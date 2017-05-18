《路透晚报》--5月18日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--美国司法部指派前FBI局长穆勒调查特朗普“通俄门”

美国司法部指派前联邦调查局局长穆勒(Robert Mueller)为特别检察官，调查俄罗斯介入2016年美国总统大选，及可能与总统特朗普竞选阵营勾结的指控。

在司法部做出上述宣布后，特朗普在一份声明中表示，他盼望这起事件能迅速解决。穆勒在CBS新闻推文的声明稿指出，“我承担这份责任，并将尽我最大能力来履行。”

美国国会议员对司法部的决定表示欢迎，但众议院和参议院共和党领袖表示，国会自身将继续推进针对俄罗斯问题的调查。

--日本第一季经济环比年率增幅2.2%，为一年来最快增长

日本政府公布的数据显示，第一季经济创一年来最快增速，为10年来最长时间的扩张期，强化了在强劲的海外需求推动下，经济可望稳步复苏的前景。

内阁府公布的数据显示，日本1-3月实质GDP环比年率为上升2.2%，高于预估中值的增长1.7%，且为2016年第一季以来最快增速。这是日本连续第五个季度实现经济扩张，也是贯穿2006年的六个季度连续扩张以来，经济最长的一段连续增长时间。

--专访：欧洲央行执委科尔称，撤走刺激举措不应等太久

欧洲央行执委科尔对路透表示，一旦该央行确信通胀已经反弹，缩减刺激就不应等太久，理论上如有必要还可以提前加息。科尔在接受路透独家专访时表示，欧洲央行应准备好在经济形势允许时调整政策立场，否则有可能在最终行动时面临更大的金融反冲。

另外，他还对路透表示，欧洲央行的现金换债券计划运作良好，但必要时可以调整。在独家专访中，对于该债券出借计划在推出六个月后，未能达到理想目标且已需重新调整的担忧，科尔不以为然。

--演讲稿显示，美国财长将表示美国经济3%的增速是可实现的

根据路透见到的讲稿副本，美国财长努钦周四在参议院听证会作证时，将表示如果实施监管和税收改革，美国经济增速能够达到3%或更高。在美国参议院银行、住房和城市事务委员会发表证词陈述时，努钦料将表示特朗普政府希望放宽对社区银行的监管，并推进对抵押贷款机构房利美和房贷美的全面改革。

“我相信，如果我们对税收和监管进行历史性改革，那么3%或更高的国内生产总值(GDP)增速目标是可以实现的，”努钦将这样表示。

--韩国官员称特朗普愿通过接洽解决朝鲜问题，但条件必须合适

韩国外交部表示，美国总统特朗普对韩国总统特使表示，美国愿意通过接洽解决朝鲜核危机，但要在适当的条件下。电视播出文在寅派出的访美特使--媒体大亨洪锡炫的话称，特朗普谈到愿意通过接洽实现和平。

文在寅派往中国的特使、前总理李海瓒在启程去北京之前表示，中韩领导人有望最早7月份在20国集团(G20)德国会议间隙举行会晤，此后一个月也可能单独举行会晤。

--报载：JBS董事长握有巴西总统特梅尔讨论封口费的录音

报纸O Globo报导，根据一名有影响力的商界人士认罪协商的证词，关于试图对巴西史上最大贪腐调查的潜在目击者支付封口费一事，巴西总统特梅尔表示赞成。

特梅尔承认他曾在3月和JBS SA董事长Joseley Batista见面，但关于阻止已经入监的前众议院议长Eduardo Cunha作证一事，特梅尔予以否认。

根据O Globo报导，据称Bastista握有特梅尔和他讨论由他支付封口费给Cunha的录音。报导并未提及他们要求Cunha不得透露的内容。

--谷歌语音助手登陆iPhone，挑战苹果Siri

Alphabet旗下谷歌称，将为苹果iPhone提供其电子助手，以期争夺更高端的智能手机市场，挑战苹果设备的Siri功能。这项决定预示着谷歌将涉足苹果的手机。全球大部分智能手机使用谷歌的安卓系统，苹果手机的市场份额更少些，但其用户更愿意在技术上花钱。

目前谷歌、苹果和亚马逊正在争夺语音电子助手市场的主导地位，业内很多人认为这项技术将会取代键盘和触控屏，成为用户与技术互动的一个主要方式。

[市场摘要]

--日本股市：日经跌1.3%为5月2日以来最低收位，白宫风波抵消强劲GDP数据

日本股市周四跌至两周半低位，因投资者担心，对美国总统特朗普干预联邦调查的指控将拖慢他实施税改和经济刺激计划的脚步。日经指数收跌1.3%至19,553.86点，为5月2日以来最低收位。东证股价指数跌1.3%至1,555.01点；JPX日经400指数跌1.3%至13,875.98点。

--中国股市：沪综指连二日收低，金融股领跌大盘继续震荡筑底

中国股市沪综指收低，连二日下跌。分析师指出，近期监管收紧的一系列措施对市场的影响仍需进一步消化，前期导致大盘下跌的因素还未完全消除。技术上，大盘在3,100点下方还需要进行反复修复和整固，目前股指仍在震荡筑底过程中。沪综指收报3,090.14点，跌14.30点或0.46%；沪深300指数收报3,398.11点，跌0.35%。

--香港股市：随美股颓势收跌，华府政治风波引发投资者担忧

香港股市跟随其他亚股颓势下跌，因华府政治风波冲击华尔街，打压全球市场的风险胃纳。恒生指数跌0.6%至25,136.52点，恒生国企指数跌1.1%至10,271.35点。各类股几乎全面下跌，工业股和金融股领跌。

--汇市：美元整理跌幅，重启对特朗普竞选的调查震动美国政坛

美元指数在六个月低点附近徘徊，此前兑日圆及欧元因美国政治风波而创出近一年来的最大跌幅。美元指数周三低见97.333，为11月9日以来最低点，悉数回吐美国11月大选以来的全部涨幅。0812GMT基本持平，报97.627。联邦基金利率期货目前的走势显示，美国6月升息的机率降至约60%。英镑兑美元触及1.30美元，为8个月来首见，之前英国公布了零售销售数据。

--欧元债市：德债收益率因美国政治风波降至两周低点，关注ECB政策前景

德国指标10年期公债收益率(殖利率)降至两周低点，美国政治风波支撑对避险资产的需求，但债市也存在部分谨慎情绪，因焦点转向欧洲央行的政策前景。德国指标10年期公债收益率跌2个基点，报0.36%，为两周低点。多数其他欧债收益率持平至下滑不等，本周曾一度大跌的势头暂止。

--油市：油价因供应过剩下跌，即便OPEC仍在减产

油价下跌，受供应过剩打压，即便石油输出国组织(OPEC)正在牵头进行减产。0815 GMT，布兰特原油期货下跌0.12美元，或0.23%，报每桶52.09美元。美国原油期货下跌0.12美元，或0.24%，报每桶48.95美元。

--金市：金价下跌，美国政情紧张下出现获利了结

现货金下跌，之前触及逾两周高位，受美国政情混乱下获利了结盘的打压。。0816GMT，现货金跌0.2%至每盎司1,257.84美元，稍早曾触及5月1日以来最高水准1,263.02美元。美国期金跌0.09%至每盎司1,257.6美元。

--金属期市：伦铜下滑，受围绕特朗普的担忧拖累

伦铜下跌，美国的政治不确定性降低了外界对特朗普将能够增加基建开支的预期。0818GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌1.43%至每吨5,530美元，上日收盘几无变动。上海期交所期铜下跌近1%至每吨44,960元人民币(6,523美元)。(完)