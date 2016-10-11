《路透晚报》--10月11日

图为美国芝加哥联储总裁埃文斯。埃文斯周二表示，他可以接受美国12月升息，但在做决定之前他倾向观察经济及通胀进展情况。 REUTERS/Nir Elias

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美国芝加哥联储总裁埃文斯称，希望在决定升息前参考更多数据

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周二表示，他可以接受美国12月升息，但在做决定之前他倾向观察经济及通胀进展情况。埃文斯在悉尼发表演说后对媒体表示，美国经济脚步坚稳，上周非农就业报告是一组“相当不错的数据”，因此12月升息也不令人意外。不过他审慎地说道，或许等到通胀接近美联储2%通胀目标再调整政策，可能是更好的做法。埃文斯对低通胀预期感到担心，应该设计货币政策推动通胀率升至2%的目标以上，因为这样做的成本低于过去几十年。他认为美国尚未达到充分就业。

--新西兰央行重申打算放松政策，以刺激通胀

新西兰央行重申，将需要进一步放松政策，以刺激表现温和的通胀。央行助理总裁John McDermott表示，当前的预期和假设表明，要确保未来通胀水平在目标区间中段附近稳定下来，就需要进一步放松政策。他并称，通胀低迷主要归咎于全球经济形势推高了新西兰元，指出，通胀料将在第四季反弹，将处于央行目标区间的底部。这番讲话之后，新西兰元兑美元从0.7100左右跌至0.7062，随后缩减部分跌幅报0.7072。

--三星二度停售旗舰盖乐世Note7手机且可能全面放弃该机型，股价重挫

韩国三星电子二度停售旗舰盖乐世Note7手机，这起史上最严重召回事件的相关成本恐多达170亿美元，而这款多灾多难的高阶手机也几乎确定会寿终正寝。三星目前正在等待美国安全主管机关的调查结果，在此同时，部分投资人及分析师预言，三星可能废止Note7手机，并转向开发后续机型，以限制对财务及商誉的伤害。熟知事况的消息人士向路透表示，三星正考虑将永久停卖盖乐世Note7智能手机列为选项之一。此外，中国质检总局称，三星(中国)将召回在中国大陆销售的全部190,984台盖世乐Note7手机。三星电子股价收盘重挫8%，并拖累大盘收低。

--韩国企划财政部称，出口和生产依然疲弱导致复苏不稳

韩国企划财政部表示，该国整体经济复苏不稳定，因为出口和生产依然疲弱，主要受到最近几次罢工活动的拖累，特别是现代汽车的罢工。企划财政部在月度经济评估报告中称，国内消费温和增长，不过不断增加的罢工活动可能给韩国经济复苏拖后腿。企划财政部并称，经济面临着多种不确定性风险。

--IEA月报称若OPEC坚守减产目标，全球油市可望加速恢复供需平缓

国际能源署(IEA)称，若石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯达成协议的减产幅度够大，则全球油市可能加速恢复供需平衡，但在更多细节浮现之前，尚不清楚这个速度有多快。IEA称，“若不加干预”，油市可能在2017上半年之前维持供应过剩。 IEA维持全球2017年石油需求增幅预估为120万桶/日，2016年预估下调4.0万桶/日至120万桶/日。IEA称经合组织(OECD)8月库存为3月以来首次下跌，减少1,000万桶至30.92亿桶。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数涨1%至五周高位，受助于矿业股强势和日圆疲弱

日股日经指数周二涨至五周高位，因上日油价跳涨扶助矿业股，且疲弱日圆提升风险偏好。日经指数涨1.0%至17,024.76点，为9月6日以来最高收位。东证股价指数涨0.4%至四个月收盘高点1,356.35点。

--中国股市：沪综指连两日收升至一个月新高，银行地产等权重板块走势强劲

中国股市沪综指连续第二日收升至一个月新高。分析师指出，今日大盘震荡盘升，以全日最高点报收，热点轮动至银行地产等权重板块。10.1长假后内外部不确定性因素减弱，市场环境再次进入相对平稳阶段，资金参与意愿有所回升，但仍以存量资金博弈为主。沪综指收报3,065.25点，涨17.11点或0.56%，沪深300指数.CSI300收报3,306.56点，涨0.39%。

--香港股市：收低逾1%，因投资者对过去数月的强劲涨势了结获利

香港股市收低逾1%，因投资者对港股过去几个月的强劲涨势进行获利了结。多数类股下挫，地产类股领跌，因中国大陆有更多城市限购房产。恒生指数跌1.3%至23,549.52点，恒生国企指数跌1.2%至9,804.47点。

--汇市：美元指数触及11周高点，因对FED年底前升息的预期升温

美元指数触及11周高点，因投资者对美联储年底前升息的预期升温。新西兰元兑美元跌幅最大，一度下跌1%至0.7061美元，为7月底以来的最低水准，之前新西兰央行的一位官员重申，将需要进一步放松政策，以刺激表现温和的通胀。美元指数升0.3%至97.251，为7月末以来的最高水平。英镑再度下跌，兑美元跌0.6%，至1.2281美元，英镑贸易加权指数触及八年低点。

--欧元债市：德债收益率接近一个月高位，因油价上涨和QE缩减前景

德国公债收益率守在一个月高点附近，因油价上涨可望提振通胀，并且有更多迹象表明主要央行可能将缩减货币宽松程度。德国10年期公债收益率小跌1个基点至0.05%，脱离周一创下的9月15日以来高点0.06%。但分析师认为，后市进一步下滑的空间不大。

--国际油市：油价从一年高位回落，市场对拟议减产的效果产生怀疑

油价自前一交易日所及一年高位回落，因市场怀疑拟议减产是否真会抑制住逾两年来的全球供应过剩局面。0834GMT，布兰特原油较上日跌0.44美元至每桶52.70美元，低于周一创下的一年高点53.73。美国西德克萨斯中质油(WTI)较上日跌0.38美元至每桶50.97美元。

--全球金市：金价小跌，因美联储升息前景提振美元走强

黄金价格在连涨两个交易日后，今日小跌，因受美联储可能12月升息的预期推动，美元上涨。0832GMT，现货金下滑0.1%至每盎司1,258.2美元。美国期金下跌0.1%至每盎司1,260.3美元。

--金属期市：伦敦期铜持稳在10月高位附近，因美国风险偏好改善

伦敦期铜略微下滑，美国总统候选人希拉里在民调中越发领先的乐观情绪推升风险偏好，而在近期强劲经济报告提振下，美元维持强势。0833GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜略跌，报每吨4,828美元。LME期锌下跌1.5%，至每吨2,293美元，10月迄今已累计跌逾3%。(完)