《路透晚报》--9月12日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--韩国称朝鲜准备好随时再次进行核试验

韩国国防部周一表示，朝鲜随时可以再次进行核试验。三天前朝鲜进行了第五次核试验，受到广泛谴责。“韩国与美国情报部门的评估认为，朝鲜随时准备在丰溪里(Punggye-ri)地区进行更多的核试验，”韩国国防部发言人Moon Sang-gyun在记者会上表示。

--日本7月核心机械订单意外上升，显示资本支出暂时复苏

日本7月核心机械订单意外连续第二个月上升，缓解了对于企业支出的部分悲观情绪；但外界仍担心，需求疲弱及日圆升值将阻挠企业提高投资。内阁府周一公布的数据显示，7月核心机械订单较前月增加4.9%。核心机械订单波动性较大，但被视为反映未来六至九个月资本支出的指标。路透调查预计为下降3.5%。6月为上升8.3%。在经济增长难以加速、通胀率跌离日本央行2%目标的情况下，多数分析师预计日本央行本月稍晚全面评估期货币刺激政策时将放宽政策。

--三星电子重挫近7%，拖累韩国股市跌逾2%至两个月低点

韩国科技业巨擘三星电子股价跌至数月低点，因市场忧虑盖乐世Note 7智能手机召回的影响可能大于此前预期。在朝鲜情势及三星电子的拖累下，韩国综合股价指数收挫2.3%报1,991.47点，为2016年7月12日以来最低点。

--中国铜需求在夏季过后升温，但下半年增长仍预计放缓

在夏季工厂活动低迷期过后，中国的铜需求开始升温。而便宜的升水与疲弱的全球铜价，也刺激贸易商的买兴。这些因素料将提振本月的中国铜进口。此前中国铜进口在8月降至12个月低点。贸易商与分析师表示，这股买兴可能帮助抑制中国铜出口，但可能不足以抵销今年预计出现的大量新供应，这将使得铜价进入2017年时面临更大压力。CRU预测，下半年中国的铜需求增长将由上半年的2.1%放缓至0.8%，第四季均价将由当前的大约每吨4,600美元上涨至4,700美元，2017年随着矿山供应增长，回落至4,500美元以下。

--赛诺菲与谷歌母公司成立糖尿病合资企业，共计投资5亿美元

法国制药商赛诺菲和谷歌(Google)母公司Alphabet旗下的美国生命科学公司Verily将联手，投资约5亿美元，建立一家集设备与服务于一身的糖尿病合资企业。这笔交易反映出医药和高科技行业日益紧密的联系。该发言人称，赛诺菲将对合资企业投资2.48亿美元，控股50%。

[市场摘要]

--日本股市：跌1.7%创逾一个月来最大单日跌幅，受累于FED升息预期

日本股市周一创下逾一个月来最大单日跌幅，因之前数位美联储官员言论引发市场揣测美联储可能最快就在下周升息，这令全球范围内的股市和其它风险资产承压。日经指数下跌1.7%至16,672.92点，为8月26日以来最低收位。在下周日本央行进行政策评估前，市场的焦虑情绪也在与日俱增。东证股价指数跌1.5%至1,323.10，JPX日经400指数亦跌1.5%至11,870.36。

--中国股市：沪综指收挫1.9%至一个月新低，外盘大跌叠加节前因素拖累

中国股市沪综指收挫1.9%至一个月新低。分析师指出，受上周五海外市场大跌拖累，今日股指大幅低开后持续震荡下行，尾盘跌幅有所收窄，盘中个股普跌，资源类板块跌幅居前。此外临近中秋节小长假，市场流动性面临阶段性压力，技术面上年线阻力始终未能突破，在利空因素影响下，大盘选择下跌寻找支撑。

沪综指收报3,021.98点，跌56.87点或1.85%，创一个月半最大单日跌幅。上证A股今日成交2,214亿元人民币，上日成交量为1,818亿元。沪深300指数收报3,262.60点，跌1.67%；沪深300指数期货主力9月合约收盘报3,234.6点，跌2.43%，成交16,786手。130亿元额度的沪股通净卖出22.2亿元。

--香港股市：恒指收低3.4%，录得七个月最大单日跌幅

香港指标股指收跌逾3%，因人们越加担心决策者在推动经济成长中已达政策极限，导致全球金融市场抛售加剧。汤森路透数据显示，恒生指数收低3.4%至23,290.60点，创下2月11日以来最大单日跌幅。该指数的50个成分股全部收低，金融与信息科技类股领跌。

--汇市：股市挫跌提振日圆，美联储升息预期支撑美元

避险日圆成为赢家，因为投资者抛售股票和大宗商品等高风险资产；但美元表现优于高收益货币，因市场重新预期美联储将在近期升息。市场将聚焦美联储理事布雷纳德今日稍晚的讲话。布雷纳德是最有名的美联储鸽派官员。0828GMT，美元兑日圆下跌0.43%，欧元兑美元涨0.13%，但美元兑澳元上涨，并且美元兑多数新兴市场货币也普遍走高。

--欧元债市：10年期德债收益率转正后续升，触及英国退欧以来高位

德国指标10年期公债收益率(殖利率)在正值水准进一步上升，触及6月英国退欧公投结果公布以来最高水平，因全球债市动荡牵动欧洲市场。葡萄牙10年期公债收益率跳涨10个基点，至两个月高点3.27%，意大利和西班牙公债收益率均涨至数周高点，因欧洲股市跌幅创下近三个月最大。10年期德债收益率升3个基点，至0.049%。欧元区公债收益率普遍上涨3-10个基点。

--国际油市：油价下跌，因美国钻机数量增加、交易商缩减多头部位

原油价格下跌超过1.5%，此前美国原油生产商增加钻机数量，且产油国已适应偏低的油价，在此同时投机客缩减油价进一步上涨的押注。0821 GMT，国际指标布兰特原油期货报在每桶47.35美元，较前一交易日结算价下跌0.66美元或1.37%。美国指标西德克萨斯中质油(WTI)期货下跌0.75美元或1.63%至每桶45.13美元。

--全球金市：美联储升息预期令黄金走势受限，但股市下跌提供支撑

黄金价格几无变动，股市卖压增添了黄金避险吸引力，但有关美联储可能9月就升息的预期让黄金涨幅受限。0819 GMT，现货金持稳于每盎司1,327.37美元。美国期金下滑0.26%至每盎司1,331.00美元。现货银跌0.38%至18.96美元，触及9月2日以来的最低位每盎司18.75美元。

--金属期市：铜价跌至逾两个月最低位，市场弥漫风险厌恶情绪

伦敦期铜跌至6月以来最低位，风险厌恶情绪令各大市场动荡，另外鉴于铜供应增加的前景，投资者越加看空铜市。0821GMT，伦敦期铜下滑0.8%至每吨4,596美元。期铜稍早曾跌至4,582美元，为6月20日以来最低。上海期铜下跌1.2%至每吨36,170元人民币，上海期锌和期铅的跌幅超过2%，上海期镍跌逾3%。上海期锡下挫3.9%，因中国锡库存在最近一周增加一倍多。(完)