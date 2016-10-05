《路透晚报》--10月5日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--股市、黄金及债市下跌，受欧洲央行可能缩减购债传言影响

亚洲股市及黄金价格回落，债券收益率(殖利率)逼近两周高点，因之前媒体报导暗示欧洲央行可能撤出购债计划，令市场大受震撼。彭博周二报导称，欧洲央行可能会将每月800亿欧元(900亿美元)的购债规模逐步减小直至停止，从而结束量化宽松计划。彭博报导称消息来源为欧元区成员国央行的官员，但没有透露姓名。不过欧洲央行新闻媒体官员Michael Steen稍后在推特上发文回应彭博新闻称，央行的决策部门并没有讨论过降低每月购债的速度。

--《独家新闻》雅虎应美国情报机构要求秘密检查客户邮件--消息

据知情人士透露，雅虎去年秘密制定一项专门的软件计划，检查客户收到的所有邮件，按照美国情报部门官员提供的特定信息进行搜索。三位前雇员及一位消息人士称，雅虎遵照美国政府一项机密要求，按国家安全局或联邦调查局(FBI)的命令，浏览数以亿计的雅虎邮箱账户。

--欧元区9月企业活动扩张速度创下去年初以来最慢，经济在失速

调查显示，欧元区9月企业活动的扩张速度降至2015年初以来的最慢，进一步表明欧元区经济在失去动能。欧元区9月Markit最终综合PMI为52.6，低于8月的52.9，也是2015年1月以来最低值。欧元区服务业增长也在减速，PMI从52.8跌至52.2，为2014年底以来的最低水平。

德国9月服务业PMI跌至50.9的逾三年低位，接近停滞的服务业给整体民间部门增长踩下了刹车，凸显出德国经济在下半年放缓的风险。

法国9月服务业以15个月来最快速度扩张，PMI为53.3，高于8月的52.3，但不及初值54.1。

--英国9月服务业成长快于预期，给央行降息前景带来疑问

调查显示，9月份英国服务业成长强于预期，更加令人怀疑英国央行下月是否有必要降息以缓和退欧公投的冲击。9月Markit/CIPS服务业采购经理人指数(PMI)从8月的52.9略降至52.6。不过远高于路透调查受访分析师预估中值52.0。Markit称，英国2016年下半年经济衰退的可能性“几乎消失了”。

--美联储埃文斯称若数据仍表现稳健，则对年底前升息“没意见”

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，如果美国经济数据继续表现稳健，那么他对年底前升息“没有意见”，不过采取任何行动之前需要看到通胀上升。他称美联储可能会在12月行动，但也不排除11月升息的可能性。埃文斯强调，下次升息时间的重要性小于之后如何收紧政策，他希望看到通胀率确实在上升，且失业率进一步下降。

--世行调高2016年东亚经济成长预估，认为英国退欧影响有限

世界银行略微调升对发展中东亚和太平洋地区2016年经济增长的预估，称英国退欧短期不太可能对该地区经济成长产生严重影响。世界银行现预计包括中国在内的发展中东亚及太平洋地区(EAP)2016年增长6.4%，2017年增长6.2%。世行对中国2016和2017年经济增长率的预估仍为6.7%和6.5%不变，但将2018年预估调降0.2个百分点至6.3%。

--日本朝日集团将竞购SABMiller东欧啤酒业务

据日本经济新闻报导，总部位于东京的啤酒厂商朝日集团控股计划以逾5,000亿日圆(48.7亿美元)收购SABMiller在东欧五国的啤酒业务。日本经济新闻称，在百威英博(Anheuser-Busch InBev)下周收购SABMiller之后，SABMiller在捷克、波兰、匈牙利、斯洛伐克和罗马尼亚的啤酒业务将会开放竞标。朝日的一位发言人在被要求对此报导置评时说，该公司目前并未在提议收购或标购SABMiller的资产方面采取任何行动。

--富时罗素：中国债市可能比股市更早纳入全球指数

富时罗素行政总裁麦思平(Mark Makepeace)指出，由于中国政府的干预作法，打击了外资对于中国政府改革股市承诺的信心，中国债市可能比中国股市更早纳入全球指数。麦思平向路透表示，中国政府今年稍早开放外资进入国内债市后，一些全球债市指数编制业者纳入中国的脚步有可能快过股市指数公司。“我看不出有任何理由不能让中国债券指数纳入全球指数，我预期这会在未来一年实现。这块市场已经开放许多，所以这会实现。”

[市场摘要]

--日本股市：日圆走软带动日经指数收于三周半高点，日立制作所大涨

日股日经指数周三升至三周半收盘高点，受日圆走软提振，日立制作所股价大涨，日本经济新闻之前报导称，该公司计划作价逾1,000亿日圆出售日立工机和日立国际电气的一部分。日经指数收盘涨0.5%至16,819.24点，创9月9日以来最高收盘点位。东证股价指数收盘涨0.6%至1,347.81点。

--中国股市本周适逢假期休市。

--香港股市：小幅收高，表现优于本地区其它股市

香港股市温和收高，交投清淡，表现优于亚洲其它股市。隔夜油价大涨提振了能源类股，同时一些空头回补亦助大盘一臂之力。香港恒生指数收盘升0.4%至23,788.31点。恒生国企指数涨0.6%，报9,811.18点。

--汇市：欧元普遍上扬，兑英镑升至五年高点

欧元兑英镑飙升至五年高位，兑日圆则创下三周高点，受欧元区公债收益率上升的提振。彭博一则有关欧洲央行打算缩减资产购买计划的报导，引发投资者的担忧之情，带动欧元区公债收益率上升至两周高位。欧元兑英镑涨0.4%报0.8831英镑，这是五年来高位。欧元兑日圆报115.545日圆，为三周高点。欧元/美元涨0.2%，报1.1226美元。

--欧元债市：欧元区公债收益率涨至两周高位，有报导称ECB最终将停止购债

多数欧元区公债收益率早盘涨至两周高位，投资者感到紧张不安，因此前有媒体报导指出，欧洲央行(ECB)的大规模购债计划最终将会逐步停止。德国10年期公债收益率升至负0.040%，为两周以来最高水准，0818GMT时报负0.052%。欧元区其他国家的10年期公债收益率普遍上升3-6个基点，荷兰、芬兰、西班牙和意大利的公债收益率也都触及两周左右的高点。

--国际油市：油价涨逾1%，因有报告显示美国原油库存下降

油价上涨超过1%，之前一项报告显示美国原油库存或连续第五周下降，不过原油期货仍保持在接近50美元。许多交易员认为50美元是原油目前的公允价格。0820GMT，美国西德克萨斯中质油(WTI)期货报每桶49.38美元，较上日结算价上涨0.69美元或1.42%。国际市场上，布兰特原油期货报每桶51.63美元，上涨0.76美元或1.49%。

--全球金市：现货金由三个月低点反弹，因美元回落且股市下跌

金价上扬，因美元由两个月高点回落，且股市下滑。金价上日触及逾三个月低位。0822GMT，现货金上涨至每盎司1,272.41美元，周二时下跌逾3%，触及6月24日以来低位。美国期金上涨0.39%，至1,274.6美元，周二亦下挫逾3%。

--金属期市：伦敦期铜盘旋在一周低位，中国长假令市况偏淡

伦敦期铜在一周低点附近盘旋，中国适逢长假期，令交投偏淡，但在上日金价急跌及美联储官员发表鹰派谈话后，市场密切注意美元走势。0824GMT，LME三个月期铜下跌0.09%至每吨4,800美元，上日小幅下跌，并触及一周最低4,780美元。(完)