，因全球利率水平低迷，促使一些股市投资者到新兴市场追求收益率。市场人气亦受到中国股市涨势支撑，中国股市跳涨至七个月高点，因市场乐观认为，中国当局将推出更多政策宽松措施以提振经济。恒生指数涨0.7%，报22,932.51点，恒生国企指数升1.6%，报9,708.89点。

--汇市：美元略为走软，美国数据疲弱冲淡美联储升息预期

美元略为走软，受疲弱美国数据打击，数据也淡化了美联储今年升息的预期。0842GMT，美元指数报95.661，微跌0.06%；美元兑日圆微幅跌0.24%，至101.03日圆，欧元兑美元小涨0.05%，至1.1164美元。

--欧元债市：公债收益率接近纪录低位，因亚洲国家公布疲弱经济数据

欧元区公债收益率(殖利率)持于纪录低点附近，因亚洲国家公布疲弱经济数据，让央行有责任提供刺激来促进全球经济成长。德国10年期公债收益率小涨至负0.16%。西班牙和意大利公债收益率持稳。葡萄牙10年期公债收益率早盘一度涨2.2个基点至2.75%，稍后回落。

--国际油市：油价触及月内高位，市场揣测产油国可能采取托市行动

油价上涨至8月新高，指标布兰特油价本月以来累计涨11%，因投资者愈发揣测，产油国可能采取行动支持供应过剩市场中的油价。0908GMT, 布兰特原油期货上涨0.92%，报47.40美元；美国西德克萨斯中质油(WTI)期货上涨0.9%，报44.89美元。

--全球金市：金价微涨，美国零售销售数据疲弱降低近期升息预期

金价微涨，由于美国上周五公布的零售销售数据疲弱，市场降低了对美联储近期升息的预期。0815GMT，现货金上涨约0.23%，报1,338.78美元，上周五一度上涨1.3%至1,355.80美元，但终场因获利了结而小幅收低。美国期金上涨0.08%，报1,344.3美元。

--金属期市：伦敦期铜徘徊在一个月低点附近，中国需求前景黯淡无光

伦敦期铜卡在一个月低位附近，中美两国经济增速下滑令需求前景蒙尘，而当下已经是北半球的夏季需求淡季。0820GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜微涨0.05%报每吨4,763美元。沪铜收跌1.3%，报每吨37,070元人民币。(完)