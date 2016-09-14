《路透晚报》--9月14日

2016年6月27日，东京，一家券商门外电子屏幕上的股市走势及映出的行人身影。 REUTERS/Toru Hanai

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国就业市场抵御住退欧冲击，但薪资增长放缓

英国周三公布的数据显示，该国就业市场几乎未表现出受到退欧打击的迹象，失业率持稳，截至7月的三个月新增就业岗位上升。但薪资增长放缓，可能暗示英国家庭未来的日子可能不好过，因为英国退欧后英镑贬值，推高进口物价，民众可能面临通胀上升。

英国统计局称，英国截至7月三个月的失业率为4.9%，较截至6月三个月的失业率没有变化，亦符合路透调查预估的4.9%。新增就业人口174,000人，就业率创纪录新高74.5%。

--澳洲拒绝中资企业收购Ausgrid，青睐北美买家--消息人士

关于潜在金额达100亿澳元的澳洲最大电网公司Ausgrid股权收购案，一名参与其中的顾问表示，北美竞购者不需要有澳洲本地伙伴，就可以标购Ausgrid。此前澳洲政府否决了中资企业提出的独自收购要约。这名消息人士告诉路透，加拿大养老金计划投资委员会(CPPIB)等加拿大基金，本月路演期间被告之，如果通过财团参与竞购，不需要拥有澳洲本地伙伴。但究竟澳洲能接受什么样的投标方案，还有很大的不确定性。

--德国上半年企业破产家数进一步下滑，2015年创历史新低

德国上半年诉请破产企业家数进一步下滑，因这欧洲最大经济体景气上升时间拉长；2015年德国破产企业家数创历史新低。德国联邦统计局表示，上半年登记破产企业家数较去年同期下滑5%至约11,000家。

--澳洲9月WESTPAC-MI消费者信心指数上升0.3%

墨尔本研究院(Melbourne Institute)和西太平洋银行(Westpac Bank)WBC.AX针对1,200人的调查显示，澳洲9月消费者信心指数较8月上升0.3%，8月时为上升2%。9月指数较上年同期上升8%至101.4，持乐观看法者多于悲观者。调查显示，对未来12个月经济前景的预期指标下滑4.6%，对未来五年经济前景的预期指标则上升1.1%。

--朝鲜提升铀浓缩能力，足够一年造出六枚核弹--专家

据武器专家的最新评估，朝鲜通过不断增加铀浓缩设施，以及利用现有的钚库存，到今年底将拥有足够制造大约20枚核弹的原料。这些专家表示，朝鲜可以一年生产出大约六枚核弹。韩国外交部表示，美国国务卿克里将于周日在纽约与日本和韩国外长会晤，讨论如何回应朝鲜最近的核试验。

--欧洲要前进，必须抛弃一己之私相互扶持--ECB总裁德拉吉

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周二在一次罕见的政治演说中表示，对财富与权力的追求，正在把欧洲社会的一部分甩在了后面，而如果一体化的好处不能分享的话，这项欧洲计划将面临风险。德拉吉在意大利特伦托发表讲话，呼吁公平、重新分配和节制，警告社会的分裂可能导致单一市场无法形成--这或许是“最危险的选项”，可能导致一体化进程出现一定倒退。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创两周半收盘低位，因担忧日本央行调降负利率

日本股市日经指数周三创下两周半收盘低点，受银行股下跌的拖累，因有关日本央行可能进一步调降负利率的揣测升温。日经指数下滑0.7%至16,614.24点，为8月26日以来最低收盘水准。东证股价指数下跌0.6%至1,314.74点，为连续第六个交易日下滑，创下4月末以来的最长连跌时间。

--中国股市：沪综指收创逾一个月新低，中秋节小长假前市场观望气氛浓厚

分析师指出，隔夜美股大跌，受此影响今日股指低开后虽略有反弹，但力度较弱再度回落，尾盘指数小幅跳水，成交量萎缩明显，昨日热点板块石墨烯概念股跌幅居前。临近中秋节小长假，观望气氛较浓厚。本周四周五（9月15-16日）将休市两天。

沪综指收报3,002.85点，跌20.66点或0.68%；该指数本周累计跌2.5%，创四个月最大单周跌幅；上证A股今日成交1,480亿元人民币，上日成交量为1,526亿元。沪深300指数收报3,238.73点，跌0.66%；沪深300指数期货主力9月合约收盘报3,235.0点，跌0.39%，成交8,713手。130亿元额度的沪股通净卖出9.63亿元。

--香港股市：收盘基本持平，美联储政策不确定性压制风险偏好

香港股市收盘变动不大，在美联储下周开会前，交易商不愿进行大规模押注。恒生指数收低0.1%至23,190.64点，恒生国企指数跌0.3%至9,542.52点。香港金融市场周五因中秋假期休市。

--汇市：日圆/美元跌至一周低点，市场担心日本央行进一步宽松

日圆/美元跌至一周低点。之前有报导称，日本央行在考虑进一步放宽货币政策，其中包括进一步调降负利率。美元/日圆上涨0.7%至103.35，为9月6日以来最高位。欧元/日圆涨0.9%，触及116.085的九日高点。美元指数持平，上日触及一周高点。澳元和加元等商品货币温和反弹，隔夜曾因油价大跌而下滑。

--欧元债市：欧元区公债收益率上涨，ECB官员反对进一步宽松政策

欧元区公债收益率全线上涨，此前欧洲央行(ECB)一名高层官员称，该行应当暂停推出新的货币宽松措施。多数公债收益率触及6月底英国退欧以来最高水平。德国10年期公债收益率上升2个基点至0.05%。德国30年期公债收益率升幅更大，上升3个基点至0.66%。意大利10年期债券收益率上升3个基点至1.31%。葡萄牙10年期债券收益率上升8个基点至3.36%，均为英国宣布退欧公投结果以来的最高水平。

--国际油市：油价反弹，因行业数据显示美国原油库存增幅小于预期

油价上日重挫3%后在反弹，因行业数据显示美国上周原油库存增幅小于预期。0824 GMT，布兰特原油涨0.33美元或0.7%，至每桶47.43美元。美国西德克萨斯中质油期货涨0.38美元，或0.9%至每桶45.28美元。

--全球金市：金价持稳，美元因美联储9月升息机率下降而走软

金价持稳，美元因美联储下周不太可能升息而走软。0825GMT，现货金升0.23%至每盎司1,321.59美元。美国期金近持平于每盎司1,324.80美元。现货银上涨1.17%至每盎司19.075美元。

--金属期市：伦敦期铜上涨，中国放假前的需求讯号向好

伦敦期铜接近三周高点，因美国和中国的经济数据向好，提供了全球经济复苏的更多佐证。此外，由于中国假期将至，交易员结清空仓。0832 GMT，伦敦期铜上涨1.12%至每吨4,702美元。沪铜小升0.7%，报每吨36,730元人民币。LME期镍涨0.76%。(完)