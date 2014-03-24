《路透晚报》--3月24日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

--法国3月综合PMI创31个月高位，德国PMI增长步伐放慢

数据编制机构Markit称，法国3月综合采购经理人指数(PMI)初值升至51.6，企业活动增长速度创逾两年半最快，远超有关企业活动进一步萎缩的预期，为法国经济带来罕见的好消息。 法国PMI出炉后欧元兑美元升至日高，德债期货扩大跌幅。

德国3月民间部门增长步伐较前月放慢，制造业和服务业的扩张力度都弱于预期。Markit报告称，德国3月综合PMI初值为55.0，低于2月触及的逾两年半高位56.4。这是12月以来最低水平，不过仍远高于50的成长与萎缩分水岭。这是该数据连续第11个月高于50。“即便3月数据不算很强劲，德国仍算得上是欧洲经济复苏的火车头，”Markit经济学家Chris Williamson说。

--汇丰中国3月制造业PMI初值续降且创八个月低点，亚洲股市回吐升幅

汇丰中国3月制造业PMI初值降至48.1，为去年7月以来的低位，且连续三个月处于荣枯线下方。分项指数显示产出继续滑坡而就业指数上行，预示中国经济增速将继续放缓，市场对政府采取措施保持经济运行在合理区间的预期升温。受该疲弱数据影响，亚洲股市回吐升幅，澳元兑美元下跌。

--澳洲称，美国海军飞机未能找到中国飞机发现的物体

澳洲海事安全局表示，美国海军一架P-8海神(Poseidon)飞机无法找到周一稍早在印度洋寻找失联马航班机线索的一架中国飞机所发现的物体。P-8海神是全球最先进的搜索飞机。

澳洲海事安全局此前表示，他们已获知搜索失联马航班机的中国飞机所发现的物体，并将设法在南印度洋对这些物体进行定位。中国官方媒体新华社稍早报导，伊尔-76飞机的机组人员发现有两个”相对较大的“漂浮物及几个较小白色物体分布在数百公里的范围内。

--俄罗斯军队占领克里米亚一乌克兰基地--乌士兵

周一早间，俄罗斯军队强行进入克里米亚Feodosia一个乌克兰海军陆战队基地，消息来自于在基地内进行抵抗的官兵。一名乌克兰军官称，俄罗斯士兵使用了眩晕手榴弹，并用自动武器开火。基地内旗杆上的乌克兰国旗被降下。本月早些时候，俄罗斯军队就占领了该基地的一部分。该基地驻扎的是乌克兰精英部队--海军陆战第一独立营。

--中国央行副行长称，应让债券违约事件顺应市场力量“自然发生”

在*ST超日公司债出现中国首例债务违约引发市场普遍关注后，央行副行长潘功胜近日表示，在防范系统性风险的前提下，让一些违约事件顺应市场力量而“自然发生”，有利于强化市场纪律的约束，端正产品发行者和投资者的行为，同时有利于财富管理市场的健康发展。

--中国央行称对互联网金融应占有相应市场份额，要予以适度监管

中国央行表示，互联网金融创新有利于发展普惠金融，有旺盛的市场需求，应当给予积极支持，也应当占有相应的市场份额。新华社援引央行有关负责人称，对互联网金融要予以适度监管，不宜管得过多过死，要为创新和发展留有余地和空间，推动中国互联网金融继续保持全球领先地位。央行有关负责人表示，互联网金融创新必须坚持金融服务实体经济的本质要求，合理把握创新的界限和力度。

--日本股市：日经指数脱离六周低点收高1.8%，但经济不确定性限制涨幅

日本股市日经指数周一上涨1.8%，脱离六周低点，受风险胃纳暂时回升的支撑，但对于日本经济前景的基本担忧则限制了涨幅。日经指数收高251.07点，报14,475.30点，完全扳回前一交易日跌幅，尽管如此该指数今年以来已下滑逾11%，可能写下一年半以来首次季度下跌。日本股市周五因假期休市。

--中国股市：沪综指收升至近三周新高，京津冀一体化消息提振地产板块上扬

中国股市沪综指连续第二个交易日收升。有关京津冀一体化的消息提振相关地域地产板块和其他个股上扬，银行股亦维持高位震荡。分析师指出，短期市场将呈现反复震荡，政策预期的变化将决定大盘后期走势。沪综指收盘报2,066.279点，涨18.66点或0.91%。上证A股今日成交额1,101亿元人民币，上日为1,092亿元。

--香港股市：恒生国企指数触及两周高位，受中国政府刺激政策预期带动

在香港上市的中资企业扩大涨势并触及两周高位，因市场预期在疲弱的制造业数据公布后，中国政府料会提出刺激措施。恒生国企指数劲扬2.8%，报9,695点，为11月18日迄今最高单日涨幅。恒生指数收高1.9%，报21,846.5点，为11月18日至今最好表现。

--汇市：美元涨势缺乏动能，澳元受中国疲软PMI数据打压

美元在亚洲盘中守住上周的涨幅，但缺乏新的续涨动能；在此同时澳元下跌，此前公布的中国制造业数据疲软。投资者上周抢购美元，因在美联储主席叶伦意外暗示明年上半年可能升息后，投资者快速对这一风险作出反应。欧元兑美元在法国PMI数据出炉后升至日高。0839GMT，欧元兑美元上升0.02%至1.3794，美元兑日圆上涨0.35%报102.59，欧元兑日圆上扬0.33%，报141.50日圆。

--国际油市：布兰特原油期货守在107美元下方，因中国制造业数据低迷

布兰特原油期货下滑，结束此前连续两日的涨势，因受到中国疲弱的制造业数据拖累，中国数据疲弱可能压制该国的原油需求。不过市场对中国政府可能出台刺激举措的期望限制了油价跌幅。0836GMT，布兰特原油期货下跌0.37美元，报106.55美元。美国原油期货跌0.02美元至99.44美元。

--金属期市：伦铜削减跌幅，因疲软PMI引发市场寄望中国出台刺激举措

伦敦期铜扳回部分跌幅，因汇丰编纂的中国制造业数据再现疲软，促使市场愈发揣测中国料将采取措施来支撑经济成长。0837GMT，LME三个月期铜上涨0.17%，报每吨6,491.25美元。上海期交所主力6月期铜收高0.6%，报每吨45,420元人民币。

--全球金市：金价下跌近1%，钯金守在两年半高位附近

金价下跌近1%，上周录得去年11月以来最大单周跌幅，因美国在2015年初升息的可能，提振美元并打压黄金作为对抗通胀利器的魅力。实货金市场缺乏交易亦引发忧虑，黄金最大消费国中国需求可能迟滞，因人民币走软且上海黄金交易所价格下跌，打击黄金进口。0839GMT，现货金跌至每盎司1,322.80美元。(完)

(整理 杜明霞；审校 高琦)

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