《路透晚报》--9月7日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--德国7月工业生产意外按月下滑1.5%，创近两年最大跌幅

德国7月工业生产意外下滑，创23个月来最大跌幅，在第三季伊始释出不利讯号。德国经济部公布的数据显示，7月工业生产较前月下滑1.5%，与路透调查预估的成长0.2%背道而驰。6月工业生产上修为成长1.1%，前值为上升0.8%。

--英国7月制造业产出现一年最大降幅，受退欧公投冲击

英国7月制造业产出以一年来最快速度下降。稍早有关英国退欧公投立即冲击工厂活动的迹象，得到证实。英国统计局称，但整体工业生产意外上升，归功于油气生产强劲。7月制造业产出下降0.9%，降幅大于6月的0.2%。路透访问的分析师原本预计7月制造业产出下降0.4%。

--韩国法院要求韩进海运主要债权人提供新资金助其恢复正常运营

一家负责韩进海运重组进程的韩国法院，要求该公司的主要债权人提供新资金，并警告称韩进海运本周需要资金来支持业务运营恢复正常。法院未说明要求主要债权人韩国产业银行和政府部门提供多少资金。

--澳洲第二季GDP同比增速四年来最快，创下25年未衰退佳绩

澳洲经济第二季录得四年来最高同比增幅，并创下连续25年无衰退纪录，因出口大增盖过了矿业投资低迷。截至6月份的当季国内生产总值(GDP)较上年同期增长3.3%，高于前季的约2.9%。第二季经济增长的推动因素包括大选前政府支出激增，以及家庭支出和住房建设的温和增长。这帮助抵消了矿业投资的新一轮大幅下滑。

--Halifax：英国8月房价连续第二个月下降

英国抵押贷款机构Halifax公布，8月英国房价连续第二个月下降，年率降至逾一年最低水准。Halifax称，8月房价较前月下滑0.2%，7月则为下降1.1%，年率增幅从7月的8.4%降至6.9%。路透所调查分析师此前预计，英国8月房价较前月下降0.4%，较上年同期上涨7.0%。

--美国旧金山联储总裁呼吁升息，建议提高通胀目标

美国旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)称，由于经济目前处于充分就业状态，联储2%的通胀目标也“近在咫尺”，美国升息是合理的。他发表演讲后向记者称，“升息”是美联储9月20-21日召开的下次会议的“议题”，并表示他支持升息“宜早不宜迟”。但表示自己并不一定提倡在下次会议上升息。

[市场摘要]

--日本股市：收跌，因美国数据疲弱推动日圆升值

日本股市收跌，日圆上涨打压出口类股及其他周期性股票。美国服务业活动数据打击了美联储近期升息的预期，从而提振日圆。日股日经指数收低0.4%报17,012.44点。东证股价指数跌0.2%至1,349.53点，JPX-日经400指数亦收低0.3%至12,119.24点。

--中国股市：沪综指连四日微收升，PPP概念股受政策提振领涨大盘

中国股市沪综指连四日微收升。分析师指出，近期美国数据不乐观，美联储短期加息概率降低，市场担忧情绪有所舒缓，全球股市、大宗商品等风险资产小幅反弹。沪综指收报3,091.93点，涨1.22点或0.04%；沪深300指数收报3,340.82点，跌0.05%。

--香港股市：恒指止住连续四日的涨势而收低，但恒生国企指数继续攀高

香港股市恒生指数收低，止住一连四日的涨势，不过恒生国企指数则继续上涨，因更多资金从内地流入到港股。恒生指数收低0.2%至23,741.81点；恒生国企指数升0.3%至9,970.19点，连续第五个交易日上扬。

--汇市：美元兑日圆降至逾一周最低，因美国数据压制加息预期

美元兑日圆降至逾一周最低，因疲弱的经济数据令美联储不太可能在本月加息，并且使得投资者削减对美元的多头押注。在欧洲，焦点将是英国央行总裁卡尼在议会的证词陈述。0812GMT，美元兑日下跌0.36%至101.62，稍早一度跌至101.20的8月26日以来最低。

--欧元债市：公债收益率下降，美国数据糟糕加大欧洲央行进一步宽松压力

大多数欧元区公债收益率下跌，由于美国经济数据低迷，市场预计这些数据将令欧洲央行面临宣布进一步宽松举措的压力。周四欧洲央行将举行会议，预料将维持利率不变，但有可能利用这次机会扩大买债计划，小幅修改操作方法，以减轻债源稀少的问题。受此影响，高评级欧元区公债收益率下跌，法国公债收益率跌幅居前，10年期法国公债收益率下滑1.1个基点，至0.10%。

--国际油市：油价扳回跌幅微涨，但对冻产前景的怀疑态度抑制涨势

油价扳回稍早跌幅微涨，这一定程度上是因为美元疲软，不过市场人士对于主要产油国达成冻产协议的前景持怀疑看法，这种情绪抑制了油价涨势。0814GMT，布兰特原油11月期货上涨0.19美元，报每桶47.45美元。美国原油10月期货上涨0.25美元，报每桶45.08美元。

--全球金市：金价在平盘附近震荡，美国数据削弱升息预期

金价在平盘附近震荡，上日大涨近2%。美国公布的经济数据令人失望，强化了美国联邦储备委员会(美联储/FED)9月不会升息的预期。0819GMT，现货金跌0.13%，报每盎司1,347.86美元，一度触及1,352.65美元的8月19日以来最高水准。美国期金跌0.09%，报1,352.8美元。

--金属期市：伦铜触及两周高位，因美国疲弱数据打压美元下跌

伦敦期铜升至两周高位，因令人失望的美国经济数据打压美元下跌，从而刺激了大宗商品需求。0823GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜上涨1.27%至每吨4,678.5美元，上日收盘基本持平。上海期交所铜价收涨0.6%至每吨36,750元人民币。(完)