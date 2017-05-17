《路透晚报》--5月17日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--日本等TPP剩余成员周末讨论如何重启被特朗普抛弃的协定

日本和其他跨太平洋伙伴关系协定(TPP)的成员国，本周末将决定如何恢复这个被美国总统特朗普抛弃的协定。这些国家的贸易部长将在越南河内举行的亚太经合组织(APEC)会议期间进行会谈。新任的美国贸易代表莱特希泽还将在这次会议上提供关于美国贸易计划的更多细节。有人支持在美国缺席的情况下，以所谓的“TPP-11”形式继续推进，尽管根据最新数据，这个缩水组织的内部贸易只是原始版TPP的四分之一。

--伊朗或支持延长减产，但需各方均同意加入

了解伊朗想法的消息人士说，把石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议延长九个月是一个积极想法。这表明如果存在共识，那么伊朗可能也将予以配合。伊朗的立场较难预测，该国是减产协议中唯一获准可增产的OPEC成员，而且在周五将举行总统选举。

--日本3月核心机械订单令人失望，凸显经济复苏的脆弱性

日本3月核心机械订单较上月的增幅不及预期，且企业预计4-6月投资将下降，凸显出日本出口驱动型经济复苏的脆弱性。内阁府公布，3月核心机械订单较前月增加1.4%，为连续第二个月增长，但低于路透调查分析师的预估中值2.1%。接受内阁府访查的企业预计，不包括船只和电气设备在内的核心机械订单，4-6月将下降5.9%，降幅大于第一季的下降1.4%。

--日本央行总裁对首相称将继续采取超宽松货币政策

日本央行总裁黑田东彦称，他与首相安倍晋三会面时表示，央行会继续保持超宽松货币政策。“我告诉首相，日本经济在稳步复苏，将继续以高于潜力水平增长，”黑田在会面后对记者称。“在这样的条件下，物价将会上涨。但通胀仍远低于我们(2%)的目标。我告诉首相，我们将继续采用货币宽松计划。”

--英国截至3月的三个月按ILO标准计算的失业率创42年低点

英国国家统计局公布，4月请领失业金人数增加19,400人至79.3万人，截至3月的三个月按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业人口减少5.3万人至154.1万人,；失业率为4.6%（路透调查预估为4.7%），创1975年以来最低。截至3月的第一季平均每周薪资所得(不包括奖金)较上年同期增加2.1%(预估为增加2.2%)，增幅为2016年7月以来最弱。

--腾讯与环球音乐达成独家版权协议，将以海量音乐席卷中国

腾讯控股已与美国环球音乐(UMG)达成战略性合作协议，将在中国分销环球音乐的授权内容。双方发布声明稿称，腾讯旗下的腾讯音乐娱乐也将成为独家授权合作伙伴，可在中国将环球音乐的内容授权给其他的内容供应商。

[市场摘要]

--日本股市：因美国数据疲软收跌，金融和矿业股表现不佳

日本股市收盘下跌，此前美元兑日圆下跌，因美国经济数据疲软；而美债收益率(殖利率)下滑，令金融股表现不佳。日经指数收跌0.5%至19,814.88点。东证股价指数收跌0.5%至1,575.82点；JPX-日经400指数跌0.6%至14,063.86点。

--中国股市：沪综指小幅收跌结束四连涨，短期震荡整理有利后续行情

中国股市沪综指小幅收跌，结束连四日涨势。分析师指出，沪指在20日均线下方窄幅震荡，金融股领跌，中小盘股亦冲高回落；而雄安新区和粤港澳大湾区概念继续受到资金追捧，石油板块则受油改利好影响成为新热点。短期市场震荡整理有利于后续行情的展开。沪综指收报3,104.44点，跌8.52点或0.27%；沪深300指数收报3,409.97点，跌0.54%。

--香港股市：恒指收盘小跌，仍守在21个月高点附近

香港股市收跌，但守在21个月高点附近，这要得益于内地资金稳定流入的支撑。中国内地股市今天受监管收紧打压而下跌。恒生指数收低0.2%，至25,293.63点。恒生国企指数跌0.5%，至10,383.14点。

--汇市：日圆及瑞郎触及数周高位，特朗普不确定性催生避险需求

日圆/美元升至两周最高，瑞郎/美元触及七周高位，因围绕美国总统特朗普愈演愈烈的政治风波增强了对避险资产的需求。美元指数回吐“特朗普行情”的所有涨幅，徘徊在11月9日以来最低水准附近。美元指数最新报98.118，日内持平。日圆兑美元涨0.7%至112.26日圆，创5月5日以来最高水准。瑞郎兑美元升至0.9820，为3月27日以来最高。

--欧元债市：美国较德国公债利差跌至逾六个月低位

美国公债较德国公债利差跌至逾六个月最低。一周来美国白宫经历混乱，与欧洲一体化和经济走强的迹象形成对比。美国10年期公债收益率最多下降4个基点至2.29%，德国可比公债收益率下降2个基点至0.41%。两种指标公债的利差为188个基点，处于11月以来最窄。

--油市：美国原油库存上升导致油价下滑，尽管减产协议料将延长

油价下跌，此前数据显示美国原油库存增加，引发关于市场仍供应过剩的担忧，尽管沙特和俄罗斯等主要产油国要延长减产协议。0812GMT，布兰特原油期货下跌0.21美元或0.41%，至每桶51.44美元。美国原油期货跌0.30美元或0.62%，至48.35美元。

--金市：金价升至两周高位，因特朗普相关疑虑

金价触及两周高位，因亚洲股市及美元下滑。有报导称美国总统特朗普要求时任FBI局长的科米，结束针对前美国国家安全顾问弗林与俄罗斯之间关系的调查。该消息引发的政治不确定性令美元受到打压。0814GMT时，现货金涨0.52%至1,242.79美元，稍早触及5月3日以来最高位1,244.70美元。金价已连续上涨五天。美国期金升0.5%至1,242.6美元。

--金属期市：伦铜价格持稳，受中国增长放缓预期打压

伦敦铜价基本没有变动，受对铜消费大国中国经济增长放缓的预期打压。0816 GMT，伦敦期铜跌0.10%至每吨5,605.50美元。伦敦期铅上涨约0.74%至每吨2,099.50美元，隔夜曾跌至四个月低点。上海期交所主力期铜收高0.22%，报每吨45,390元人民币。上海期铅跌0.25%至每吨15,710元人民币。(完)