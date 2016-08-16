《路透晚报》--8月16日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--澳洲央行8月降息旨在刺激经济加快增长，未来两年通胀料仍低于目标

澳洲央行8月会议纪录显示，该央行本月稍早降息至纪录低位时，认为经济仍有加快增长的空间，并预计通胀率在未来两年或更长时间仍将低于目标水准。澳洲央行本月将指标利率降至1.5%，为今年以来第二次放宽政策。央行希望帮助经济抵御通缩的威胁，并抑制澳元升值。8月2日的会议记录显示，“委员们提到，最近的CPI数据证明低通胀可能持续一段时间。”

--英国7月CPI同比增幅为2014年11月以来最大

英国统计局公布，7月消费者物价指数(CPI)较前月下降0.1%；较上年同期上升0.6%，增幅为2014年11月以来最大。路透调查预估分别为下降0.1%和上升0.5%。7月PPI产出物价较前月上涨0.3%，较上年同期上涨0.3%，同比涨幅为2014年6月以来最大，因英国退欧公投后英镑下跌，推高了进口物价，给未来制造了通胀压力。

--委内瑞拉2017年原油供应量可能大减

美国哥伦比亚大学发表报告称，全球油市2017年从传统的主要原油出口国--委内瑞拉获得的原油供应将大幅减少，因该国爆发的严重政治和经济危机使得提高原油产量所需的投资停顿。在反对派力争举行大选以撤换委内瑞拉总统马杜罗之际，该国经济也恶化，引发外界对该国是否有能力偿还外债的担忧。委内瑞拉最大的产业--石油产业正在放缓，并且显示出管理不善的迹象。

--澳洲外资投审局澄清拒绝中资竞购电网是出于新讯息而非政治理由

澳洲外资投资审核局(FIRB)主席表示，否决中资竞购方以100亿澳元(77亿美元)收购澳洲最大电网的决定是出于新讯息，而非政治动机。澳洲当地媒体周二刊出的专访中，FIRB主席Brian Wilson为该会处理Ausgrid电网股权出售案的决定做辩护。本案最终入围竞购的两个买家是中国国家电网和香港长江基建。

--巴西雷亚尔升值态势难挡，但政策可用选项不多--官员

巴西政府一位高级经济官员对路透说，巴西雷亚尔升值态势料将持续，但政府能阻升汇率的选项并不多。这位官员因未获授权公开发言而要求匿名。他表示，政府将仰赖减少其传统的货币互换部位来抑制雷亚尔升值速度。巴西当地制造商已因经济衰退身陷困境，本币升值如同雪上加霜。他说政府经济团队不考虑直接买进美元或者阻挠资本流动，后者在过去已被证明是有害的。

--必和必拓录得创纪录财年亏损，预期本财年现金流增逾一倍

全球最大的矿产企业必和必拓(BHP Billiton)公布年度亏损达创纪录的64亿美元，因对页岩油业务押错赌注、巴西大坝灾难事故、以及大宗商品价格下跌打击，不过该公司表示，预期今年自由现金流将增加超过一倍。该公司称，按当前的铁矿石、铜、煤炭和原油及天然气价格计算，随着成本削减及净债务的减少，预计公司截至2017年6月的当前财年将创造逾70亿美元的自由现金流。

--美国工业气体供应商Praxair洽谈并购德国同业Linde--消息

知情人士称，美国工业气体供应商Praxair Inc正在为收购德国同业Linde AG进行初期谈判，若是合并成功，将以超过600亿美元的市值成为业界第一大公司。这项交易也凸显出，在经济增长放缓之下，制造业、金属及能源行业需求均趋疲弱，工业气体行业从而兴起整并浪潮，较小规模业者面临的竞争压力越来越大。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收跌1.6%至逾一周低点，日圆上涨导致尾市卖盘加速

日本股市日经指数收盘跌至逾一周低点，因在美元兑日圆触及一个月低点后，尾市卖盘加速。在美国今日稍晚将公布一系列经济数据前，市场也变得谨慎。日经指数收盘跌1.6%至16,596.51点，创8月5日以来最低收位。东证股价指数收盘跌1.4%至1,298.47点。

--中国股市：沪综指震荡收跌，银行股整体回调对大盘形成拖累

中国股市沪综指震荡收跌。分析师指出，今日大盘高开低走，盘中热点较昨日有所扩大，地产股依旧保持强势，但中小盘股整体表现平平，银行股整体回调对大盘形成明显拖累，后市需关注资金和乐观情绪能否过渡至中小盘股。沪综指收报3,110.04点，跌15.16点或0.49%，上证A股今日成交3,024亿元人民币，上日成交量为3,194亿元。沪深300指数收报3,378.25点，跌0.45%。

--香港股市：与许多亚洲股市一道基本收平，触及年内高位后降温

香港股市大体收平，与许多亚洲股市一致，在触及今年最高水准后市场有所降温。恒生指数小跌0.1%，报22,910.84点；恒生国企指数持平于9,707.99点。

--汇市：FED官员讲话拖累美元全线下跌，兑日圆创逾一个月低位

美元全线下跌，兑日圆下跌整整1日圆至一个月低位，而且兑大宗商品相关货币亦下跌，这些货币与经济成长及全球投资者风险偏好上升最紧密相关。过去一周美元一直处于承压状态，因为近期一系列经济数据及部分美联储官员的讲话，令美国年内升息预期大受打击。美元指数跌0.6%报95.051。美元兑日圆最低报100.15，为英国退欧公投过后以来最低位。美元兑欧元跌至七周低点1.1258，美元兑澳元和兑新西兰元分别下滑0.5%和0.7%。

--欧元债市：公债收益率下跌，英国央行将进行第二次购买长债

欧元区公债收益率(殖利率)下跌，英国央行今日将进行重启量化宽松后的第二次标购长债。上周英国央行购买长债，未获足额供应后，英国公债收益率跌至纪录低位，带动欧元区公债收益率全面下滑。一些分析师表示，英国央行购债不足额，凸显出投资人不愿卖出回报最高的长债，暗示债券稀缺有可能对央行刺激措施构成问题。欧元区公债收益率当日略微下跌，据Tradeweb数据，指标德国10年期公债收益率跌2个基点，至负0.08%。

--国际油市：油价持稳在五周高点附近，因传言称产油国将支撑市场

油价仍保持在五周高点附近，受到产油国将采取行动支撑市场传言的支撑。不过部分投资人在亚洲交易时段获利了结，因油价自8月初以来已经上涨了16%。0737GMT，布兰特原油期货报每桶48.37美元，较上日尾盘上涨0.02美元，较8月2日所及本月低点41.51美元高出约15%。美国西德克萨斯中质油报每桶45.83美元，较上日尾盘上涨0.09美元，较8月3日所及本月低点39.19美元高约16%。

--全球金市：金价上扬，因美国升息预期降温令美元承压

金价连涨第二日，因对美联储今年升息的预期降温导致美元走软。0900GMT，现货金上涨0.8%，报1,349.50美元；美国期金上涨0.59%，报1,355.4美元。

--金属期市：伦铜徘徊在近一个月低点，因季节性需求疲弱和前景不确定

伦敦期铜在近一个月低点徘徊，因季节性买需疲软，并且中国需求增长前景不确定，交易员也在观望一系列将要公布的美国经济数据。摩根大通在报告中指出，“虽然近期由宏观因素推动的基本金属涨势已经打乱了空头市场格局，但看未来几个季度的基本面，我们依然预计铜价会下跌。”0901GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.84%报每吨4,807美元。上海期货交易所主力期铜合约基本持平，收报每吨37,220元人民币。(完)