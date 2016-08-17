《路透晚报》--8月17日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--澳洲薪资增长缓慢，低通胀局面难改

澳洲第二季薪资创出纪录最慢增速，压制通胀与消费者支出。这增强了未来数月央行进一步降息的可能性。澳洲统计局周三公布的数据显示，第二季薪资价格指数较前季上升0.5%，连续第三个季度保持这样微弱的增幅。第二季薪资价格指数较上年同期上升2.1%，这是蜗牛一样的速度，通常只有在经济衰退时期才会看到。

--英国7月请领失业金人数意外下降，家庭财务信心自退欧公投冲击中恢复

官方数据显示，英国7月请领失业金人数意外下降，尽管脱欧公投给经济造成冲击。英国国家统计局公布，7月请领失业金人数减少8,600人。相比之下，6月是增加900人。周三发布的请领失业金人数是首个反映6月23日公投以来就业市场状况的官方指标。

另一份调查显示，英国家庭已经从公投退欧引发的信心失落中恢复过来，对家庭财务状况的看法已有改善。这是又一份显示英国消费者从容因应公投结果的佐证。

--德国经济部同意中国美的集团收购库卡--报导

德国巴伐利亚广播公司(Bayerischer Rundfunk)报导，德国经济部将核准中国美的集团收购工业机器人大厂库卡集团(Kuka)。由于库卡被视为在这个重要产业的德国代表企业，德国政府曾试图达成协议，使美的集团在库卡的持股不超过49%。但之后库卡的主要德国股东决定出售持股，令德国政府的计划破灭。美的集团在8月8日表示，持有库卡94.55%的股权。

--思科将裁员约1.4万人，占全球员工数近20%--CRN

科技新闻网站CRN援引接近思科的消息人士称，网络设备生产商思科CSCO.O将裁员约1.4万人，相当于其全球员工数量的近20%。报导称，思科料将在几周内宣布裁员决定。该公司正在从以硬件为本向以软件为主转型。思科拒绝发表评论；截至4月30日止，该公司拥有逾7万名雇员。

--独家：黑石集团向JDA提出融资计划，欲从霍尼韦尔手中突围--消息

知情人士透露，黑石集团已提出一项融资计划协助美国供应链管理公司JDA Software Group，负债沉重的JDA可在将公司出售给霍尼韦尔(Honeywell)之外，有另一种选择。此举显示出黑石集团为了获得交易而另辟蹊径。在霍尼韦尔等公司的竞购下，黑石集团传统的杠杆收购方式在财务上较不具吸引力。

--福特与百度联合向自动驾驶技术公司Velodyne投资1.5亿美元

福特汽车和搜索引擎巨头百度联合向生产自动驾驶汽车关键零配件的Velodyne投资了1.5亿美元，福特目前在加大对自动驾驶领域的拓展力度。Velodyne是家激光传感器生产商，而激光传感器是自动驾驶汽车的一个主要构件。这笔于周二早间宣布的投资，是为了加快激光传感器的开发，扩大它在高级辅助驾驶系统中的应用，并最终能用于自动驾驶汽车。

[市场摘要]

--日本股市：收盘上涨，但美联储官员言论抑制买盘

日本股市周三收盘上涨，上日为下跌；但在美联储官员鹰派言论推动日圆隔夜升至七周高位后，投资者交投谨慎，导致反弹幅度有限。日经指数收盘涨0.9%至16,745.64点。东证股价指数收盘涨1.0%至1,311.13点。

--中国股市：沪综指震荡近收平，深港通获批消息对市场影响不大

中国股市沪综指震荡近收平。分析师指出，昨晚深港通获批消息公布后，今日大盘盘中继续探底并震荡回升，尾盘逐渐收回跌幅，显示整体受消息影响有限，题材股和中小盘股则相对活跃，料大盘短期仍有上扬机会。沪综指收报3,109.55点，跌0.49点或0.02%，上证A股今日成交2,379亿元人民币，上日成交量为3,024亿元。沪深300指数收报3,373.05点，跌0.15%。

--香港股市：因投资者获利了结而收低，深港通获批消息影响不大

香港股市收低，因部分投资者获利了结，未理会期待已久的深港通获批消息。恒生指数收低0.5%至22,799.78点；恒生国企指数跌0.7%至9,641.76点。

--汇市：美元扩大涨势，市场关注美联储会议记录

美元指数扩大涨势，之前兑日圆和欧元从七周低位反弹，因之前一天美联储两位官员发表了鹰派讲话。交易员称，上周美元跌势主导市场，目前部分被亚特兰大联储总裁洛克哈特和纽约联储总裁杜德利讲话所淡化，他们警告称，美联储可能将在9月升息。市场焦点目前集中于周三稍晚公布的美联储上次会议记录，以研判美联储究竟距离再度升息有多远。欧洲盘初，美元兑一篮子货币上涨0.2%，美元兑日圆上涨0.5%至100.81，前一日一度低见99.550，为英国6月退欧公投后的最低。欧元兑美元跌0.1%至1.1261，海外市场曾升至6月24日以来最高1.1323。

--欧元债市：西班牙公债收益率下滑，因该国政治僵局有望终结

西班牙公债收益率(殖利率)自一周高位回落，即将召开的会议有望为新政府组建、结束八个月的政治僵局铺平道路。整个欧元区来看，公债收益率下降2-4个基点。在前一交易日价格下跌过后，市场已收复一些失地。但焦点集中在西班牙。临时首相拉霍伊(Mariano Rajoy)及其保守派人民党将召开会议，考虑公民党(Ciudadanos)的提议：为了换取政治改革，该党将支持新政府。西班牙10年期公债收益率跌3个基点至0.97%，低于略高于1%的一周高点。

--国际油市：油价下挫，因市场质疑产油国控产协商结果

油价从五周高位回落，因分析师怀疑产油国控制供应过剩的协商是否会取得成功。0848GMT，布兰特原油期货报每桶48.66美元，较上日结算价跌0.57美元。尽管今日油价下跌，但自8月初以来的涨幅仍超过17%，距离上日所及五周高位49.36美元依然不远。美国原油期货报46.11美元，较前结算价跌0.47美元，但自8月初以来仍涨18%。

--全球金市：金美联储官员的鹰派言论令金价小跌，关注联储7月会议记录

黄金价格小跌，因美联储官员发表鹰派言论，提升了年内升息的可能性，与此同时，交易员等待美联储最近一次会议记录的公布，以从中寻找线索。0843GMT，现货金下跌0.1%至每盎司1,344美元左右。美国期金下跌0.55%报每盎司1,349.5美元。

--金属期市：LME金属全面走软，因美元小幅反弹

伦敦金属交易所(LME)期铜周三走低，北半球夏季假日导致市场流动性下降和缺乏方向。美元在美联储7月会议记录公布前反弹，亦给金属价格带来压力。0846GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.92%至每吨4,766.5美元，上周五曾降至一个月低位4,750.50美元。上海期交所期铜小涨0.2%，报每吨37,220元人民币(5,613美元)。(完)