《路透晚报》--9月15日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--苏格兰独派示威，英国前财政大臣达林警告独立后果

成千上万支持独立的人周日涌上苏格兰最大城市格拉斯哥街头示威，而民调显示反对独立阵营占上风。周四的公投结果将决定苏格兰的未来。在四项最新民调中有三项显示，统一派占优，领先2-8个百分点不等。但通过互联网进行的ICM调查则显示，独派领先于统一派，比例分别为54%和46%。

因愈发担心苏格兰离开英国后可能出现的一系列经济和金融影响，8月份投资者大举逃离英国资产，创出2008年雷曼危机以来的最大流出规模。伦敦咨询机构CrossBorder Capital编纂的数据显示，8月有270亿美元流出英国，而去年同期为流入89亿美元。

--欧洲面临通缩风险，美国将在G20会议上敦促欧洲更加积极行动

美国财政部一位高级官员周五表示，由于欧元区通缩风险重燃，美国计划促使欧洲采取新举措，更加积极地促进需求和经济成长。20国集团(G20)财长与央行首脑会议将于下周在澳洲召开，美国财政部这位官员称，全球经济成长迟滞将是会议的首要议题。美国希望欧元区在未来两个月拿出承诺，加强投资和基础设施支出，并在短期内采取更多举措刺激总体需求。

--阿里巴巴计划提高在美国首次公开发行规模

彭博援引知情人士报导，阿里巴巴集团计划扩大首次公开发行(IPO)规模，以因应投资者的强劲需求。彭博称，阿里巴巴计划将招股价区间上端提高至逾70美元，并最早于周一公布招股价区间。

--美国称中东国家将加入对抗伊斯兰国，英国态度依然模糊

华盛顿当局表示，中东各国将加入空袭伊斯兰国武装份子行动，澳洲则表示将派出军队；然而英国态度有所保留，即便伊斯兰国杀害一名英国人质，且扬言将杀害另一名人质。美国国务卿克里一直在中东地区游说，寻求各方支持美国组建联盟打击伊斯兰国武装份子的行动；伊斯兰国武装份子目前已经占领叙利亚及伊拉克部分地区。

[市场摘要]

--日本金融市场周一因公共假期休市。

--中国股市：沪综指创一年半新高，经济数据抑制上涨力度

中国股市沪综指周一收升续创一年半新高。今日大盘维持盘中震荡格局，个股走势相对活跃。分析师指出，目前市场仍处于强势整理阶段，但宏观经济不理想将对周期股走势和大盘上涨力度产生抑制作用。沪综指收报2,339.14点，涨7.19点或0.31%，此前高点为去年3月6日的2,347.18点。上证A股今日成交1,851亿元人民币，上日为1,618亿元。

--香港股市：收在五周低点，中石化拖累大盘

香港股市收在五周最低位，周末中国公布的一系列经济数据弱于预期，令人重新对该国经济状况感到担心。恒生指数收挫1.0%至24,356.99点，为8月8日以来最低。该指数连跌第七日，为2012年5月以来最长连跌期。恒生国企指数大跌1.6%。

--全球汇市：瑞典克朗跌至两个月低位，中国数据拖累澳元下滑

瑞典克朗兑欧元下跌至两个月低位，瑞典周日选出由左翼政党组成少数派政府，或给瑞典带来政治僵局。瑞典克朗兑欧元在亚洲盘跌至9.2750克朗，为7月初以来最低水准，跌幅为0.15%，交投旺盛。澳元跌破0.90美元，为3月20日以来首见，最新报0.8996。澳元兑美元在过去一周下滑了0.04美元。

--欧元债市：希腊公债收益率小跌，此前标普上调该国信用评级

希腊公债收益率小跌，此前标准普尔上调希腊信用评级。标普上周五将希腊主权信用评级从B-上调至B之后，变得和其他主要评级机构相一致。调高评级亦给希腊联合政府带来鼓舞，因政府希望逃脱欧盟/国际货币基金组织(IMF)援救计划的约束。希腊10年期公债收益率开盘跌3个基点，至5.70%。其他欧洲主权债则基本持平或小幅上涨。

--金属期市：LME期铜接近三个月低位，受中国增长疑虑打压

伦敦期铜跌向三个月低位，此前数据显示，8月中国工厂活动降至近六年最低水平，引起对中国金属需求的担忧。0733 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.6%至每吨6,800.25美元。上个交易日基本收平。LME三个月期锌跌0.3%至每吨2,268.25美元，但今年以来仍有逾10%的涨幅。

--国际油市：布兰特原油跌破97美元至26个月低点，因中国数据疲弱

布兰特原油周一跌至97美元下方的逾两年低点，因中国公布的经济数据较差，在全球石油供应充裕的情况下，令石油需求前景蒙上一层阴影。 周一到期的10月布兰特原油最低跌至96.21美元，为2012年7月2日以来最低。0623GMT，10月布兰特原油反弹至96.68美元；11月布兰特原油期货报97.48美元。

--全球金市：金价在八个月低位徘徊，因实货需求疲软且担心美联储强硬

黄金价格小涨，因亚洲股市下跌。不过金价仍在八个月低位附近挣扎，因实货需求疲软，且市场担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周的政策会议上可能暗示提前升息。现货金稍早跌至每盎司1,225.30美元，为1月以来低点；0627 GMT报1,232.75美元，上升0.4%。(完)

(整理 张荻； 审校 张涛)

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