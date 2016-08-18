《路透晚报》--8月18日

图为一万日圆面值的纸币。日本7月出口下滑速度为全球金融危机以来最快，日圆反弹和国外经济疲弱给出口带来压力。 REUTERS/Yuriko Nakao/File Photo

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本出口创全球金融危机以来最快降速，受累于日圆强势

日本7月出口下滑速度为全球金融危机以来最快，日圆反弹和国外经济疲弱给对外出口带来压力，从而使日本经济和政府更加依赖内需来带动增长。7月出口较上年同期下滑14.0%，为2009年10月以来最快降速。该数据与路透调查的预期中值一致。分析师表示，出口将持续疲弱的风险升高，因为全球经济不确定性没有多少减弱迹象，而这可能会削弱日本决策者重振本国经济的努力。

日本财务省财务官浅川雅嗣周四再度警告称，当局正在关注外汇市场的投机性波动，将在必要时做出回应。他是在与日本央行及其他金融监管机构官员举行会议就金融市场交换看法后，对记者做出这番讲话的。

--英国7月零售支出增速远超预期，消费者未理会公投退欧

官方数据显示，英国消费者并未理会6月公投脱欧，7月零售销售增长幅度远远超过预期。英国国家统计局称，7月零售销售量较6月大增1.4%，超出了路透调查中所有分析师的预估，预估中值为增长0.2%。这是首个反映6月23日英国公投退欧后消费者需求状况的官方数据。温暖天气促进服装销售，英镑贬值也吸引海外买家放手购买手表和珠宝等奢侈品。

数据公布后，英镑兑美元跳涨0.005美元至两周高位1.3125，日内上涨0.7%；英镑兑欧元升至0.8625英镑，数据公布前报0.8654。

--澳洲7月就业人口增幅大于预期，但全是兼职岗位

澳洲7月就业人口增幅大于预期，失业率意外降至5.7%。但美中不足的是全职就业人口大幅减少，显示就业市场仍存在劳动力闲置。澳洲统计局周四公布的数据显示，7月经季节调整就业人口增加2.62万人，远高于路透调查预估的增加1.1万人。失业率从5.8%降至5.7%，分析师的预期是持平于5.8%。然而，全职就业人口减少4.54万人，回吐了前月的所有增幅，保持今年迄今就业增长偏向兼职的趋势。

--穆迪上修巴西、俄罗斯和中国今明两年宏观展望

美国穆迪投资服务公司(Moody's)宣布，上调全球最大新兴市场经济体2016和2017年展望，预计20国集团(G20)新兴市场今明两年分别成长4.4%和5%。穆迪的分析师在研究报告中表示，他们预期新兴市场经济成长整体趋于稳定，但预测部分国家增长加快，部分国家放缓。穆迪上修了巴西、俄罗斯和中国的宏观展望，下修了土耳其和南非的成长预期。

--全球30大钢企债务总额达创纪录的1,500亿美元--安永

安永会计师事务所周四表示，全球30大钢铁企业债务总计达创纪录的1,500亿美元，这进一步表明，只有配合更加彻底的行业重组，政府对该行业的支持才能见效。安永报告称，钢企为了抢占市场份额而大举借债，尤其是中国钢铁行业自2000年以来增加了大约10亿吨产能，也促使全球过剩产能达到7亿吨左右。中国钢铁行业的债务总额估计达5,000亿美元，相比之下，全球30大钢企的债务规模可谓小巫见大巫。

--镍市场供应将持续短缺，具有长期投资价值--金川集团董事长

金川集团股份有限公司董事长杨志强表示，中国镍价涨势才刚开始，由于未来几年国内供应将持续短缺，且来自新领域的需求持续增加，镍具有长期投资价值。杨志强周三在公司网站发表署名文章称，“镍价仍处中长期低点，投资价值可期”。随着菲律宾加大镍矿环保整顿力度，该国的镍供应也将收紧。杨志强认为，新能源汽车暴发性增长对镍的需求将持续增加，推动镍价上涨。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收低1.6%至近两周低点，日圆走强打压风险胃纳

