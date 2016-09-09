《路透晚报》--9月9日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--朝鲜实施迄今规模最大的核试验，各方紧急应对

朝鲜周五宣布实施了第五次核试验。朝鲜国家电视台报导称，朝鲜目前有能力把核弹头安装到弹道火箭上。这可能是朝鲜迄今为止进行过的能量最大的一次核试验。韩国举行紧急安全会议，称朝鲜“疯狂鲁莽”。日本表示不能容忍，并派出三架军机检测辐射情况。中国开始应急辐射监测。美国称将在共同防卫协定下采取一切行动保护韩国，包括提供核保护伞。

--日本央行正在研究让公债收益率曲线变陡的几个选项

数名熟悉日本央行想法的消息人士表示，央行正在研究让公债收益率曲线变陡的几个选项，作为微调大规模刺激计划的措施之一。可能在本月的利率评估会议上加以讨论。要求匿名的消息人士表示，央行正在讨论降低短至中期公债收益率的方法，同时推高超长债收益率使其脱离过低水准。中短期公债收益率对企业借款成本影响最大。

--伊朗石油产量增势连三月停滞，但仍争取更高产量目标

最新数据显示，伊朗石油产出劲升的势头在过去三个月戛然而止，表明伊朗可能难以实现提高产出到新高的计划；于此同时，即使石油输出国组织(OPEC)达成限产协议，伊朗也要求排除在限产名单之外。据OPEC根据咨询人士和业内媒体等消息来源统计的最新二手数据，自6月以来伊朗产出涨势停滞，8月日产出仅为363万桶。

--德国7月出口意外下降2.6%，导致贸易顺差收窄至194亿欧元

数据显示，德国7月出口意外下降，录得近一年来的最大降幅，进口也小幅下滑。这进一步表明德国经济第三季开局低迷。德国联邦统计局发布的数据显示，该国7月出口经季节性调整后较前月下降2.6%，路透调查预估为增长0.25%；6月出口下修为增长0.2%。7月进口经季节性调整后较前月下滑0.7%，也低于路透调查分析师预估的增长0.8%。

--德国画报：德国财长朔伊布勒希望尽快推进减税计划

据德国画报报导，德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)希望尽快推进减税计划，总理梅克尔的中右翼执政联盟下周可能会考虑第一轮减税。朔伊布勒向议员表示，虽然用于移民的支出增加，但德国有财政空间，可在2017年9月的联邦大选后减税约150亿欧元。据导，朔伊布勒希望启动减税计划，在2017年初就实施部分减税，其余减税在2018年实施。

--法国政府宣布2017年预算案削减10亿欧元所得税

法国财政部称，政府将在2017年预算案中将所得税削减10亿欧元。2014年以来的所得税减税总额将达到60亿欧元。财政部声明称，在4月总统大选前进行的这项减税，将惠及超过500万个家庭，平均获益近200欧元。

[市场摘要]

--日本股市：几近收平，投资者继续等待美联储和日本央行相关线索

日本股市日经指数收盘持平但盘中交投震荡，投资者继续等候线索，判断美国将何时升息，以及日本央行是否将扩大货币刺激措施。日经指数几近收平盘，报16,965.76点，周线下滑0.2%。东证股价指数跌0.2%至1,343.86点。JPX日经400指数跌0.1%至12,055.60点。

--中国股市：沪综指收跌，朝鲜再次核试验亚太市场普遍承压拖累大盘

中国股市沪综指收跌。分析师指出，消息面上今日朝鲜再次进行核试验，导致亚太市场普遍承压，大盘震荡盘跌，尾盘出现跳水。沪综指收报3,078.85点，跌17.10点或0.55%，该指数全周累计上涨0.37%。沪深300指数收报3,318.04点，跌0.64%。

--香港股市：收高并创下7月中旬以来最大周线涨幅，受内地资金流入提振

香港股市再度受到内地资金流入提振，指标股指录得近两个月最佳周线表现。恒生指数收高0.8%至24,099.70点；恒生国企指数涨0.5%至10,057.97点。恒指周线涨3.6%，为7月11-15日当周以来最大周线涨幅。

--汇市：美元兑日圆下跌，周线料录得跌幅

朝鲜进行最新一次核试验，促使资金流入日圆和美元等避险货币。本周欧美外汇投资者夏季休假归来后，市场几乎没有提供任何清晰走向。本周美元兑主要货币下跌1%或更多，但随着朝鲜核试验的消息传开，美元兑韩元、新西兰元和澳元连续第二日上涨。0830GMT，美元兑日圆下跌0.29%至102.19日圆。

--欧元债市：公债收益率大幅攀升，投资者担心ECB的观望态度

欧元区公债收益率大幅上升，投资者担心欧洲央行(ECB)的政策会议标志着一个新的“观望”立场。继周四上涨后，德国10年期公债收益率再度上升2.6个基点至负0.034%。这比周四的低点负0.12%高出近9个基点。大多数其他欧元区公债收益率上升2-4个基点。葡萄牙10年期公债收益率触及逾七周高点，升6基点至3.15%。

--国际油市：受获利了结拖累下跌，上日因原油库存下降而录得巨大涨幅

油价因获利了结而回落，上日结算价上扬4%，之前美国公布的一周原油库存意外大降，因墨西哥湾沿岸地区的石油进口下滑至纪录低点。截至0832 GMT，伦敦11月布兰特原油期货跌0.63美元报每桶49.36美元。NYMEX-10月原油期货跌0.60美元报47.02美元。

--全球金市：金价下滑，周线可望连续两周上扬

金价小幅下跌，因美元收复稍早部分跌幅，但金价周线仍可望连续两周上扬。0834 GMT，现货金跌0.21%，报每盎司1,335.11美元。本周累计仍上涨约1%。美国期金跌0.19%，报1,339.1美元。

--金属期市：伦铜有望连续第二周录得涨幅，因终端用户回归

伦敦期铜下跌，但周线仍可能连续第二周录得涨幅，因北半球夏季需求淡季结束，并且美元走软也提供了支撑。0836 GMT伦敦金属交易所(LME)期铜跌0.63%至每吨4,634.50美元。上海期交所期铜跌0.1%至每吨36,620元人民币。(完)