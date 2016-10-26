《路透晚报》--10月26日

图为iPhone 7。 苹果表示，消费者对于苹果最大尺寸智能手机iPhone 7 Plus的需求，出乎公司预期，而这个估算失准可能影响今年假期旺季的获利。 REUTERS/Stefan Wermuth

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--澳洲第三季通胀略增，市场几乎完全排除近期降息可能

澳洲第三季消费物价涨幅大于预期，核心年通胀率逾一年来首次上升。这促使投资者几乎完全排除了澳洲央行近期降息的可能性。澳洲央行青睐的基础通胀指标--第三季CPI截尾均值较前季上升0.4%，符合预期。三项基础通胀率的均值从纪录低位1.5%升至1.6%，这是显示通胀可能终于触底的初步迹象。数据发布后，投资者卖出银行间利率期货。目前该期货暗示澳洲央行在11月1日的下次会议上降息的机率只有4%。

--德国11月GfK消费者信心指数降至9.7，为4月以来低点

德国消费者信心在即将进入11月之际降至今年4月以来低点，或与对全球经济疲软可能损害德国增长的忧虑有关。基于对约2,000名德国民众的调查显示，11月GfK消费者信心指数自10月的10.0降至9.7。路透调查预估为10.0。GfK称，尽管信心指数下滑，但消费者仍对本国经济保持乐观。10月份经济预期分项指数升至13.0。衡量收入预期和购买倾向的分项指标双双下跌，因担心油价上涨推高物价，导致家庭的资金减少。

--美国法院批准以147亿美元和解大众汽车排放丑闻，金额创纪录

一名美国法官周二批准了历来规模最大的企业和解案之一，大众汽车(Volkswagen)就柴油车尾气排放作弊的丑闻达成147亿美元和解。大众汽车表示，11月中旬将开始买回排放有污染的车辆。美国旧金山地方法院法官Charles Breyer同意了大众汽车与联邦及加州监管机关，以及47.5万辆排污柴油车车主之间的和解案。这对大众汽车至关重要，因该公司正力图摆脱这宗缠身逾一年的丑闻。

--年底前中国铜进口料加快，人民币汇价下滑打开套利窗口--业界

分析师和贸易商表示，未来几个月中国预计会加快铜进口，因人民币汇价走弱打开套利窗口以及需求加速。一定程度上需求的加快是中国房地产市场繁荣的结果。中国需求的改善可能会抑制其国内剩余产出向国际市场的流动，从而将铜价到年底时推升到一个更高的价格。2016年铜的交投几乎是持平的。

--苹果大尺寸手机需求超乎预估，错估形势或影响旺季获利

苹果表示，消费者对于苹果最大尺寸智能手机iPhone 7 Plus的需求，出乎公司预期，而这个估算失准可能影响今年假期旺季的获利。苹果执行长库克向分析师表示，苹果不确定是否能够生产足够数量的iPhone 7 Plus，赶上圣诞购物旺季。但他表示，公司将可以生产足够数量的较小尺寸手机iPhone 7s。库克表示，相较于产品上市前的公司预估水准，iPhone 7 Plus的需求特别强劲。

重要公司业绩消息：

--日本视频游戏生产商任天堂第二财季录得营业亏损，逊于分析师预估，因日圆走强损及海外获利。在截至9月30日止的三个月，该公司亏损为8.12亿日圆(779万美元)，上年同期为获利为78.3亿日圆。任天堂还将截至明年3月的全年营业利润预估下调至300亿日圆，7月时预估为450亿日圆。

--日本佳能(Canon)第三季营业利润大减48%，受英国公投决定退欧后日圆走强的打压。佳能表示，7-9月营业利润从上年同期的773亿日圆锐减至400亿日圆(3.8362亿美元)。佳能并将截止12月的年度营业利润预估调降至2,350亿日圆，低于7月时预测的2,650亿日圆。

--韩国浦项钢铁(POSCO)公布7-9月当季营业利润劲增59%，好于分析师预期，因中国钢铁价格持续复苏，帮助提高了利润率。第三季合并营业利润增至1.03万亿韩元(9.0879亿美元)，上年同期为6,520亿韩元。营收较上年同期下滑9%，至12.75万亿韩元。

