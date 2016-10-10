《路透晚报》--10月10日

图为三星电子的盖乐世Note7。韩国媒体周一称，三星电子已暂停生产盖乐世Note7智能手机，此前有报导称更换后的手机起火。 REUTERS/Kim Hong-Ji

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美国总统大选第二场辩论过后，市场仍认为希拉里胜出机率大

挑衅姿态十足的美国共和党总统候选人特朗普周日攻击前总统比尔克林顿对待女性的做法，并发誓若他入主白宫，希拉里克林顿将因为在出任国务卿期间使用私人邮件服务器而锒铛入狱。90分钟的辩论会一开始便气氛冷淡，两位候选人彼此问候却没有按惯例握手。辩论很快便转入讨论周五流出的一份2005年视频，视频中可以听到特朗普使用粗俗语言，谈论冒犯女性的话题。特朗普称，这份视频令他感到尴尬，不过那是“关起门来的谈话”。他表示，美国前总统克林顿对女性所做的事情更过份。在周日美国两党总统候选人展开激烈辩论之际，美国股指期货几无变动，这表明市场依然认为，在11月8日的总统大选中，民主党候选人希拉里克林顿胜出的可能性大于共和党候选人特朗普。投资者表示，从政策内容来看，周日的辩论并不足以改变市场对选情走向的看法。

--德国8月出口创下逾六年来最大月度增幅，消除经济放缓忧虑

德国8月出口反弹幅度大于预期，创下逾六年来最大增幅，消除了人们对德国经济趋于放缓的忧虑。德国联邦统计局周一公布的数据显示，8月经季节调整出口增长5.4%，创下2010年5月以来最大增幅，同时进口增长3.0%。出口跳增使8月经季节调整贸易顺差扩大至222亿欧元(248.7亿美元)，高于路透调查分析师预计的200亿欧元。

--三星Note7危机越演越烈，美国电信商停卖、媒体称已暂时停产

韩国媒体周一指出，三星电子已暂停生产盖乐世Note7智能手机，此前有报导称更换后的手机起火；在三星电子遭遇迄今最严重的手机召回危机之际，这对该公司是进一步的打击。消息人士亦向路透表示，三星已经暂停生产Note7手机。韩国联合通讯社援引一位三星电子合作企业匿名消息人士的话报导称，三星与中国和美国当局协调后，决定暂停生产Note7手机，美国两家通讯运营商已停止更换或出售新的Note7手机。

--沙特能源部长法力赫称OPEC不应过度收紧石油供给

沙特阿拉伯能源部长法力赫表示，OPEC需确保没有过度收紧石油供应、对市场造成有害冲击，他并称，他乐观认为到11月时可以达成一产量协议。法力赫在伊斯坦布尔的全球能源大会发表谈话称，OPEC需以平衡及负责任的方式行事，他仍然相信OPEC的重要地位。

--德国政府上调今年国内经济增长预估，经济部长呼吁增加支出

德国经济部长加布利尔表示，今年德国经济成长将略微快于预期，得益于政府在移民方面的支出，且民间消费大幅上升。他还呼吁加大对学校和道路的公共投资。德国政府将2016年增幅预估从之前的1.7%提高到1.8%，这将是五年最强增长水平。

[市场摘要]

--日本股市休市。

--中国股市：沪综指收涨1.4%并创近两月最大升幅，房市调控令股市间接受益

中国股市沪综指收涨1.4%，创近两个月最大单日升幅。分析师指出，长假期间，国内逾20个大中城市出台房地产市场调整政策，投资者期待因房市新政挤出的资金或会流入股市，激励大多数个股出现技术性反弹，不过总体成交仍显温和，显示盘中观望气氛仍浓。沪综指收报3,048.143点，涨43.44点或1.446%。上证A股今日成交1,755亿元人民币，较上日1,126亿元的近九个月新低水准增加逾五成。

--香港股市休市。

--汇市：英镑承压，墨西哥披索因特朗普获胜机率下降而大涨

英镑小幅下跌，美元收复周五兑很多货币的部分失地，墨西哥披索大涨，此前特朗普侮辱女性的言论视频被曝光，导致其竞选受到打击。英镑兑美元较上日收盘下滑0.3%，报1.2390美元。英镑兑欧元也下滑0.1%，报0.9016英镑。墨西哥披索兑美元在亚洲盘初一度涨约2%至18.91，为近一个月最高位。墨西哥披索兑美元最新报19.018，日内仍涨约1.5%。

--欧元债市：葡萄牙公债收益率下滑，财长言论舒缓人们对评级担忧

葡萄牙10年期公债收益率(殖利率)从逾三个月高点下挫，因该国财长的言论帮助舒缓了人们对债信评级的担忧，目前距离DBRS做出评级检视还有不到两周时间。但上周五葡萄牙财长的讲话帮助该国10年期公债收益率跌9个基点，至3.52%。

--国际油市：油价下跌，市场对非OPEC产油国是否参与减产存疑

油价下跌，因市场对OPEC牵头的减产方案是否能控制全球供应过剩存在疑虑。供应过剩已经困扰国际油市两年多。0838GMT，布兰特原油期货报每桶51.67美元，较上日结算价下跌0.25美元或0.48%。美国原油期货下跌0.30美元或0.64%，报每桶49.51美元。

--全球金市：金价下滑，因美国非农数据公布前美元走强

黄金价格连续第二个交易日上涨，受助于中国假期结束后的买盘；而美国就业岗位增速放缓，令人愈发预期美国可能只会逐步加息。0846GMT，现货金涨0.51%至每盎司1,262.43美元。美国期金升1%至每盎司1,264.30美元。

--金属期市：伦敦期镍跳涨，中国在长假结束后重新开市

伦敦期镍跳涨，在长达一周的假期过后，中国市场重新开市，交易员买进镍。上周因印尼官员称他们考虑取消镍矿石出口禁令，引发镍价下跌。0837GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期镍攀升1.8%，至每吨10,385美元。三个月期铜涨0.60%，报每吨4,806.50美元。(完)