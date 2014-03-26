《路透晚报》--3月26日

图为3月20日东京街头的行人经过一家券商机构外的股价信息屏。 REUTERS/Yuya Shino

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

--澳洲央行总裁称通胀不存在持续上升风险，利率将保持稳定

澳洲央行总裁史蒂文斯周三淡化国内通胀压力持续上升的风险，但提醒投资者不要痴迷于存在泡沫的澳洲住房市场。史蒂文斯认为，有足够的迹象显示低利率正在刺激需求，利率可能将在较长期时间内保持稳定。自去年8月以来，澳洲利率就一直保持在2.5%的纪录低点。史蒂文斯没有提到澳元汇率过高，但他确实指出澳元走势仍是不确定性的主要来源。他还表示，基于贸易条件放缓的推测，预计澳元将走软。

--违约威胁风声鹤唳，中国银行业者开始收紧高风险企业放款

一些财务状况不良的中国企业，现在终于遭到银行的冷酷对待--贷款金额缩水且利率更高，而这正是监管当局一直希望看到的发展。面对中国经济降温，以及当局不会每次贷款违约都会干预的迹象，中国银行业者对于放款对象变得精明务实和挑剔。已有迹象显示，就连以往备受银行讨好的国有企业，现在也必须接受提高利率、降低放款额度、及银行严密的检查。

--消息人士透露，日本政府9月底前拟安排至少10万亿日圆公共项目支出

消息人士周三告诉路透，日本政府将提前公共项目支出，以抵消4月1日消费税上调的影响，计划在9月底前安排至少10万亿(兆)日圆公共项目支出。消息人士称，政府的目标是2014财年预算案中公共项目支出为约12万亿日圆，另外从刺激方案中拿出3.4万亿日圆。该消息人士透露，日本财务大臣麻生太郎将在未来数日就提前公共项目支出作出宣布。

--美国圣路易斯联储总裁称，失业率今年底前料会降至6%以下

圣路易斯联储总裁布拉德表示，美国失业率今年底前料会降至6%以下，并称尽管近期数据疲弱，美国经济“今年料有不错的表现”。他还说考虑升息前需要就业市场先实现更多改善。布拉德是众所周知的美联储鹰派人士。此前他提倡最早在2014年升息，不过看似他已经撇开了这样的立场。

费城联邦储备银行总裁普洛瑟表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)应该明确阐明会促使其收紧货币政策的因素。美联储现已维持近零利率五年多。他还表示，首次加息将取决于经济形势和美联储的目标，美国联邦公开市场委员会(FOMC)尚未决定是否对附买回协议作为未来执行货币政策的一种工具进行新的全面测试。

--Mt. Gox称正与日本警方配合调查比特币失踪案

已宣告破产的比特币交易所Mt.Gox说，正在配合警方调查市值约4.90亿美元的比特币失踪案。这是其首度证实有刑事调查。Mt.Gox在其网站以简短声明表示，已向东京警视厅提交纪录及文件，此为其民事再生申请的一部分。警方发言人不愿置评，并表示没有计划做任何宣布。

--日本股市：受美国数据提振收高，但未能突破200日移动均线

日本股市日经指数周三上涨，因美国消费者信心数据强劲，且围绕乌克兰危机的担忧缓解，但日经指数未能突破一个关键的技术阻力。日经指数收高0.4%至14,477.16点，表现逊于许多亚洲其他股市，且未能突破200日移动均线切入位14,513.21点。

--中国股市：沪综指收跌终止三连涨，地产、煤炭电力等周期股拖累大盘

中国股市沪综指收跌，终止此前连续三日涨势，市场对国务院扩大资本市场开放的消息反应平淡，房地产、煤炭电力等周期股走低拖累大盘。分析师指出，目前热点板块转换过快，难以对大盘形成持续性提振，大盘整体仍处于震荡调整过程中。沪综指收盘报2,063.670点，跌3.641点或0.18%。上证A股今日成交额803亿元人民币，上日为999亿元。

--香港股市：收在两周高位，受助于金融类股升幅及公司业绩亮丽

香港股市收于两周高位，受金融类股支撑，蒙牛乳业凭借强劲业绩大幅升高。恒指收高0.7%，报21,887.75点，为3月12日以来最高收位。恒生国企指数收高1.6%。

--汇市：欧元持稳，因欧洲央行官员澄清政策立场

欧元在亚洲盘中持稳，自低点反弹，因欧洲央行官员最新讲话帮助缓合稍早温和言论的影响。欧元周二触及三周低位，此前欧洲央行管委暨德国央行总裁魏德称负利率是遏制欧元强势的一个选项，不排除采取量化宽松举措以对抗通缩。但后来魏德曼表示当前欧元汇率并不需要采取货币政策行动时，欧元反弹。0833GMT，欧元兑美元小跌0.07%至1.3815，美元兑日圆微升0.03%报102.29，欧元兑日圆微跌0.03%报141.31。

--国际油市：布兰特原油升越107美元，受供应疑虑和强劲美国数据支撑

布兰特原油期货升破每桶107美元，受尼日利亚及利比亚供应中断的影响，而最大消费国美国的经济数据亮丽亦支撑油价。但对于乌克兰的忧虑缓解，抑制了油价涨势。0835GMT，布兰特原油期货上升0.23美元，报107.22美元。美国原油期货升0.07至99.26美元。

--金属期市：期铜走坚，此前受助于中国刺激措施期望而上扬

伦敦期铜走坚，并接近最近交易区间的上端。上交易日伦敦录得六个月最大单日涨幅，因寄望中国将出台经济刺激措施。中国铜消费通常在第二季触及峰值，有关订单升温的预期已经开始支撑铜价，铜价在3月19日所及的三年半低点附近筑底。0836MT，LME三个月期铜上涨0.02%至每吨6,604.00美元。上海期交所主力6月期铜上涨1.1%，报每吨46,140元人民币。

--全球金市：金价自近六周低位反弹，但实货需求欠佳料限制涨幅

金价周三从2月中以来最低水准反弹，但美国经济复苏的迹象及欠缺实货买盘的支撑可能限制涨幅，并将金价限于狭幅区间。0837GMT，现货金上涨至每盎司1,314.90美元。金价周二一度跌至1,305.59美元，为2月14日以来最低，稍后在逢低承接带动下反弹。(完)

(整理 杜明霞；审校 高琦)

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