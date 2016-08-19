《路透晚报》--8月19日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本8月制造业景气判断指数为2013年以来最低

路透短观调查显示，日本8月制造业信心恶化并触及2013年以来最低水平，当时央行开始采取激进的货币放松举措。调查反映了日圆升值带来的痛苦，并凸显出政策制定者促进经济增长所面对的艰巨任务。调查还显示，服务业信心8月实现五个月来首次上升。这是私人消费脆弱、而非强劲的迹象。私人消费占日本经济的大约60%。8月1-16日调查了533家大中型企业，其中有275家做出回复。在此期间，日本首相安倍晋三在月初公布了新的经济刺激计划，但似乎对日本企业信心影响不大。

--美国达拉斯联储总裁称中性利率偏低，FED升息的行动空间有限

美国达拉斯联储总裁柯普朗表示，中性利率偏低妨碍货币政策正常化。“美联储有调整利率的空间，但没有人们可能想象的那么大，因为中性利率低于人们的预期，”柯普朗在达拉斯举行的一个金融服务专业人员会议上称。“这是一个具有挑战性的时刻，”他补充道。中性利率指的是与稳定通胀和充分就业相联系的借贷成本水平。美联储自去年12月启动10年来的首度升息后，一直难以继续实施。

--澳洲财政部正式回绝中资竞购国有电力供应商AUSGRID

澳洲财长莫里森周五正式回绝两家中资企业竞购该国最大的电网企业Ausgrid，因其未能消除安全疑虑。这宗交易价值达100亿澳元(76.7亿美元)。莫里森上周宣布，不允许把Ausgrid股权出售给中国国家电网及香港长江基建。他周五称，外资收购Ausgrid的交易违背国家利益。

中国商务部新闻发言人孙继文周五表示，澳方拒绝中国企业投资澳洲电网项目将严重挫伤中国企业赴澳投资的积极性，对中澳经贸关系产生不利影响。

--澳洲四大银行在美国遭遇集体诉讼，被控操纵利率

澳洲最大的四家银行表示，和全球其它13家银行一道受到美国投资基金的起诉，罪名是操纵指标利率。但四家银行否认这一指控，并誓言提出抗辩。与此同时，澳洲监管机构对于此事的庭审正在进行当中，当前环境下，全球监管机构对于市场操纵行为的审查日益严格。近期的多项调查已经查处了一些全球性大银行，并产生巨额罚款。本桩诉讼案中被告包括澳洲国民银行(NAB)、澳新银行(ANZ), 澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)和澳洲联邦银行(CBA)。两家美国投资基金和一位衍生品交易员提出集体诉讼，已于8月16日提交至纽约南区美国地方法院。

--澳洲金融：穆迪将银行业展望由稳定调降为负面

美国穆迪投资服务公司(Moody's)已将澳洲银行业展望由稳定调降为负面，对薪资成长缓慢、利率位于纪录低位、放贷竞争激烈与家庭债务上升，导致银行获利成长低迷提出警告。穆迪表示，在倚重矿业的省分，矿业公司与家庭的问题贷款上升，可能令澳洲银行受到伤害。澳洲银行业评级在全球名列前茅。

--优步收购自动驾驶卡车公司Otto，与沃尔沃结盟

优步(Uber)表示，收购自动驾驶卡车新创公司Otto，并与沃尔沃汽车结成3亿美元的同盟以开发自动驾驶汽车。优步的这些举动，展现对先进自动驾驶科技的热切心态。如果优步的野心能够实现，那么这些汽车将能为优步逐渐降低付费给驾驶这一项最大的成本。优步也将把版图扩张至卡车业，根据贸易数据，2015年美国卡车业营收约为7,264亿美元。

[市场摘要]

--日本股市：收盘小涨但周线跌2.2%，日圆强劲走势暂歇

日本股市日经指数周五小幅上涨，因日圆强劲走势暂歇，舒缓投资人情绪。但今日涨幅有限，因在下周全球央行官员会议之前，许多投资人态度审慎。日经指数收盘上涨0.4%至16,545.82点，周线则是下跌2.2%，因本周美元一度跌破100日圆，导致投资人赶忙出场。

