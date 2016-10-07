《路透晚报》--10月7日

2016年9月23日，中国郑州一售楼处。中国各地城市的房地产限购愈演愈烈，已有包括北京、天津、深圳、武汉、郑州等在内的19个内地城市加入了房地产限购行列。 REUTERS/Yawen Chen

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英镑“闪崩”至31年低点，硬退欧疑虑构成压力

英镑周五瞬间大跌至31年低点，交易员表示这堪称“闪崩”的走势是受到了计算机自动卖单的推动。由此英镑本周或将录得英国6月退欧以来最大的周线跌幅。亚洲盘初时段，英镑兑美元在短短几秒内便从1.2600美元左右跌至1.1378美元。汤森路透表示，导致英镑周五触及31年新低的一宗不正常交易已被取消。英镑兑美元低点修正至1.1491，不过仍然是1985年以来最低水准。

--美国9月非农就业岗位料增17.5万个，或推进美联储升息理据

美国9月非农就业岗位增幅料上升，为美国联邦储备委员会(美联储/FED)带来升息压力，并暗示在美国总统大选前，经济或正在增建动能。据路透对分析师的调查，9月非农就业岗位料增加17.5万个，高于8月的15.1万个。美国劳工部周五1230GMT将公布就业报告，数据料显示9月失业率持稳于4.9%。这将是美联储11月1-2日政策会议前的最后一份就业报告。

--德国8月工业生产增长为1月以来最快，强于预期

德国8月工业生产增速快于预期，创出1月以来最大增幅，显然该产业将继续在第三季为整体经济成长做出贡献。数据显示，8月工业生产较前月上升2.5%，远高于路透调查分析师平均预估的0.8%。这是1月以来的最大月度增幅，1月时为增长2.8%。

--三星电子第三季获利初估超市场预期，尽管受Note7召回冲击

韩国科技巨头三星电子表示，估计第三季营业利润增长5.6%，表现超出预期，因为晶片与显示器业务获利增长，可望抵消盖乐世Note7智能手机召回的影响。三星要到10月末才会公布整体业绩，未说明因电池着火而召回约250万部盖乐世Note7所花费的成本细节。分析师称，召回行动将造成三星手机业务获利至少减少1万亿韩元。三星股价周五收高0.89%。

--中国9月末外汇储备创逾五年新低，连三月负增长

中国外汇储备跌势有所加速，最新公布的9月末外汇储备余额数据创下自2011年5月份以来的新低，并且为连续第三个月负增长。中国央行公布，9月末中国外汇储备为31,663.82亿美元，环比减少187.85亿美元。

--台湾9月出口意外呈现衰退，因台风致工作天数减少

台湾财政部公布，9月出口金额较上年同期衰退1.8%。该数据劣于预期的年增3.2%。财政部表示，9月因台风来袭，工作天数较少，出口降为225.6亿美元，较上月减8.5%。分析师认为，时序进入第四季销售旺季，第四季出口有好转的机会，预估台湾央行将保持利率不动。

--东莞珠海福州新加入限购，已19城市启动楼市新政策

中国各地城市的房地产限购愈演愈烈，最新加入调控阵营的城市有东莞、珠海和福州，至此9月30日以来至今，已有包括北京、天津、深圳、武汉、郑州等在内的19个内地城市加入了房地产限购行列。中国指数研究院国庆期间提供的报告显示，9月百城价格指数同比、环比连续14个月双涨，同比涨幅扩大2.89个百分点至16.64%。

--飓风马修横扫佛州，海地丧生人数攀升

逾10年来第一个可能直接重创美国的强烈飓风马修(Matthew)，周五以强风豪雨横扫佛罗里达。先前飓风马修已在海地造成至少339人丧生。据佛罗里达州州长Rick Scott表示，超过14万户家庭停电。全美气象服务(NWS)称，飓风马修料将是118年来登陆佛罗里达州的最强烈风暴。

[市场摘要]

--日本股市：美国非农数据公布前日经指数收低，零售商7&I下跌5%

日股周五下跌，在美国稍后公布非农就业报告前投资者态度谨慎。该数据有可能影响风险资产市场近期走势。日经指数收盘下跌0.2%至16,860.09点，中止四日连涨走势。该指数周线仍上涨2.5%，受助于日圆兑美元大幅下滑。

--中国股市本周适逢假期休市。

--香港股市：小幅收低，但周线涨幅为9月初以来最大

港股小跌，受消费及能源类股拖累，投资者在美国公布就业报告前锁定获利。香港恒生指数收盘跌0.4%至23,851.82点，结束四日连涨。恒生国企指数跌0.2%，报9,923.82点。恒生指数本周累计涨2.4%，恒生国企指数涨3.6%，均为四周来最大周线涨幅。

--汇市：英镑“闪崩”后有所反弹，但周线跌幅巨大

继亚洲盘震荡走势后，英镑展开回升，目前报1.2440美元，日内仍下跌1.4%，英镑周线料将录得大约4%的跌幅，在1.25美元下方交投。英镑跌势帮助支撑美元，美元指数涨0.3%至97.093，为7月底以来最高位。欧元/美元盘中一度触及两个月低点1.1110美元。

--欧元债市：意大利公债收益率上扬，料创去年12月以来单周最大涨幅

意大利公债收益率走升，本周料创下2015年12月以来最大单周涨幅，因市场益发担忧意大利将进行的宪改公投，此外，穆迪稍晚将公布对意大利主权评级的复评。意大利10年期公债收益率上涨2.5个基点，至1.39%，本周料上涨近20个基点，这将创下去年12月以来最大单周涨幅。

--国际油市：原油期货高于每桶50美元，金融市场相信油价将上涨

美国原油期货持于每桶50美元上方，整个原油远期曲线已高于这一水平，预示金融市场对石油领域信心增强。0836GMT，美国原油期货涨0.23美元至每桶50.67美元。布兰特原油期货报每桶52.75美元，上涨0.24美元。

--全球金市：金价走低，料将录得2013年6月以来最大周线跌幅

金价连续第九日下跌，因美元在美国非农就业数据公布前上涨。有关美国将在年底前升息的预期增强，金价料将录得逾三年来的最大周线跌幅。0839GMT，现货金微跌至每盎司1,253.65美元。金价料将录得连续第二个周线跌幅，跌幅或接近5%，为2013年6月以来最大。

--金属期市：伦铜料遭遇六周来最大周线跌幅，静候美非农就业报告

伦铜可能录得六周来最大的周度跌幅，期镍走势亦脆弱。美国非农就业报告公布在即，可能会助长美元升势，且此前印尼方面传出重新考虑矿石出口禁令的最新言论。0842GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜接近持平，报每吨4,759美元。期铜周线可能下跌大约2.2%。(完)