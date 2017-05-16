《路透晚报》--5月16日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--全球油市平衡步伐加快，但库存水平尚未体现这点

国际能源署(IEA)称，全球石油市场正在恢复平衡，供需走向协调的速度在加快，即便库存水平仍未反映出石油输出国组织(OPEC)削减供应的影响。IEA维持对2017年全球石油需求增长130万桶/日的预估不变。但IEA称，由于美国、巴西和哈萨克斯坦石油产量强劲增长，非OPEC产油国今年石油产量将增加60万桶/日。

科威特石油部长称，支持将减产协议延长至2018年3月。

--英国4月通胀率高于预期，攀升至2013年9月来高位

官方数据显示，英国4月通胀率升至2013年9月来的最高，凸显出6月8日英国大选前英国家庭面临的压力攀升。4月消费者物价较上年同期上涨2.7%，稍高于路透调查分析师预期的增长2.6%。核心消费者物价上涨2.4%，为2013年3月以来最高升幅，而且高于分析师预计的2.2%的升幅。数据公布后，英镑兑美元触及近一周高点1.2958。

衡量未来消费者物价压力的指标--生产者产出物价也较上年同期大涨3.6%，增幅与前月一致，并且高于路透调查预估的增加3.4%。

--日本央行总裁黑田东彦称，相当肯定可以顺利退出刺激措施

日本央行总裁黑田东彦称，当适宜的时间到来时，他“相当肯定”日本央行可以顺利地退出大规模的货币刺激措施。但他还称，日本央行“总是”有空间扩大货币刺激措施规模，以实现2%的通胀目标，暗示薪资和物价对经济改善的反应迟缓。

--澳洲央行会议记录称通胀料加速，密切关注就业和楼市形势

澳洲央行相信到2018年初核心通胀将加快上升，但家庭债务飙升以及对就业市场低迷的担忧，促使其在本月稍早决定维持利率不变。澳洲央行5月政策会议记录显示，就业和楼市是决策者的关注重点。

委员会认为，由于近几年就业不足的程度较高，关于如何衡量产能闲置程度存在“极大不确定性”。但也认为，房屋市场存在更大风险，因为民众借钱投资引发悉尼和墨尔本房价迅速上涨。

--独家：中国铝业向几内亚提议允许其接管所有西芒杜铁矿项目

知情消息人士称，中国铝业集团寻求几内亚准许其完全接管陷入困境的西芒杜(Simandou)铁矿石矿山项目。中国目前在实施全球性策略，确保未来数十年能获得关键的资源供应。该矿山位于几内亚的偏远地区，其规划恰逢全球铁矿石价格低迷时期，目前又身陷法律争端，不过仍引起中国方面的极大兴趣。西芒杜铁矿被国际矿业视为目前世界上储量最大、品质最高、尚未开发的铁矿。

--福特汽车拟将北美和亚洲受薪员工削减10%--消息人士

一位知情人士告诉路透，福特汽车计划将北美和亚洲的受薪员工数量削减约10%，以期提振获利和下滑的股价。知情人士称，福特计划提供慷慨的提前退休奖励措施，以在10月1日前缩减受薪员工人数，但不打算削减计时员工数量，也不计划减产。

福特之前宣布计划削减30亿美元成本，这位人士称，此次裁员正是该计划的一部分。美国新车销售出现下滑迹象，连续七年增长势头发生逆转。

[市场摘要]

--日本股市：收盘小涨，受助于日圆贬值及美股涨势

日本股市日经指数收盘小幅上涨，日圆走贬及美股升至纪录高点均给予支撑。日经指数收盘上涨0.25%至19,919.82点，稍早一度升至19,998.49点，创2015年12月以来最高，为对美股隔夜涨势的初步反应。但指数因为日圆稍稍扳回颓势而失去部分动能。东证股价指数上涨0.27%至1,584.23点，JPX-日经400指数上涨0.22%至14,143.97点。

--中国股市：沪综指连四日收升，市场情绪改善大盘持续反弹走势

中国股市沪综指连四日收升。分析师指出，今日早盘股指低位震荡，随后逐波上扬，除银行板块外，个股普涨。近期央行加大了短期资金投放力度，流动性压力有所缓解，同时随着经济数据的陆续公布，投资者对经济层面的担忧有所减缓，市场情绪有所改善，大盘持续反弹走势。沪综指收报3,112.96点，涨22.73点或0.74%；沪深300指数收报3,428.65点，涨0.87%。

--香港股市：结束六日连涨收跌，投资者锁定获利

香港股市盘中曾触及21个月高点，但终场仍收跌，结束了连涨六日的走势，因投资者锁定获利，尽管隔夜美股上扬。香港恒生指数跌0.1%至25,335.94点，恒生国企指数跌0.2%至10,433.69点。

--汇市：欧元升穿1.1美元创六个月高点，特朗普泄密担忧打压美元

欧元兑美元升穿1.10美元，触及去年11月特朗普当选总统以来高点，因政治动荡及对美国升息的预期减弱打压美元，而交易商预期欧元区增长数据将会强劲。美元指数跌至逾六个月低点。0829GMT，美元指数跌0.42%至98.498。美元全线下跌，欧元似乎是美元下跌的最大受益者，日内最高涨至1.1049。

--欧元债市：法国大选后首次发售30年期公债，对市场构成压力

法国10年期和30年期公债收益率之差达到2014年12月以来最阔，该国将发售30年期公债，此次发售被视为对法国总统大选以来市场人气的首次重大考验。德国10年期公债收益率涨1个基点，至0.43%。评级较低的南欧公债表现较佳，西班牙、意大利和葡萄牙10年期公债收益率跌1-3个基点。

--油市：油价续涨，受减产协议可能延长的预期推动

油价上涨，延续了上日的涨势，此前两大产油国沙特阿拉伯与俄罗斯周一达成共识，认为石油减产协议需要延长至2018年3月。0831 GMT，布兰特原油期货上涨0.42美元或0.77%，报每桶52.22美元。美国原油期货上涨0.36美元或0.74%，报每桶49.21美元。

--金市：金价连续第四日上涨，因美元下滑

金价连续第四日上涨，因美国经济出现放缓迹象，打压了对于美联储将进行一系列加息的预期，拖累美元下滑。0833GMT，现货金上涨0.29%至每盎司1,233.08美元；周一金价触及5月4日以来最高1,237.26美元。美国期金涨0.28%至每盎司1,233.5美元。

--金属期市：伦敦期铜下跌，中国经济放缓忧虑触发卖盘

伦敦期铜下跌，因市场担心中国经济增长放缓和该国资本市场趋紧，引发基本金属卖盘。0836 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.35%至每吨5,593.5美元，回吐上日涨幅。上海期交所主力期铜收盘基本持平，报每吨45,170元人民币。(完)