《路透晚报》--5月15日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--沙特与俄罗斯同意将减产协议延长至2018年3月

全球前两大产油国--沙特阿拉伯与俄罗斯达成共识，认为需要把减产协议延长九个月至2018年3月，以减轻全球供给过剩。这项声明的宣布时机早于OPEC的5月25日正式会议，加上声明措辞强烈，令市场感到意外，这将十分有利于确保其他OPEC成员国及参与第一轮减产协议的其他国家一同支持。

尽管外界此前已普遍预期OPEC和俄罗斯将同意延长减产协议，但这份声明的时机和措辞还是带动油价在周一亚洲时段涨逾2%。

--亚洲部分企业受到网路病毒攻击干扰，当局预期灾情将扩大

亚洲一些政府及企业表示，一些运营活动受到WannaCry网路勒索病毒的干扰。网路安全专家警告称，随着更多员工打开电脑和检查邮件，影响范围将会进一步扩大。该病毒通过电子邮件散播，已导致150多个国家的逾20万台电脑被锁，涉及世界各地的工厂、医院、商场、学校等。

中国石油称旗下部分加油站的支付系统遭到攻击，不过多数已修复。根据官方微博声明，包括警方、交通管理单位在内的几个中国政府机构都宣称受到攻击事件的影响。

--专家称，朝鲜最新试射表明在洲际弹道导弹方面取得进展

观察人士表示，朝鲜周日试射的一枚中远程导弹明显取得了成功，这表明其在发展洲际弹道导弹方面取得了明显进步。而对于朝鲜半岛和美国来说，这是让人担忧的迹象。分析师表示，这次最新的导弹试射表明，朝鲜在发展能够打到美国本土的导弹技术方面，向前迈进了一步。外交界人士表示，联合国安理会应美国、韩国和日本的请求将于周二开会，讨论朝鲜的此次导弹试射。

--G7财金领袖重申汇率承诺，誓言加强合作打击网路犯罪

七国集团(G7)金融领袖周六承诺增强合作对抗网路犯罪，并且不以汇率取得竞争优势，但他们的会议公报中，对于贸易方面的措辞口吻仍然显得谨慎。会议最后的公报称，G7将运用一切政策工具--财政工具、结构性工具及货币工具--来提振经济增长。公报称，G7财金领袖将加强合作打击网路威胁，例如周五发生的全球网络攻击。但与2016年G7国家会议公报不同的是，此次会议并未为自由贸易背书，也未提出反对贸易保护主义。

--新西兰央行称，全球不确定性、通胀数据发布频率低使得预测工作变复杂

新西兰央行称，全球充满“重大不确定性”使得预测货币政策路径变得很难，该央行还称，较高的通胀数据公布频率将会让它的工作变得轻松一些。新西兰央行助理总裁麦克德莫特讲话时说道，“目前在2017年5月，最可能发生的情景是，指标利率在一段时期内维持不变，但不确定性依然很高。”

该央行指标利率预测暗示，央行的下一步行动将为在2019年末升息。

--西部数据采取法律行动以阻止东芝出售芯片业务

美国西部数据(WD)已经寻求国际仲裁，以阻止合资伙伴日本东芝在未经其同意的的情况下出售芯片业务。这可能干扰东芝急需的资本注入。因为如果打起官司，可能会延迟或中止东芝芯片业务的标售。

另外，东芝表示，预计截至明年3月的当前财年净利润为500亿日圆(4.4亿美元)，刚刚结束的财年估计亏损9,500亿日圆。对本财年的业绩预估不包括来自芯片业务和智能电表关联公司Landis+Gyr的获利。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收盘微跌，受日圆走强及地缘政治担忧拖累

日本股市收盘微跌，受累于日圆走强、电脑病毒大爆发和朝鲜周末试射导弹。日经指数收盘跌0.1%至19,869.85点。东证股价指数收跌0.04%至1,580.00点；JPX-日经400指数微涨0.01%至14,113.46点。

--中国股市：沪综指连三日收升，信息安全等股领涨

中国股市沪综指连三日收升。分析师指出，今日公布的经济数据符合市场预期，目前金融监管进程暂时趋缓，对市场将是较好的喘息机会，大盘继续反弹走势。而受勒索病毒爆发影响，信息安全板块表现突出，同时消费和金融板块近期逐渐走稳转强，对指数有一定支撑，午后受消息刺激，北京本地地产股异军突起。沪综指收报3,090.23点，涨6.72点或0.22%；沪深300指数收报3,399.19点，涨0.41%。

--香港股市：连续第六日收升，创21个月新高

香港股市连续第六日上涨并创21个月新高，投资者未理会电脑病毒大爆发、朝鲜周末试射导弹以及疲软的美国经济数据。内地资金稳定流入香港的迹象以及中国股市企稳也扶助了人气。恒生指数收盘涨0.9%至25,371.59点；恒生国企指数收涨1.6%至10,450.35点。

--汇市：加元及澳元上涨，受油价走高推助

加元触及两周高点、澳元则是触及10日高点，因油价反弹带动与大宗商品关系密切的货币回升。沙特阿拉伯与俄罗斯达成共识，同意把减产协议延长九个月至2018年3月，以减轻全球原油供给过剩，油价应声上涨多达2%，并成为影响欧洲汇市盘初走势的主要因素。0831GMT，加元/美元上涨0.48%至1.3642，此前触及4月28日以来最高。澳元兑美元涨0.47%报0.7420，一度触及10日高位0.7426。

美元指数日内跌0.2%报99.0847。美元兑日圆在亚洲时段下跌，之后收复失地，上涨0.3%至113.73日圆。

--欧元债市：德债表现略微出色，受梅克尔所属政党选情提振

德国公债表现略优于其他欧债，此前德国总理梅克尔所在保守派政党在一个关键州的地方选举中，击败了社会民主党(SPD)，加大在9月大选中获继续连任的希望。多数欧债收益率(殖利率)上涨2-3个基点，因油价跳涨2%激发通胀预期。德国10年期公债收益率报0.41%，当日涨1个基点，但较上周触及的七周高点0.46%下跌。

--油市：油价跳涨，沙特及俄罗斯称需要把减产延长至2018年3月

油价跳涨逾2%，之前沙特和俄罗斯能源部长表示需要把减产协议将从今年年中延长至2018年3月。0827GMT，布兰特原油期货报每桶52.13美元，较上日收盘涨1.29美元或2.54%。美国西德克萨斯中质油(WTI)原油期货报每桶49.09美元，涨1.25美元，或2.61%。

--金市：金价上扬，因美国数据疲软且朝鲜试射导弹引担忧

金价小幅上升，因美国经济数据逊于预期及朝鲜周末试射导弹令美元承压。0828GMT，现货金上涨0.18%至1,230.61美元。美国期金上扬0.21%至每盎司1,230.3美元。

--金属期市：美元走软推动伦铜小涨，但中国数据疲弱限制涨幅

伦敦金属交易所(LME)期铜小涨，因美元下跌，但有迹象显示中国4月经济增长疲弱，这限制了期铜涨势。0829GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.63%，至每吨5,594.50美元。上海期货交易所沪铜涨0.89%，收报每吨45,430元人民币。(完)