《路透晚报》--9月15日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--澳洲8月就业人口意外减少，劳动力闲置现象犹存

澳洲8月失业率触及三年低位，但就业人口仍减少，加上寻求增加工作时数的人数众多，显示就业市场仍有许多闲置劳动力。澳洲统计局周四公布数据显示，8月新就业岗位净减3,900个，远逊于市场预估的增加15,000个。8月失业率降至5.6%，因求职人数减少。这些情况可能使薪资增速维持于纪录低档，或许会令澳洲央行再次面临降息压力。就业数据推动澳元下跌约20个点子至0.7450美元。债市走势暗示，澳洲央行圣诞节前再次降息的概率约为30%。

--英国批准有中国部分出资的欣克利角核电项目，但附加新条件

英国政府批准了由法国电力集团(EDF)承建、有中国资金参与的欣克利角核电项目，给该项目数周来引发的不确定性和外交关系紧张画上句号。但其在声明中称附加了新的条件，这将使英国政府有能力在核电站投入运营之前和之后、在EDF出售控股权时进行干预。

--新西兰第二季GDP较前季增长0.9%，受出口和内需强劲带动

新西兰第二季经济增长虽然略微低于预期，但仍表现不错，受强劲的出口和内需提振。这可能会令降息预期降温。第二季经季节性调整后的国内生产总值(GDP)较前季增长0.9%，较上年同期增长3.6%。路透调查的经济学家此前预测，第二季GDP较前季增长1.1%，较上年同期增长3.7%。

--瑞士央行维持货币宽松政策不变，以遏制瑞郎升值

瑞士央行维持扩张性货币政策不变，同时维持负利率在纪录低点，尽管外界对于该政策损及银行和养老金的批评声浪不断加剧。该央行维持三个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)目标区间在负1.25%至负0.25%不变，与此同时还将活期存款利率维持在负0.75%不变。“瑞郎汇率仍被严重高估，”该央行在声明中称。“负利率及瑞士央行干预外汇市场的意愿将会降低瑞郎投资吸引力，从而缓解瑞郎升值压力。”

--英国央行或仍暗示会降息，尽管经济经受住脱欧公投最初冲击

英国央行周四料将表示，尽管有迹象表明央行高估了6月退欧公投对英国经济造成的初步冲击，但其仍有可能在今年稍晚降息至略微高于零的水平。路透调查显示，央行政策委员很可能在9月会议上一致通过维持指标利率在0.25%不变。同时央行或将暗示，有可能在11月进一步降息，因希望帮助经济应对6月脱欧公投的影响。

路透调查结果显示，英国经济可望勉强躲过衰退命运，但政府仍需要扩大财政刺激来支撑经济成长。分析师预估未来一年英国陷入衰退的机率为35%，低于7月时调查的60%。

--印度否认政府讨论让卢比贬值的报导，卢比缩减跌幅

印度卢比骤跌，此前有电视报导称商务部拟提议让卢比贬值以促进出口；不过在财政部出来否认后，卢比削减跌幅。卢比/美元一度贬0.28%至67.0750，在央行介入阻贬后缩减跌幅。周三收盘报66.8875/8975。印度实行有管理的浮动汇率制，卢比的浮动汇率由央行来管理。

--麦当劳接获至少三项针对其北亚店面的最终收购要约--消息

消息人士告诉路透，快餐巨头麦当劳已收到至少三大财团对其在中国及香港店面的最终收购要约。全球私募股权公司凯雷集团和TPG Capital分别与中国合作伙伴联手，竞购这些价值至多30亿美元的资产。据不愿具名的消息人士，凯雷已与中信集团联手，而TPG与物美商业集团合作发出各自要约。房地产公司三胞集团也已发出要约。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数挫跌1.3%创近三周收盘低位，Lawson逆势跳涨

日本股市日经指数周四收跌，创近三周收盘低位，日本央行下周政策检讨会议的不确定性持续打压金融股。便利商店营运商Lawson逆势跳涨，此前三菱商事称考虑提高在Lawson的持股，使其成为子公司。日经指数收跌1.3%至16,405.01点。东证股价指数下挫1%至1,301.11点。JPX-日经400指数跌1.1%至11,670.87点。

--中国股市：因假期休市。

--香港股市：温和收涨，得益于投资者逢低买入

香港股市温和收高，因在本周稍早市场急剧下跌后，投资者逢低买进。赌场股和金融股表现好于大盘，不过由于中国大陆正逢中秋假期，且香港也将迎来三天周末假，市场交投很清淡。恒生指数收高0.6%，报23,335.59点，恒生金融股指数升1%。但恒生指数本周累计跌3.2%。恒生国企指数升0.6%，报9,595.73点，周线跌4.6%。

--汇市：日圆小涨，债市遭抛售后市场人气仍显脆弱

日圆小幅上涨，因股市疲软促使投资者寻求避险，不过主要货币对变动不大，市场静待新一轮央行政策会议。美元/日圆跌0.2%至102.24日圆。欧元兑美元小幅下跌至1.1224美元，兑日圆也下滑0.2%至115.00日圆。美元指数微涨至95.508，英镑小跌0.2%至1.3218美元。

--欧元债市：公债收益率微涨，市场继过去一周跌后恢复平静

欧元区公债收益率微涨，但持于本周高位下方，市场恢复一定程度的平静；过去一周该市场担心各央行在提振经济成长方面已弹尽粮绝而走势动荡。法国和西班牙计划于今日稍后出售逾100亿欧元公债，令公债收益率承压。德国指标10年期公债收益率涨1个基点至0.04%。欧元区其它公债收益率上涨1-3个基点。

--国际油市：原油持稳，库存意外下降支撑油价

油价继上日大跌3%之后持稳，因美国原油库存意外减少提供支撑。0834 GMT，布兰特原油期货较上日结算价跌0.04%，报每桶45.83美元。美国原油期货跌0.3%，报43.45美元。

--全球金市：金价下滑，市场观望美联储下周会议

美元微升之际，金价下跌，上日曾中止连续五天跌势。股市走势不明，在下周美联储会议之前，支撑了黄金的避险魅力。0829 GMT，现货金下跌0.19%至1,320.10美元；美国期金下跌0.2%，报每盎司1,323.50美元。现货银跌0.04%至每盎司18.944美元。

--金属期市：伦敦期铜持稳，中国进入连续假期

伦敦期铜持稳，上日曾创下三个月来最大单日涨幅，因中国经济数据表现利好，且中国即将进入连续假期，促使交易商轧平空仓。0828GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小跌0.03%至每吨4,770美元。铜价已经突破100日及200日均线阻力，技术面看俏。LME期镍跌0.05%。(完)