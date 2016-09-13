《路透晚报》--9月13日

2015年8月26日，北京一家券商营业部内，一名股民在看手机上的股票信息。 REUTERS/Jason Lee/File Photo - RTX2HW1T

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本第三季大型制造业信心改善，显示经济动能增强

日本大型制造业者第三季对业务情况转为乐观，企业上调其资本支出计划，显示经济获得动能。大型制造商预期10-12月信心将进一步改善。日本财务省和内阁府经济社会总合研究所进行的联合调查显示，7-9月大型制造企业景气判断指标(BSI)为正2.9，4-6月为负11.1。调查显示，10-12月大型制造业景气判断指数料为正8.6。日本企业预期2016/17财年资本支出较上年增加4.9%，高于此前预估的增加3.8%。

--澳洲8月企业现况指数下降，但信心指数上升

澳洲国民银行(NAB)的月度调查显示，澳洲8月企业状况连续两个月趋软，但在8月稍早澳洲央行降息后，企业信心上升。8月企业现况指数下降2点至正7，但仍高于长期均值。8月企业信心指数上升2点至正6。“数据让我们对近期经济前景仍然保持信心，”NAB首席经济学家Alan Oster称。Oster对于较长期前景看法较谨慎。

--希拉里称，可望在数日之内重返竞选活动

美国民主党提名总统候选人希拉里克林顿表示，可望在“数日之内”重返竞选活动；之前她感染肺炎，导致她在周日一场活动上几乎晕倒，并取消了一些竞选活动。“我感觉好多了，显然我本该早点多做休息，”她在周一晚间接受CNN访问时表示，她并称她忽略了医生要她休息的命令。

--韩国政府坚持不救助立场，韩进海运前景艰难

长期以来，一直对韩国大公司提供扶持的韩国政府，在韩进海运破产的问题上却坚持强硬立场不动摇。该公司的破产重创全球供应链。自韩进海运8月底申请法院接管以来，政府一直试图控制对该国出口型经济以及韩进客户的影响，但却让该公司自行解决问题。“现在完全取决于法院，”一名与该事态紧密相关的政府官员告诉路透。

--英国8月CPI涨幅持稳，尽管面临退欧压力

英国8月通胀率意外持稳，使得英国央行仍然存在再度降息的可能性，尽管在6月公投退欧后原材料成本大涨。统计局公布，8月消费者物价指数(CPI)较上年同期上升0.6%。路透调查预估为上升0.7%。英镑兑美元跌落1.33美元，兑欧元触及日低，因稍早英国公布8月CPI同比增幅略低于预期。

--IEA预期全球原油需求增长放缓，供应过剩持续至2017上半年

国际能源署(IEA)周二表示，全球原油需求增长急剧放缓，加上库存不断增长以及供应上升，意味着原油市场供应过剩局面将至少持续到2017年上半年。

[市场摘要]

--日本股市：小幅收高，但日圆持坚和日央行会议前的担忧情绪压制大盘

日股周二小幅收高，走势波动。不过东证股价指数则收平盘。日圆持坚，以及对于日本央行下周可能采取的政策措施的担忧，对风险偏好构成压制。日经指数收高0.3%至16,729.04点。东证股价指数收平于1,322.99点，仅有14.24亿股换手，为8月25日以来最低。

--中国股市：沪综指微幅收升，宏观数据超预期但节前市场整体仍疲弱

沪综指微幅收升。分析师指出，受昨晚海外市场反弹带动，今日大盘一度高开但随后震荡走低，市场热点散乱且不持续，尾盘出现拉升翻红；技术面显示，30日均线处存在一定支撑，料中秋小长假前市场整体走势仍疲弱。

沪综指收报3,023.51点，涨1.53点或0.05%，上证A股今日成交1,526亿元人民币，上日成交量为2,214亿元。沪深300指数收报3,260.33点，跌0.07%；沪深300指数期货主力9月合约收盘报3,245.6点，涨0.27%，成交12,019手。130亿元额度的沪股通净卖出1.08亿元。

--香港股市：失守盘初涨幅终场收低，美联储利率前景不确定性罩顶

港股失守盘初涨幅，终场收低，一些投资人利用短暂反弹机会减少仓位，因美国货币政策不确定性犹存。恒生指数收跌0.3%，至23,215.76点，恒生国企指数跌0.9%，至9,571.06点。

--汇市：美元反弹，此前FED理事布雷纳德的讲话平息了升息忧虑

美元兑日圆在欧洲汇市早盘反弹，昨日下跌，此前美联储理事布雷纳德发表的言论巩固了美联储本月不太可能升息的看法。0730GMT，欧元/美元交投于1.1221美元。美元/日圆报101.965日圆。尽管布雷纳德的讲话也给股市带来了一些乐观人气，但油价下跌令澳元、加元和新西兰元承压，三者均下滑超过0.5%。

--欧元债市：公债收益率自数月高位下滑，因美联储9月升息的可能性下降

欧元区公债收益率自数月高点滑落，因一位美联储高层官员不赞同过快升息，缓解了市场对于全球各国央行可能要撤出宽松货币政策的担忧。多数欧债收益率早盘小幅走低。德国10年期公债收益率一度下降1.8个基点至0.02%低位，随后回升至0.3%。

--国际油市：油价因美国钻井活动增加而下跌，中国宏观数据几无影响

国际油价下跌，因市场对美国钻井活动增加感到担忧，且前一日油价上涨近1%后投资者了结获利。0826 GMT时，布兰特原油期货较上日结算价跌0.87美元，或1.80%，报每桶47.45美元。美国近月原油期货下跌0.98美元，或2.12%，报每桶45.31美元。交易员表示，乐观的中国工业产出数据未能提振油价，因市场仍处在获利了结模式。

--全球金市：金价微涨，因美联储官员温和讲话降低下周升息可能性

美联储理事布雷纳德表示，联储应避免过快去除对美国经济的支持。此番表态强化了外界对于该央行下周将维持利率不变的观点。0817 GMT，现货金小升约0.23%，报每盎司1,330.14美元。美国期金上涨0.62%至每盎司1,333.80美元。

--金属期市：伦铜持于12周低点上方，因中国数据乐观且美国升息担忧消退

伦敦期铜持于12周低点上方，因中国一系列经济数据乐观，并且此前美联储一名官员的言论平息了美国最快下周升息的担忧。0815 GMT，伦敦期铜上涨0.18%至每吨4,656.50美元。上海期铜保持住0.7%的涨幅，报每吨36,600元人民币。但上海期锌和期镍分别下滑0.6%和1%，因市场担心需求问题。(完)