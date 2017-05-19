《路透晚报》--5月19日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--英国首相特雷莎·梅向选民承诺将干预市场并强化商业规则

英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)做出选举前承诺，拒绝“不受限制的自由市场”，并承诺控制企业的过分行为，以此向她的核心支持者以及左翼对手示好。她的提议中包括对移民制定严厉规定、削减企业税、以及对是否解除猎狐禁令进行投票，并承诺限制能源价格，解决董事会薪酬过高问题，同时提高工人权益。

另外花旗在一份研究报告中称，特雷莎·梅有望在6月8日大选中以104-190席的差距领先其他政党席位总和，赢得多数党地位。

--消息人士称OPEC经济委员会考虑深化和延长减产行动

石油输出国组织(OPEC)消息人士周五表示，该组织的一个委员会正在研究下周政策会议可能的各种情形，其中考虑的一个选项是深化和延长OPEC牵头的减产行动。“我们尚未对最终情形达成共识，”其中一名消息人士称。第二名消息人士表示，扩大减产幅度是一个选项，要视非OPEC及美国页岩油供应的估计增幅而定。

--贝恩资本计划出价135亿美元，竞购东芝芯片业务多数股权

据知情人士透露，美国收购公司贝恩资本(Bain Capital)计划以大约1.5万亿日圆(135亿美元)竞购东芝芯片业务的多数股权。消息人士称，贝恩资本将联手韩国芯片生产商--SK海力士发起竞购，但出于对反垄断的担忧，SK海力士将不牵头。SK海力士宣布，将作为一家财团的成员，提交竞购东芝旗下芯片业务的最终报价。

另据熟悉情况的消息人士说，两家日本政府支持的投资者已正式通知东芝，有意竞购其快闪记忆体(闪存)芯片业务。消息人士说，政府支持的基金产业革新机构(INCJ)和日本政策投资银行(DBJ)已告知东芝他们的意向。

--美国政府为8月中开始重新协商NAFTA启动倒计时

美国特朗普政府就8月中与加拿大和墨西哥开始重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)启动倒计时。其试图通过重新协商为美国劳工和制造商赢得更好的条款。美国贸易代表莱特希泽致函美国议员称，他开启了向国会、业内人士和美国公众为期90天的咨询期，这得以让三国从8月16日展开谈判。

莱特希泽向记者称，NAFTA对美国农业、投资服务和能源业来说一直是成功的，但对制造业来说却不是。他并称希望在2017年底前完成谈判。

--美国联邦通讯委员会表决通过废除奥巴马时代的网路监管规定。

关于共和党议员打算推翻奥巴马政府2015年“网路中立性”(net neutrality)行政命令一案，美国联邦通讯委员会(FCC)周四以2-1的票数表决通过，向着废除该规定前进了一步。在FCC就最终计划进行表决之前，公众可在8月中旬之前提供建言。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数受金融股提振小涨，但周线五周来首跌

日本日经指数小涨，因前一交易日遭抛售的金融股吸引逢低买盘，但由于美国方面的政治不确定性令投资者保持谨慎，股指涨幅有限。日经指数收高0.2%至19,590.76点，逆转早盘下跌局面。该指数周线跌1.5%，为五周来首次。东证股价指数收涨0.3%至1,559.73点；JPX-日经400指数收涨0.4%至13,929.80点。

--中国股市：沪综指震荡近收平，板块间跷跷板效应明显中小盘股领跌

中国股市沪综指近收平，分析师指出，由于市场对中期经济基本面、资金面和政策面的预期并不乐观，加之海外市场近期走势也存在不确定性，短期大盘出现持续震荡回落，重返此前窄幅盘整状态。今日板块走势跷跷板效应明显，中小盘股领跌，尾盘在能源股拉抬下大盘勉强翻红。沪综指收报3,090.63点，涨0.49点或0.02%；沪深300指数收报3,403.85点，涨0.17%。

--香港股市：恒指收盘微涨，腾讯控股收于纪录高位

香港股市收盘微涨，周线大体持平，因中国内地资金继续流入港股。指数权重股腾讯控股收于纪录高点。隔夜美国股市复苏也提振港股人气。恒生指数收涨0.2%，报25,174.87点；国企指数持稳在10,267.39点。本周恒生指数大体持平。

--汇市：特朗普利多变利空：美元料创出九个月来最大周线跌幅

美元指数本周料创出去年8月以来的最大周线跌幅，几乎回吐了特朗普去年当选美国总统以来的全部涨幅。现在特朗普政治麻烦不断。美元指数本周迄今下跌了约1.6%，并在周三触及去年11月9日以来的最低水准，当天正是美国总统选举结果揭晓之日。0834GMT，美元指数下跌0.34%至97.551，向上述低点靠拢。

--欧元债市：欧元区二线国家公债收益率下降，因欧洲形势相对良好

投资者目光从高评级的欧元区公债转向评级较低的意大利和葡萄牙公债，因欧洲良好的经济和政治形势与美国形成鲜明对比。投资者开始聚焦于欧元区的正面因素，尤其是欧洲央行总裁德拉吉昨日发表了乐观言论。美国与德国10年期公债收益率利差缩窄至187个基点，远低于4月高点216个基点。

--油市：油价上涨，受产油国将延长减产协议的憧憬支撑

油价升至近一个月高位，因围绕主要产油国将延长减产协议、以控制供应过剩的乐观情绪升温，指标原油期货有望连续第二周上涨。0844GMT，布兰特原油期货涨0.62美元或1.18%至每桶53.13美元；美国原油期货涨0.64美元或1.3%至49.99美元。

--金市：金价料创下五周以来最大周线涨幅，受美元下跌提振

金价小涨，料创下4月中旬以来单周最大涨幅，因美国政局动荡导致美元下跌。上日金价中止五日涨势，因获利了结而下跌1.1%，为5月3日以来单日最大百分比跌幅。0842GMT，现货金涨0.15%至每盎司1248.45美元；美国期金跌0.33%至1248.4美元。

--金属期市：伦铜周线料小涨，但中国需求忧虑或不利铜价前景

伦敦期铜本周可能小幅上涨，因美元疲弱带来支撑，但对中国需求减弱的忧虑导致投资者削减金属持仓，不利铜价前景。0840GMT，伦敦金属交易所(LME)期铜涨0.56%，报每吨5,611.00美元，上日收低0.5%，触及逾一周低位5,485美元。上海期交所期铜上涨0.3%，至每吨45,270元人民币。(完)