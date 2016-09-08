《路透晚报》--9月8日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行9月料维持政策不变，但或将预示未来进一步宽松

市场普遍预期欧洲央行(ECB)需要出台更多措施刺激欧元区经济，但央行可能不会在周四的政策会议就采取行动。几乎所有接受路透调查的分析师都认为，欧洲央行将决议维持利率不变。他们也预计，央行将在年底前决定延长800亿欧元的月度资产购买计划，由于通胀前景黯淡，部份分析师预计央行周四将宣布延长资产购买计划六个月。

--日本央行副总裁中曾宏：不排除进一步下调负利率

日本央行副总裁中曾宏表示，央行不排除进一步下调负利率或采取其他必要的宽松措施，来达成物价目标。中曾宏称，日本央行本月稍晚将对其政策效果进行全面评估，评估将考察加快实现2%通胀目标的方法。央行不会讨论撤回超宽松货币政策的方式。

--英国公投退欧后的经济回升在8月扩大至房市和就业

根据两项调查，英国经济自公投退欧的最初震撼中复苏，并已扩大至该国的招聘和房市。这两项调查先前均勾勒出黯淡的经济展望。英国招聘与就业联合会(REC)表示，企业三个月来首次增聘固定员工，且在临时员工上的支出也增加。英国皇家测量师学会(RICS)称，8月房价指数升至正12，六个月来首次上升，但仍为过去一年半以来最低的几个数据之一。

--日本第二季GDP成长环比年率小幅上修，但依然增长乏力

日本内阁府表示，4-6月经济成长速度快于初步预估，资本支出和库存数据上修，不过国内外需求疲软料将拖累当前一季的经济成长。内阁府公布，4-6月经济成长环比年率上修为0.7%，初值为成长0.2%。在这一季当中，日圆强势以及需求疲弱影响了出口和资本支出。

--韩国企划财政部次官：韩国拟于10月中首次发行50年期公债

韩国企划财政部次官Song Eon-seog表示，韩国计划在10月中首次发行50年期公债。Song在首尔会见初级交易商时表示，企划财政部决定推进一次性发售这种该国历来最长天期券种，测试投资者对较高收益率(殖利率)券种的需求，同时确保稳定的政府资金筹措。并称包括发行规模和标售条件等细节，需与债券承销方进一步讨论后再确定。

--超级马里奥跳上iPhone平台，激励任天堂股价飙涨

任天堂股价盘中一度飙涨18%，因苹果在新款iPhone发表活动上意外宣布，任天堂旗下知名游戏超级马里奥兄弟(Super Mario Bros，超级玛利欧)，将首次在iPhone上架。任天堂表示，这款游戏12月将先在苹果App Store上架。任天堂股价最终收涨13.2%。

--本田汽车在日本召回约66.8万辆汽车，更换高田气囊

日本本田汽车表示，正在日本召回大约66.8万辆汽车，以更换高田供应的安全气囊。本田汽车表示，因乘客侧气囊问题，已经召回的车型包括飞度(Fit)亚小型掀背车、思域(Civic)和雅阁(Accord)轿车。2009年至2011年生产的汽车受到影响。

[市场摘要]

--日本股市：央行官员谈话打压金融股拖累日经收低，但任天堂大涨

日本股市日经指数收跌，日本央行副总裁中曾宏发表谈话，称央行不排除进一步下调负利率之后，金融股下滑。日经指数终场收低0.3%，至16,958.77点。东证股价指数下滑0.3%至1,345.95点。JPX-日经400指数跌0.4%报12,070.28点。

--中国股市：沪综指小幅收涨，年线附近压力仍大市场波幅逐渐收窄

中国股市沪综指小幅收涨。分析师指出，今日大盘小幅低开后继续震荡，大盘多次试探年线未果，波动幅度逐渐收窄，目前年线附近（3,096点）上涨压力仍大，且成交量整体仍处于萎缩状态，存量资金博弈格局下，投资者心态较为谨慎。沪综指收报3,095.95点，涨4.02点或0.13%。沪深300指数.CSI300收报3,339.56点，跌0.04%。

--香港股市：上涨，因中国内地新资金源源流入

香港股市指标股指收高，因来自中国内地的新资金持续流入此间市场，且有关美国本月升息的担忧减弱。恒生指数涨0.8%至23,919.34点，恒生国企指数涨0.4%至10,008.21点。

--汇市：欧元小涨，市场翘首以待欧洲央行利率决定

欧元小涨，交易员等待欧洲央行政策决定。很多人认为这一决定不会对欧元带来任何重大影响，哪怕进一步放松货币政策。投资者关注欧洲央行今日稍晚的政策会议是否会决定延长资产购置计划，以及是否会微调政策以缓解公债供应稀缺问题。0815GMT，欧元兑美元微涨0.3%，报1.1271，接近周三高点1.12725。

--欧元债市：欧元区公债持稳，审慎观望稍晚欧洲央行会议

欧元区公债收益率(殖利率)大致持稳，在今日稍晚欧洲央行会议登场之前，审慎气氛开始升高。外界预期欧洲央行将维持利率不变，并暗示未来将有更多刺激措施，以提振欧元区的疲软通胀率及经济成长率。德国10年期公债收益率持稳于负0.11%附近，本周已下跌约8个基点，30年期公债收益率则大跌约12个基点。

--国际油市：油价涨幅扩大至逾1.5%，因美国上周原油库存大降

油价涨幅扩大至逾1.5%，此前行业数据显示，美国原油库存可能创下逾30年来最大周度降幅。0816GMT时，11月布兰特原油期货涨0.83美元，至48.81美元，周三结算价上涨0.72美元。美国10月原油期货升0.92美元，至每桶46.42美元，周三收高0.67美元。

--全球金市：金价受疲弱美元支撑而持稳，关注欧洲央行会议

金价继上日下跌0.3%后持稳，因美元保持疲软，投资人等待今日稍晚欧洲央行(ECB)会议提供有关货币刺激政策的线索。0818 GMT，现货金小涨0.24%，报每盎司1,348.07美元。美国期金涨0.24%，报1,352.5美元。

--金属期市：伦铜徘徊在两周高位附近，关注中国贸易数据

伦敦期铜守在两周高位附近，中国经济信号令投资者受到鼓舞，而美元走软亦提供支撑。0820GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜几无变动，涨0.06%至每吨4,653美元；上日曾升至两周高点4,688.50美元，受空头回补和期权到期提振。上海期交所期铜持平，报每吨36,570元人民币。(完)