--中国股市：沪综指小幅收升，一带一路概念股表现活跃

中国股市沪综指收盘微升。分析师指出，虽然一带一路概念股受消息面影响走势颇强，但以万科为代表的地产股继续回调，正负因素相抵，股指继续在年线附近震荡整理，成交明显萎缩。沪综指收报3,108.102点，涨3.988点或0.13%，本周累计上涨1.88%。上证A股今日成交2,083亿元人民币，上日成交量为2,530亿元。沪深300指数收报3,365.02点，涨0.02%。

--香港股市：收低但周线连三涨，投资者观望杰克森霍尔会议

香港股市收低，投资者谨慎等待怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)的央行官员年度会议。投资者期待从该会议中寻求美联储升息线索。恒生指数跌0.4%收报22,937.22点；恒生国企指数跌0.5%至9,606.17点。

--汇市：美元微幅上涨，但兑主要货币本周料下跌逾1%

美元微幅上涨，但兑所有主要货币本周料下跌逾1%，因投资者对于美国今年升息前景缺乏信心。除澳元外，所有其他主要货币均在窄幅区间交投。澳元下跌0.8%，因之前穆迪下调了澳洲银行业评级展望。本周市场走势一直被美联储官员发出的混乱信号所主导。美联储周三发布的7月会议记录显示，决策者对于是否很快升息意见分歧。旧金山联储总裁威廉姆斯和纽约联邦储备银行总裁杜德利的言论都支持尽早升息，这给美元带来一些提振。美元指数本周以来下跌1.4%，但周五上涨0.2%，至94.397。欧元兑美元下跌0.3%，至1.1325美元，本周上涨1%，日圆兑美元报100.15，较周二触及的八周高点99.55贬值0.5日圆。

--欧元债市：葡萄牙公债价格遭评级警告拖累，而西班牙公债大放异彩

葡萄牙公债收益率(殖利率)料将录得三个月以来最大周线涨幅，该国评级展望备受关注，惠誉今日稍晚将对该国评级进行检视。相比较而言，西班牙10年期公债收益率则持于周四所及纪录低位附近，此前该国临时首相拉霍伊(Mariano Rajoy)在组建新政府方面往前迈出一步，以期终结为期八个月之久的政治僵局。葡萄牙10年期公债收益率涨2.5个基点至2.95%，本周料创下5月以来的最大周线涨幅。西班牙10年期公债收益率涨2个基点至0.94%，但距离周四的纪录低点0.91%不远。

--国际油市：布兰特原油期货回吐涨幅，料录得连续第七日上涨

布兰特原油期货升逾每桶51美元，触及八周新高，且料将录得连续第七个交易日上涨，因产油国有望达成支撑原油价格的协议，这提振了人气。0826GMT，布兰特原油报每桶50.38美元，下跌1%；美国原油期货报47.95美元，跌0.56%。

--全球金市：美联储官员鹰派讲话拖累金价本周以来首跌，但周线料小涨

金价下跌，为本周以来首次，因美联储官员的鹰派言论重燃对美国今年加息的预期，但金价本周仍有望实现温和上涨。0831GMT，现货金跌0.33%，报1,347.46。美国期金跌0.37%，报1,352.2美元。

--金属期市：伦敦期铝持稳在13个月高点附近，期铜料将录得周线涨幅

伦敦期铝持稳在13个月最高位附近，受到强劲买需和中国供应趋紧的支撑。期铜在亚洲时段的迟缓交投中也几无变动，但仍有望录得五周以来的首个周线涨幅，因本周公布的美联储7月会议记录显示决策者不急于升息。0834GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铝报1679美元，跌0.24%；三个月期铜报4,790.5美元，跌0.40%。上海期交所交投最活跃的10月期铝合约收盘涨0.7%至每吨12,685元人民币，隔夜曾触及2015年5月以来最高水准12,795元。上海期铜收涨0.4%收于每吨37,390元人民币。(完)