--英国莱斯银行集团第三季获利较上年同期大致持平，力压获利将因英国公投退欧受到大幅挤压的预期。第三季基础税前获利为19亿英镑(23.1亿美元)，略低于上年同期的19.7亿英镑。第三季总营收为43亿英镑，大致持平于上年同期水平。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数小涨，因日圆走软支撑市场人气

日股日经指数周三削减稍早跌幅并转而小幅上涨，日圆走软支撑市场人气。日经指数涨0.15%至17,391.84点，为4月28日以来最高。该指数连续第三日上涨，因日圆兑美元走软至三个月新低，支撑出口商提升获利的希望。东证股价指数收高0.4%至1,382.70点，受到对于日本央行上市交易基金(ETF)购买计划的预期提振。

--中国股市：沪综指震荡收跌，前期热点板块回调大盘进行技术调整

中国股市沪综指震荡收跌。分析师指出，前期热点煤炭资源股等周期性板块今日出现调整，市场暂时进入技术性整理过程。料在经过前期较大上涨后，股指近期或将反复震荡整固。

沪综指收报3,116.31点，跌15.63点，或0.50%；今日成交2,155亿元人民币，上日为2,204亿元。沪深300指数收报3,354.80点，跌0.38%。

--香港股市：尾随美股消沉收跌1.0%，投资人心态审慎

香港股市创下近两周以来最大跌幅，市场人气受到美股及中国股市表现不振打击。美国下月选举、美联储12月政策会议以及中国经济体质等问题，亦令投资人感到不安。恒生指数收盘跌1.0%至23,325.43点，恒生国企指数跌1.4%至9,698.85点。

--汇市：澳元表现亮眼受通胀数据提振，美元由数月高点回落

澳元表现好于其他主要货币，未受全球市场普遍存在避险情绪影响，因好于预期的通胀数据降低了澳洲近期降息的可能性。澳洲第三季消费物价涨幅大于预期，核心年通胀率逾一年来首次上升。这促使投资者几乎完全排除了澳洲央行近期降息的可能性。澳元/美元一度跳升至0.7709美元，数据公布前为0.7645。美元指数则回落至98.60附近。

--欧元债市：葡萄牙公债收益率从六周低点回升，稍晚将标售五年债

葡萄牙公债收益率(殖利率)从近日的六周低点回升，今天稍晚该国将标售公债，这是葡萄牙上周五通过一次关键的评级考核之后的首次发债。DBRS是唯一给予葡萄牙投资级评等的欧洲央行(ECB)认可评等机构，这使得葡萄牙可以参与欧洲央行的购债计划。葡萄牙10年期公债收益率早盘涨2.5个基点至3.23%，脱离周一曾触及的3.05%附近六周低点。其他欧元区公债收益率日内为持平至小幅上涨，德国五年期公债收益率在该国进行公债标售前上涨。

--国际油市：油价下跌逾1%，因有关全球供应过剩的忧虑重燃

油价跌幅一度超过1%，因一份报告显示美国原油库存飙升，尼日利亚产量上扬，产油国对减产计划的争执重新点燃了对全球供应过剩的忧虑。0825GMT，布兰特原油跌0.45美元或0.89%至每桶50.34美元。盘中稍早价格一度触及50.13美元，为10月3日以来最低。美国原油报每桶49.43美元，下跌0.53美元或1.06%。

--全球金市：金价持坚，受印度节庆需求强劲支撑

金价持坚，印度10月底节庆旺季前的实货需求增强，抵销了美元走强的影响。印度Dhanteras及Diwali等节日之前黄金需求料将升温，Diwali亦是传统上赠送黄金作为礼物的节庆。0828GMT，现货金持稳在每盎司1,273.60美元附近，上日曾触及10月5日以来最高的1,276.67美元。

--金属期市：沪铝触及逾两年高点，受煤炭价格飙涨影响

沪铝跳涨4%至两年多最高水平，追随煤炭价格涨势，也体现了金属价格总体上对中国钢铁去产能和全球经济前景逐渐改善的反应。0820GMT，上海期交所期铝涨4.05%至每吨13,620元人民币(2,012美元)，早前曾涨至13,995元，为2014年9月以来的最高水平。其它金属回吐了上个交易日的部分涨幅。伦铜近持平，报约每吨4,732美元。(完)