日本股市日经指数周四跌至近两周低点，因日圆走强打压了投资者的风险胃纳，并拖累股市普遍下跌。日经指数收低1.6%至16,486.01点，为8月5日以来最低收位。东证股价指数跌1.6%至1,290.79点。

--中国股市：沪综指小幅收跌，大盘持续震荡调整房地产股走势偏活跃

中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，今日大盘持续震荡整理，午后重心有所下移，虽然房地产股走势偏活跃对指数形成一定支撑，但盘中多数个股表现疲弱。大盘在前期放量突破后受年线压制回撤，后市需反复震荡整理消化上方压力。沪综指收报3,104.11点，跌5.44点或0.17%，上证A股今日成交2,530亿元人民币，上日成交量为2,379亿元。沪深300指数收报3,364.58点，跌0.25%。

--香港股市：恒指收高1%，深港通行情憧憬提振科技股

香港股市尾随亚股收升，美联储最新会议记录显示，9月升息的机率看来不高。由于预期深港通即将上路料促使新资金流入，投资人寻求提前布局，亦支撑港股。恒生指数收涨1%，至23,023.16点。恒生国企指数上涨0.1%，至9,654.69点。

--汇市：美元指数触及七周低位，美联储会议记录显示意见分歧

美元兑一篮子主要货币触及七周低位，之前公布的美联储7月货币政策会议记录显示，政策制定者对是否需要很快升息仍有分歧。周三公布的会议记录显示，尽管联邦公开市场委员会(FOMC)委员对美国经济前景和就业市场普遍乐观，但“有几位”决策者表示，未来雇佣步伐放缓或许表明短期内不应升息。0836GMT，美元指数跌0.39%，报94.350。美元兑日圆跌0.17%，报100.07日圆；欧元兑美元涨0.38%，报1.1329；欧元兑日圆涨0.19%，报113.38。

--欧元债市：公债收益率下跌，因美联储会议记录暗示决策者意见分歧

欧元区公债收益率下跌，由于最新美联储会议记录显示决策者意见分歧，因此市场对美国9月升息的预期消退。该记录似乎暗示在作出利率决策前，美联储还要等待更多经济数据的出炉。德国公债期货在早盘急速上涨，欧元区政府公债收益率则全线走低。德国10年期公债收益率跌3.2个基点至负0.08%。10年期法国公债和荷兰公债的收益率跌幅也大体如此。

--国际油市：油价上涨，下月产油国会议能否达成减产仍备受关注

油价上涨，布兰特油价六周来首次突破每桶50美元，交易员仍在讨论下个月石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国会议达成减产协议的可能性。0750GMT，布兰特原油期货报每桶49.93美元，涨0.08美元，稍早曾触及每桶50.05美元高位。西德克萨斯中质油(WTI)原油期货报每桶47.10美元，涨0.31美元。

--全球金市：美元走疲支撑金价上扬，美联储会议记录压低升息预期

金价连续第四个交易日上扬，受美元下跌激励。美联储7月会议记录显示，数名决策官员对短期内升息表达保守态度，引发美元走疲。0847GMT，现货金上涨0.17%，报1,350.41美元。美国期金上涨0.5%，报1,355.5美元。

--金属期市：伦铜攀升，因美联储会议记录打压美元下跌

伦敦期铜周四攀升，脱离近一个月低位，此前美联储会议记录显示决策者并不急于升息，打压美元下跌。由于北半球夏季假期较多，需求放缓，金属普遍走势挣扎。摩根士丹利表示，特别对期铜而言，供应增加的前景以及供应受干扰的情况少于往常，令铜价前景黯淡。0850GMT，伦敦期铜涨1.01%，报4,822.0美元。上海期铜收涨0.2%至每吨37,370元人民币。(完)